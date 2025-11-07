BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Rubix hari ini adalah 225.35 USD. Lacak informasi harga aktual RBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RBT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Rubix hari ini adalah 225.35 USD. Lacak informasi harga aktual RBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RBT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RBT

Info Harga RBT

Penjelasan RBT

Situs Web Resmi RBT

Tokenomi RBT

Prakiraan Harga RBT

Riwayat RBT

Panduan Membeli RBT

Konverter RBT ke Mata Uang Fiat

Spot RBT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Rubix

Harga Rubix(RBT)

Harga Live 1 RBT ke USD:

$224.55
$224.55$224.55
-0.73%1D
USD
Grafik Harga Live Rubix (RBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:01:41 (UTC+8)

Informasi Harga Rubix (RBT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 224.29
$ 224.29$ 224.29
Low 24 Jam
$ 228.47
$ 228.47$ 228.47
High 24 Jam

$ 224.29
$ 224.29$ 224.29

$ 228.47
$ 228.47$ 228.47

$ 19,006.814106982598
$ 19,006.814106982598$ 19,006.814106982598

$ 17.65837329883529
$ 17.65837329883529$ 17.65837329883529

-0.35%

-0.73%

-6.29%

-6.29%

Harga aktual Rubix (RBT) adalah $ 225.35. Selama 24 jam terakhir, RBT diperdagangkan antara low $ 224.29 dan high $ 228.47, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRBT adalah $ 19,006.814106982598, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 17.65837329883529.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RBT telah berubah sebesar -0.35% selama 1 jam terakhir, -0.73% selama 24 jam, dan -6.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rubix (RBT)

No.3802

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.95K
$ 35.95K$ 35.95K

$ 11.58B
$ 11.58B$ 11.58B

0.00
0.00 0.00

51,400,000
51,400,000 51,400,000

0
0 0

0.00%

RBT

Kapitalisasi Pasar Rubix saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 35.95K. Suplai beredar RBT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.58B.

Riwayat Harga Rubix (RBT) USD

Pantau perubahan harga Rubix untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.6513-0.73%
30 Days$ -27.9-11.02%
60 Hari$ -32.1-12.47%
90 Hari$ -29.54-11.59%
Perubahan Harga Rubix Hari Ini

Hari ini, RBT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.6513 (-0.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Rubix 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -27.9 (-11.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Rubix 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RBT terlihat mengalami perubahan $ -32.1 (-12.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Rubix 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -29.54 (-11.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Rubix (RBT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Rubix sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Rubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Rubix tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Rubix Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RBT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Rubix di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Rubix dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Rubix (USD)

Berapa nilai Rubix (RBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rubix (RBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rubix.

Cek prediksi harga Rubix sekarang!

Tokenomi Rubix (RBT)

Memahami tokenomi Rubix (RBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RBT sekarang!

Cara membeli Rubix (RBT)

Ingin mengetahui cara membeli Rubix? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Rubix di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RBT ke Mata Uang Lokal

1 Rubix(RBT) ke VND
5,930,085.25
1 Rubix(RBT) ke AUD
A$347.039
1 Rubix(RBT) ke GBP
171.266
1 Rubix(RBT) ke EUR
193.801
1 Rubix(RBT) ke USD
$225.35
1 Rubix(RBT) ke MYR
RM941.963
1 Rubix(RBT) ke TRY
9,507.5165
1 Rubix(RBT) ke JPY
¥34,478.55
1 Rubix(RBT) ke ARS
ARS$327,066.2295
1 Rubix(RBT) ke RUB
18,307.434
1 Rubix(RBT) ke INR
19,981.7845
1 Rubix(RBT) ke IDR
Rp3,755,831.831
1 Rubix(RBT) ke PHP
13,291.143
1 Rubix(RBT) ke EGP
￡E.10,659.055
1 Rubix(RBT) ke BRL
R$1,205.6225
1 Rubix(RBT) ke CAD
C$317.7435
1 Rubix(RBT) ke BDT
27,494.9535
1 Rubix(RBT) ke NGN
324,242.594
1 Rubix(RBT) ke COP
$863,408.2435
1 Rubix(RBT) ke ZAR
R.3,914.3295
1 Rubix(RBT) ke UAH
9,478.221
1 Rubix(RBT) ke TZS
T.Sh.553,684.95
1 Rubix(RBT) ke VES
Bs51,154.45
1 Rubix(RBT) ke CLP
$212,505.05
1 Rubix(RBT) ke PKR
Rs63,692.924
1 Rubix(RBT) ke KZT
118,540.8605
1 Rubix(RBT) ke THB
฿7,296.833
1 Rubix(RBT) ke TWD
NT$6,979.0895
1 Rubix(RBT) ke AED
د.إ827.0345
1 Rubix(RBT) ke CHF
Fr180.28
1 Rubix(RBT) ke HKD
HK$1,750.9695
1 Rubix(RBT) ke AMD
֏86,173.84
1 Rubix(RBT) ke MAD
.د.م2,095.755
1 Rubix(RBT) ke MXN
$4,184.7495
1 Rubix(RBT) ke SAR
ريال845.0625
1 Rubix(RBT) ke ETB
Br34,679.1115
1 Rubix(RBT) ke KES
KSh29,101.699
1 Rubix(RBT) ke JOD
د.أ159.77315
1 Rubix(RBT) ke PLN
829.288
1 Rubix(RBT) ke RON
лв991.54
1 Rubix(RBT) ke SEK
kr2,156.5995
1 Rubix(RBT) ke BGN
лв380.8415
1 Rubix(RBT) ke HUF
Ft75,442.673
1 Rubix(RBT) ke CZK
4,752.6315
1 Rubix(RBT) ke KWD
د.ك68.9571
1 Rubix(RBT) ke ILS
736.8945
1 Rubix(RBT) ke BOB
Bs1,554.915
1 Rubix(RBT) ke AZN
383.095
1 Rubix(RBT) ke TJS
SM2,077.727
1 Rubix(RBT) ke GEL
610.6985
1 Rubix(RBT) ke AOA
Kz206,553.5565
1 Rubix(RBT) ke BHD
.د.ب84.95695
1 Rubix(RBT) ke BMD
$225.35
1 Rubix(RBT) ke DKK
kr1,458.0145
1 Rubix(RBT) ke HNL
L5,935.719
1 Rubix(RBT) ke MUR
10,359.3395
1 Rubix(RBT) ke NAD
$3,914.3295
1 Rubix(RBT) ke NOK
kr2,298.57
1 Rubix(RBT) ke NZD
$398.8695
1 Rubix(RBT) ke PAB
B/.225.35
1 Rubix(RBT) ke PGK
K946.47
1 Rubix(RBT) ke QAR
ر.ق820.274
1 Rubix(RBT) ke RSD
дин.22,891.053
1 Rubix(RBT) ke UZS
soʻm2,715,059.6165
1 Rubix(RBT) ke ALL
L18,895.5975
1 Rubix(RBT) ke ANG
ƒ403.3765
1 Rubix(RBT) ke AWG
ƒ405.63
1 Rubix(RBT) ke BBD
$450.7
1 Rubix(RBT) ke BAM
KM380.8415
1 Rubix(RBT) ke BIF
Fr664,557.15
1 Rubix(RBT) ke BND
$292.955
1 Rubix(RBT) ke BSD
$225.35
1 Rubix(RBT) ke JMD
$36,134.8725
1 Rubix(RBT) ke KHR
905,019.121
1 Rubix(RBT) ke KMF
Fr94,647
1 Rubix(RBT) ke LAK
4,898,912.9455
1 Rubix(RBT) ke LKR
රු68,702.4545
1 Rubix(RBT) ke MDL
L3,830.95
1 Rubix(RBT) ke MGA
Ar1,015,089.075
1 Rubix(RBT) ke MOP
P1,802.8
1 Rubix(RBT) ke MVR
3,470.39
1 Rubix(RBT) ke MWK
MK391,232.3885
1 Rubix(RBT) ke MZN
MT14,411.1325
1 Rubix(RBT) ke NPR
रु31,932.095
1 Rubix(RBT) ke PYG
1,598,182.2
1 Rubix(RBT) ke RWF
Fr326,982.85
1 Rubix(RBT) ke SBD
$1,854.6305
1 Rubix(RBT) ke SCR
3,251.8005
1 Rubix(RBT) ke SRD
$8,675.975
1 Rubix(RBT) ke SVC
$1,969.559
1 Rubix(RBT) ke SZL
L3,912.076
1 Rubix(RBT) ke TMT
m788.725
1 Rubix(RBT) ke TND
د.ت666.81065
1 Rubix(RBT) ke TTD
$1,525.6195
1 Rubix(RBT) ke UGX
Sh787,823.6
1 Rubix(RBT) ke XAF
Fr127,998.8
1 Rubix(RBT) ke XCD
$608.445
1 Rubix(RBT) ke XOF
Fr127,998.8
1 Rubix(RBT) ke XPF
Fr23,211.05
1 Rubix(RBT) ke BWP
P3,030.9575
1 Rubix(RBT) ke BZD
$452.9535
1 Rubix(RBT) ke CVE
$21,597.544
1 Rubix(RBT) ke DJF
Fr39,886.95
1 Rubix(RBT) ke DOP
$14,492.2585
1 Rubix(RBT) ke DZD
د.ج29,428.4565
1 Rubix(RBT) ke FJD
$513.798
1 Rubix(RBT) ke GNF
Fr1,959,418.25
1 Rubix(RBT) ke GTQ
Q1,726.181
1 Rubix(RBT) ke GYD
$47,134.206
1 Rubix(RBT) ke ISK
kr28,394.1

Sumber Daya Rubix

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Rubix, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Rubix
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rubix

Berapa nilai Rubix (RBT) hari ini?
Harga live RBT dalam USD adalah 225.35 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RBT ke USD saat ini?
Harga RBT ke USD saat ini adalah $ 225.35. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rubix?
Kapitalisasi pasar RBT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RBT?
Suplai beredar RBT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RBT?
RBT mencapai harga ATH sebesar 19,006.814106982598 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RBT?
RBT mencapai harga ATL 17.65837329883529 USD.
Berapa volume perdagangan RBT?
Volume perdagangan 24 jam live RBT adalah $ 35.95K USD.
Akankah harga RBT naik lebih tinggi tahun ini?
RBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:01:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Rubix (RBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RBT ke USD

Jumlah

RBT
RBT
USD
USD

1 RBT = 225.35 USD

Perdagangkan RBT

RBT/USDT
$224.55
$224.55$224.55
-0.53%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,431.23
$101,431.23$101,431.23

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.80
$3,321.80$3,321.80

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

+0.55%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0320
$1.0320$1.0320

+20.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,431.23
$101,431.23$101,431.23

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.80
$3,321.80$3,321.80

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

+0.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2223
$2.2223$2.2223

-0.54%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0390
$1.0390$1.0390

+2.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0738
$0.0738$0.0738

+47.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015015
$0.015015$0.015015

+1,401.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009616
$0.009616$0.009616

+350.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.365
$4.365$4.365

+336.50%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001717
$0.001717$0.001717

+57.81%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.123
$2.123$2.123

+53.95%