Apa yang dimaksud dengan Rubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix. Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Tokenomi Rubix (RBT)

Memahami tokenomi Rubix (RBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RBT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rubix Berapa nilai Rubix (RBT) hari ini? Harga live RBT dalam USD adalah 225.35 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RBT ke USD saat ini? $ 225.35 . Cobalah Harga RBT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Rubix? Kapitalisasi pasar RBT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RBT? Suplai beredar RBT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RBT? RBT mencapai harga ATH sebesar 19,006.814106982598 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RBT? RBT mencapai harga ATL 17.65837329883529 USD . Berapa volume perdagangan RBT? Volume perdagangan 24 jam live RBT adalah $ 35.95K USD . Akankah harga RBT naik lebih tinggi tahun ini? RBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

