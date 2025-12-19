Tabel Konversi Rubix ke Quetzal Guatemala
Tabel Konversi RBT ke GTQ
- 1 RBT1,232.51 GTQ
- 2 RBT2,465.02 GTQ
- 3 RBT3,697.53 GTQ
- 4 RBT4,930.04 GTQ
- 5 RBT6,162.55 GTQ
- 6 RBT7,395.06 GTQ
- 7 RBT8,627.57 GTQ
- 8 RBT9,860.08 GTQ
- 9 RBT11,092.59 GTQ
- 10 RBT12,325.10 GTQ
- 50 RBT61,625.48 GTQ
- 100 RBT123,250.96 GTQ
- 1,000 RBT1,232,509.64 GTQ
- 5,000 RBT6,162,548.18 GTQ
- 10,000 RBT12,325,096.36 GTQ
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Rubix ke Quetzal Guatemala (RBT ke GTQ) di berbagai rentang nilai, dari 1 RBT hingga 10,000 RBT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah RBT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GTQ terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah RBT ke GTQ khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GTQ ke RBT
- 1 GTQ0.0008113 RBT
- 2 GTQ0.001622 RBT
- 3 GTQ0.002434 RBT
- 4 GTQ0.003245 RBT
- 5 GTQ0.004056 RBT
- 6 GTQ0.004868 RBT
- 7 GTQ0.005679 RBT
- 8 GTQ0.006490 RBT
- 9 GTQ0.007302 RBT
- 10 GTQ0.008113 RBT
- 50 GTQ0.04056 RBT
- 100 GTQ0.08113 RBT
- 1,000 GTQ0.8113 RBT
- 5,000 GTQ4.0567 RBT
- 10,000 GTQ8.113 RBT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Quetzal Guatemala ke Rubix (GTQ ke RBT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GTQ hingga 10,000 GTQ. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Rubix yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GTQ yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Rubix (RBT) saat ini diperdagangkan seharga Q 1,232.51 GTQ , yang mencerminkan perubahan -0.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Q-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Q-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Rubix Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.16%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren RBT ke GTQ di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Rubix terhadap GTQ. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Rubix saat ini.
Ringkasan Konversi RBT ke GTQ
Per | 1 RBT = 1,232.51 GTQ | 1 GTQ = 0.0008113 RBT
Kurs untuk 1 RBT ke GTQ hari ini adalah 1,232.51 GTQ.
Pembelian 5 RBT akan dikenai biaya 6,162.55 GTQ, sedangkan 10 RBT memiliki nilai 12,325.10 GTQ.
1 GTQ dapat di-trade dengan 0.0008113 RBT.
50 GTQ dapat dikonversi ke 0.04056 RBT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 RBT ke GTQ telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.16%, sehingga mencapai high senilai -- GTQ dan low senilai -- GTQ.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 RBT adalah -- GTQ yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, RBT telah berubah sebesar -- GTQ, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Rubix (RBT)
Setelah menghitung harga Rubix (RBT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Rubix langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan RBT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Rubix, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga RBT ke GTQ
Dalam 24 jam terakhir, Rubix (RBT) telah berfluktuasi antara -- GTQ dan -- GTQ, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1,231.436421503311 GTQ dan high 1,345.1971068563312 GTQ. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas RBT ke GTQ secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Q 1345.19
|Q 1345.19
|Q 1461.56
|Q 1967.58
|Low
|Q 1231.43
|Q 1231.43
|Q 252.97
|Q 252.97
|Rata-rata
|Q 1294.29
|Q 1298.12
|Q 1263.17
|Q 1633.81
|Volatilitas
|+8.46%
|+9.07%
|+83.31%
|+90.92%
|Perubahan
|-8.35%
|-1.69%
|-15.03%
|-34.64%
Prakiraan Harga Rubix dalam GTQ untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Rubix dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan RBT ke GTQ untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga RBT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Rubix dapat mencapai sekitar Q1,294.14GTQ, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga RBT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, RBT mungkin naik menjadi sekitar Q1,573.03 GTQ, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Rubix kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan RBT yang Tersedia di MEXC
RBT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot RBT, yang mencakup pasar tempat Rubix dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual RBT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures RBT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Rubix untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Rubix
Ingin menambahkan Rubix ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Rubix › atau Mulai sekarang ›
RBT dan GTQ dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Rubix (RBT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Rubix
- Harga Saat Ini (USD): $160.78
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk RBT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GTQ, harga USD RBT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga RBT] [RBT ke USD]
Quetzal Guatemala (GTQ) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GTQ/USD): 0.13049365226677914
- Perubahan 7 Hari: -0.12%
- Tren 30 Hari: -0.12%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GTQ yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah RBT yang sama.
- GTQ yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli RBT dengan GTQ secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs RBT ke GTQ?
Kurs antara Rubix (RBT) dan Quetzal Guatemala (GTQ) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam RBT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs RBT ke GTQ. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GTQ memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GTQ
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GTQ. Ketika GTQ melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti RBT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Rubix, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap RBT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GTQ.
Konversikan RBT ke GTQ Seketika
Gunakan konverter RBT ke GTQ kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi RBT ke GTQ?
Masukkan Jumlah RBT
Mulailah dengan memasukkan jumlah RBT yang ingin Anda konversi ke GTQ menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs RBT ke GTQ Secara Live
Lihat kurs RBT ke GTQ yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang RBT dan GTQ.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan RBT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli RBT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs RBT ke GTQ dihitung?
Perhitungan kurs RBT ke GTQ didasarkan pada nilai RBT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GTQ menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs RBT ke GTQ begitu sering berubah?
Kurs RBT ke GTQ sangat sering berubah karena Rubix dan Quetzal Guatemala terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs RBT ke GTQ yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs RBT ke GTQ dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs RBT ke GTQ dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan RBT ke GTQ atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi RBT ke GTQ dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren RBT terhadap GTQ dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga RBT terhadap GTQ dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar RBT ke GTQ?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GTQ, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun RBT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs RBT ke GTQ?
Halving Rubix, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs RBT ke GTQ.
Bisakah saya membandingkan kurs RBT ke GTQ dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs RBT keGTQ wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs RBT ke GTQ sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Rubix, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi RBT ke GTQ dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GTQ dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target RBT ke GTQ dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Rubix dan Quetzal Guatemala?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Rubix dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan RBT ke GTQ dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GTQ Anda ke RBT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah RBT ke GTQ merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga RBT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar RBT ke GTQ dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs RBT ke GTQ selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GTQ terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs RBT ke GTQ yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Rubix Selengkapnya
Harga Rubix
Pelajari selengkapnya tentang Rubix (RBT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Rubix
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar RBT untuk lebih memahami kemungkinan arah Rubix.
Cara Membeli Rubix
Ingin membeli Rubix? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
RBT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan RBT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
RBT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada RBT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures RBT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Rubix ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke GTQ
Mengapa Harus Membeli Rubix dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Rubix.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Rubix dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.