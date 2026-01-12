Ngultrum Bhutan adalah mata uang resmi dan nasional Kerajaan Bhutan, sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di Himalaya bagian timur. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol Nu. Ngultrum Bhutan digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari warga Bhutan untuk segala jenis transaksi, mulai dari membeli bahan makanan hingga membayar layanan. Perlu dicatat bahwa Rupee India juga diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Bhutan karena hubungan ekonomi dan politik yang erat antara Bhutan dan India.

Ngultrum Bhutan diterbitkan dan diatur oleh Royal Monetary Authority of Bhutan, bank sentral negara tersebut. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas. Koin dicetak dalam pecahan 5, 10, 20, 25, dan 50 Ch., sementara uang kertas dicetak dalam pecahan Nu. 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, dan 1000. Mata uang ini memiliki desain rumit yang mencerminkan warisan budaya serta keindahan alam negara tersebut.

Ngultrum Bhutan merupakan mata uang fiat, artinya mata uang ini tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya. Nilai Ngultrum Bhutan terhadap mata uang lain ditentukan oleh dinamika pasar valuta asing.

Di pasar keuangan global, Ngultrum Bhutan tidak banyak diperdagangkan dibandingkan mata uang utama lainnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan ekonomi Bhutan yang lebih fokus pada Kebahagiaan Nasional Bruto daripada Produk Domestik Bruto, sehingga membatasi paparan ekonomi global negara tersebut. Akibatnya, Ngultrum Bhutan mungkin tidak mudah ditemukan di pasar valuta asing di luar Bhutan dan India.

Sebagai kesimpulan, Ngultrum Bhutan merupakan representasi penting dari ekonomi dan budaya Bhutan. Penggunaan, pengelolaan, dan nilai mata uang ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi unik negara tersebut serta hubungan kuat dengan India. Ngultrum Bhutan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dan berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa di dalam negeri. Seperti halnya semua mata uang, nilai Ngultrum Bhutan dapat berubah sesuai dengan berbagai faktor ekonomi.