Tabel Konversi Slingshot ke Pataca Makau
Tabel Konversi SLING ke MOP
- 1 SLING0.00 MOP
- 2 SLING0.00 MOP
- 3 SLING0.00 MOP
- 4 SLING0.00 MOP
- 5 SLING0.00 MOP
- 6 SLING0.01 MOP
- 7 SLING0.01 MOP
- 8 SLING0.01 MOP
- 9 SLING0.01 MOP
- 10 SLING0.01 MOP
- 50 SLING0.04 MOP
- 100 SLING0.08 MOP
- 1,000 SLING0.83 MOP
- 5,000 SLING4.17 MOP
- 10,000 SLING8.35 MOP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Slingshot ke Pataca Makau (SLING ke MOP) di berbagai rentang nilai, dari 1 SLING hingga 10,000 SLING. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SLING yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MOP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SLING ke MOP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MOP ke SLING
- 1 MOP1,197 SLING
- 2 MOP2,395 SLING
- 3 MOP3,593 SLING
- 4 MOP4,791 SLING
- 5 MOP5,989 SLING
- 6 MOP7,187 SLING
- 7 MOP8,385 SLING
- 8 MOP9,583 SLING
- 9 MOP10,781 SLING
- 10 MOP11,979 SLING
- 50 MOP59,898 SLING
- 100 MOP119,796 SLING
- 1,000 MOP1,197,960 SLING
- 5,000 MOP5,989,804 SLING
- 10,000 MOP11,979,608 SLING
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Pataca Makau ke Slingshot (MOP ke SLING) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MOP hingga 10,000 MOP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Slingshot yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MOP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Slingshot (SLING) saat ini diperdagangkan seharga MOP$ 0.00 MOP , yang mencerminkan perubahan -1.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MOP$-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MOP$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Slingshot Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-1.04%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren SLING ke MOP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Slingshot terhadap MOP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Slingshot saat ini.
Ringkasan Konversi SLING ke MOP
Per | 1 SLING = 0.00 MOP | 1 MOP = 1,197 SLING
Kurs untuk 1 SLING ke MOP hari ini adalah 0.00 MOP.
Pembelian 5 SLING akan dikenai biaya 0.00 MOP, sedangkan 10 SLING memiliki nilai 0.01 MOP.
1 MOP dapat di-trade dengan 1,197 SLING.
50 MOP dapat dikonversi ke 59,898 SLING, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SLING ke MOP telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.04%, sehingga mencapai high senilai -- MOP dan low senilai -- MOP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SLING adalah -- MOP yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SLING telah berubah sebesar -- MOP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Slingshot (SLING)
Setelah menghitung harga Slingshot (SLING), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Slingshot langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SLING. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Slingshot, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SLING ke MOP
Dalam 24 jam terakhir, Slingshot (SLING) telah berfluktuasi antara -- MOP dan -- MOP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.000705649955982393 MOP dan high 0.001211633049419768 MOP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SLING ke MOP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|Low
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|Rata-rata
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|MOP$ 0
|Volatilitas
|+20.35%
|+42.18%
|+85.58%
|+537.14%
|Perubahan
|-5.26%
|-30.28%
|-79.07%
|-70.54%
Prakiraan Harga Slingshot dalam MOP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Slingshot dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SLING ke MOP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SLING untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Slingshot dapat mencapai sekitar MOP$0.00MOP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SLING untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SLING mungkin naik menjadi sekitar MOP$0.00 MOP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Slingshot kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SLING yang Tersedia di MEXC
SLING/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SLING, yang mencakup pasar tempat Slingshot dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SLING pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SLING dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Slingshot untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Slingshot
Ingin menambahkan Slingshot ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Slingshot › atau Mulai sekarang ›
SLING dan MOP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Slingshot (SLING) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Slingshot
- Harga Saat Ini (USD): $0.0001041
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SLING, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MOP, harga USD SLING tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SLING] [SLING ke USD]
Pataca Makau (MOP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MOP/USD): 0.12475762711991278
- Perubahan 7 Hari: -0.07%
- Tren 30 Hari: -0.07%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MOP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SLING yang sama.
- MOP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SLING dengan MOP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SLING ke MOP?
Kurs antara Slingshot (SLING) dan Pataca Makau (MOP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SLING, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SLING ke MOP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MOP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MOP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MOP. Ketika MOP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SLING, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Slingshot, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SLING dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MOP.
Konversikan SLING ke MOP Seketika
Gunakan konverter SLING ke MOP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SLING ke MOP?
Masukkan Jumlah SLING
Mulailah dengan memasukkan jumlah SLING yang ingin Anda konversi ke MOP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SLING ke MOP Secara Live
Lihat kurs SLING ke MOP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SLING dan MOP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SLING ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SLING dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SLING ke MOP dihitung?
Perhitungan kurs SLING ke MOP didasarkan pada nilai SLING saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MOP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SLING ke MOP begitu sering berubah?
Kurs SLING ke MOP sangat sering berubah karena Slingshot dan Pataca Makau terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SLING ke MOP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SLING ke MOP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SLING ke MOP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SLING ke MOP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SLING ke MOP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SLING terhadap MOP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SLING terhadap MOP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SLING ke MOP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MOP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SLING tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SLING ke MOP?
Halving Slingshot, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SLING ke MOP.
Bisakah saya membandingkan kurs SLING ke MOP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SLING keMOP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SLING ke MOP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Slingshot, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SLING ke MOP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MOP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SLING ke MOP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Slingshot dan Pataca Makau?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Slingshot dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SLING ke MOP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MOP Anda ke SLING dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SLING ke MOP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SLING dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SLING ke MOP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SLING ke MOP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MOP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SLING ke MOP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.