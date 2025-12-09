Tabel Konversi MyShell Token ke STN

Tabel Konversi SHELL ke STN

  • 1 SHELL
    1.20 STN
  • 2 SHELL
    2.41 STN
  • 3 SHELL
    3.61 STN
  • 4 SHELL
    4.82 STN
  • 5 SHELL
    6.02 STN
  • 6 SHELL
    7.22 STN
  • 7 SHELL
    8.43 STN
  • 8 SHELL
    9.63 STN
  • 9 SHELL
    10.84 STN
  • 10 SHELL
    12.04 STN
  • 50 SHELL
    60.20 STN
  • 100 SHELL
    120.39 STN
  • 1,000 SHELL
    1,203.90 STN
  • 5,000 SHELL
    6,019.51 STN
  • 10,000 SHELL
    12,039.02 STN

Tabel di atas menampilkan konversi aktual MyShell Token ke STN (SHELL ke STN) di berbagai rentang nilai, dari 1 SHELL hingga 10,000 SHELL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SHELL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar STN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SHELL ke STN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.

Tabel Konversi STN ke SHELL

  • 1 STN
    0.8306 SHELL
  • 2 STN
    1.661 SHELL
  • 3 STN
    2.491 SHELL
  • 4 STN
    3.322 SHELL
  • 5 STN
    4.153 SHELL
  • 6 STN
    4.983 SHELL
  • 7 STN
    5.814 SHELL
  • 8 STN
    6.645 SHELL
  • 9 STN
    7.475 SHELL
  • 10 STN
    8.306 SHELL
  • 50 STN
    41.53 SHELL
  • 100 STN
    83.063 SHELL
  • 1,000 STN
    830.6 SHELL
  • 5,000 STN
    4,153 SHELL
  • 10,000 STN
    8,306 SHELL

Tabel di atas menunjukkan konversi aktual STN ke MyShell Token (STN ke SHELL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 STN hingga 10,000 STN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah MyShell Token yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah STN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.

Harga dan Statistik Pasar MyShell Token dalam STN

MyShell Token (SHELL) saat ini diperdagangkan seharga 1.20 STN , yang mencerminkan perubahan -0.08% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai 4.28M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar 377.42M STN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman MyShell Token Harga khusus dari kami.

6.69B STN

Suplai Peredaran

4.28M

Volume Trading 24 Jam

377.42M STN

Kapitalisasi Pasar

-0.08%

Perubahan Harga (1 Hari)

0.0582

High 24 Jam

0.05334

Low 24 Jam

Grafik tren SHELL ke STN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi MyShell Token terhadap STN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga MyShell Token saat ini.

Ringkasan Konversi SHELL ke STN

Per | 1 SHELL = 1.20 STN | 1 STN = 0.8306 SHELL

  • Kurs untuk 1 SHELL ke STN hari ini adalah 1.20 STN.

  • Pembelian 5 SHELL akan dikenai biaya 6.02 STN, sedangkan 10 SHELL memiliki nilai 12.04 STN.

  • 1 STN dapat di-trade dengan 0.8306 SHELL.

  • 50 STN dapat dikonversi ke 41.53 SHELL, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 SHELL ke STN telah berubah sebesar +1.49% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.08%, sehingga mencapai high senilai 1.2425451490970183 STN dan low senilai 1.1387862242755147 STN.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 SHELL adalah 2.4097263054738907 STN yang menunjukkan perubahan -50.04% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, SHELL telah berubah sebesar -1.7829028419431614 STN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -59.70% pada nilainya.

Semua Tentang MyShell Token (SHELL)

Setelah menghitung harga MyShell Token (SHELL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang MyShell Token langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SHELL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli MyShell Token, pasangan trading, dan lainnya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga SHELL ke STN

Dalam 24 jam terakhir, MyShell Token (SHELL) telah berfluktuasi antara 1.1387862242755147 STN dan 1.2425451490970183 STN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.0986490270194598 STN dan high 1.2425451490970183 STN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SHELL ke STN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
High1.06 STN1.06 STN2.56 STN3.2 STN
Low1.06 STN1.06 STN1.06 STN0.64 STN
Rata-rata1.06 STN1.06 STN1.49 STN1.92 STN
Volatilitas+8.82%+12.06%+61.29%+86.27%
Perubahan+2.49%+1.02%-49.96%-57.62%

Prakiraan Harga MyShell Token dalam STN untuk tahun 2026 dan 2030

Prospek harga MyShell Token dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SHELL ke STN untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga SHELL untuk tahun 2026

Pada tahun 2026, MyShell Token dapat mencapai sekitar 1.26STN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.

Prediksi Harga SHELL untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, SHELL mungkin naik menjadi sekitar 1.54 STN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga MyShell Token kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Pasangan Perdagangan SHELL yang Tersedia di MEXC

Spot

Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
SHELL/USDT
SHELL/USDT
Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SHELL, yang mencakup pasar tempat MyShell Token dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SHELL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
SHELLUSDT
SHELLUSDTPerpetual
Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures SHELL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures MyShell Token untuk perdagangan strategis.

Pelajari Cara Membeli MyShell Token

Ingin menambahkan MyShell Token ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.

Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli MyShell Token › atau Mulai sekarang ›

SHELL dan STN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

MyShell Token (SHELL) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga MyShell Token

  • Harga Saat Ini (USD): $0.05639
  • Perubahan 7 Hari: +1.49%
  • Tren 30 Hari: -50.04%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari SHELL, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SHELL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke STN, harga USD SHELL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SHELL] [SHELL ke USD]

STN (STN) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (STN/USD): 0.046838407494145196
  • Perubahan 7 Hari: -0.88%
  • Tren 30 Hari: -0.88%

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena SHELL biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam STN vs. USD memengaruhi kurs SHELL ke STN.
  • STN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SHELL yang sama.
  • STN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?

Beli SHELL dengan STN secara aman di saluran Beli Kripto kami.

[Beli SHELL Seketika Sekarang Juga]

Apa yang Memengaruhi Kurs SHELL ke STN?

Kurs antara MyShell Token (SHELL) dan STN (STN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SHELL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SHELL ke STN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit STN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal STN

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan STN. Ketika STN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SHELL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti MyShell Token, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SHELL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke STN.

Konversikan SHELL ke STN Seketika

Gunakan konverter SHELL ke STN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Bagaimana Cara Mengonversi SHELL ke STN?

  1. Masukkan Jumlah SHELL

    Mulailah dengan memasukkan jumlah SHELL yang ingin Anda konversi ke STN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.

  2. Cek Kurs SHELL ke STN Secara Live

    Lihat kurs SHELL ke STN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SHELL dan STN.

  3. Konversi atau Mulai Gunakan MEXC

    Siap untuk menambahkan SHELL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SHELL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana kurs SHELL ke STN dihitung?

    Perhitungan kurs SHELL ke STN didasarkan pada nilai SHELL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke STN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.

  2. Mengapa kurs SHELL ke STN begitu sering berubah?

    Kurs SHELL ke STN sangat sering berubah karena MyShell Token dan STN terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.

  3. Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?

    Kurs SHELL ke STN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.

  4. Apakah kurs SHELL ke STN dapat berbeda-beda antara bursa?

    Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.

  5. Mengapa kurs SHELL ke STN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?

    Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.

  6. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SHELL ke STN atau haruskah saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.

  7. Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SHELL ke STN dengan lebih baik?

    Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.

  8. Bagaimana saya dapat memahami tren SHELL terhadap STN dari waktu ke waktu?

    Anda dapat memahami tren harga SHELL terhadap STN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.

  9. Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SHELL ke STN?

    Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan STN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SHELL tetap stagnan.

  10. Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SHELL ke STN?

    Halving MyShell Token, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SHELL ke STN.

  11. Bisakah saya membandingkan kurs SHELL ke STN dengan mata uang lainnya?

    Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs SHELL keSTN wajar?

    Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs SHELL ke STN sepanjang hari?

    Bookmark halaman ini atau halaman harga MyShell Token, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi SHELL ke STN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?

    Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas STN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.

  15. Dapatkah saya menetapkan harga target SHELL ke STN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?

    Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.

  16. Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi MyShell Token dan STN?

    Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk MyShell Token dan Pound Inggris.

  17. Apa perbedaan antara mengonversikan SHELL ke STN dan memperdagangkannya?

    Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan STN Anda ke SHELL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.

  18. Apakah SHELL ke STN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Sebagian besar investor memantau harga SHELL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SHELL ke STN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.

  19. Apa yang terjadi pada kurs SHELL ke STN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai STN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs SHELL ke STN yang akurat dan kompetitif?

    MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.

Mengapa Harus Membeli MyShell Token dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli MyShell Token.

Akses ke 2,800+ token, salah satu pilihan terluas yang tersedia
Listing token tercepat di antara bursa terpusat
100+ metode pembayaran siap dipilih
Biaya terendah di industri kripto
Mengapa Harus Membeli MyShell Token dengan MEXC?

Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli MyShell Token dengan MEXC hari ini.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.