Harga SN64 Hari Ini

Harga live SN64 (SN64) hari ini adalah $ 31.47, dengan perubahan 9.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN64 ke USD saat ini adalah $ 31.47 per SN64.

SN64 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SN64. Selama 24 jam terakhir, SN64 diperdagangkan antara $ 27.13 (low) dan $ 32.25 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SN64 bergerak -0.76% dalam satu jam terakhir dan +109.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 8.93K.

Informasi Pasar SN64 (SN64)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.09B$ 66.09B $ 66.09B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 Blockchain Publik TAO

Kapitalisasi Pasar SN64 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.93K. Suplai beredar SN64 adalah --, dan total suplainya sebesar 2100000064. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.09B.