Tabel Konversi Safe Road Club ke Sudanese Pound
Tabel Konversi SRC ke SDG
- 1 SRC1.10 SDG
- 2 SRC2.21 SDG
- 3 SRC3.31 SDG
- 4 SRC4.42 SDG
- 5 SRC5.52 SDG
- 6 SRC6.63 SDG
- 7 SRC7.73 SDG
- 8 SRC8.83 SDG
- 9 SRC9.94 SDG
- 10 SRC11.04 SDG
- 50 SRC55.21 SDG
- 100 SRC110.42 SDG
- 1,000 SRC1,104.24 SDG
- 5,000 SRC5,521.20 SDG
- 10,000 SRC11,042.39 SDG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Safe Road Club ke Sudanese Pound (SRC ke SDG) di berbagai rentang nilai, dari 1 SRC hingga 10,000 SRC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SRC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SDG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SRC ke SDG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SDG ke SRC
- 1 SDG0.9056 SRC
- 2 SDG1.811 SRC
- 3 SDG2.716 SRC
- 4 SDG3.622 SRC
- 5 SDG4.528 SRC
- 6 SDG5.433 SRC
- 7 SDG6.339 SRC
- 8 SDG7.244 SRC
- 9 SDG8.150 SRC
- 10 SDG9.0560 SRC
- 50 SDG45.28 SRC
- 100 SDG90.56 SRC
- 1,000 SDG905.6 SRC
- 5,000 SDG4,528 SRC
- 10,000 SDG9,056 SRC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sudanese Pound ke Safe Road Club (SDG ke SRC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SDG hingga 10,000 SDG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Safe Road Club yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SDG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Safe Road Club (SRC) saat ini diperdagangkan seharga ج.س 1.10 SDG , yang mencerminkan perubahan -0.10% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ج.س27.41M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ج.س0.00 SDG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Safe Road Club Harga khusus dari kami.
0.00 SDG
Suplai Peredaran
27.41M
Volume Trading 24 Jam
0.00 SDG
Kapitalisasi Pasar
-0.10%
Perubahan Harga (1 Hari)
ج.س 0.001838
High 24 Jam
ج.س 0.001835
Low 24 Jam
Grafik tren SRC ke SDG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Safe Road Club terhadap SDG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Safe Road Club saat ini.
Ringkasan Konversi SRC ke SDG
Per | 1 SRC = 1.10 SDG | 1 SDG = 0.9056 SRC
Kurs untuk 1 SRC ke SDG hari ini adalah 1.10 SDG.
Pembelian 5 SRC akan dikenai biaya 5.52 SDG, sedangkan 10 SRC memiliki nilai 11.04 SDG.
1 SDG dapat di-trade dengan 0.9056 SRC.
50 SDG dapat dikonversi ke 45.28 SRC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SRC ke SDG telah berubah sebesar -0.06% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.10%, sehingga mencapai high senilai 1.1054422467553244 SDG dan low senilai 1.1036379340565943 SDG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SRC adalah 1.1060436843215677 SDG yang menunjukkan perubahan -0.17% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SRC telah berubah sebesar -0.5503153731126887 SDG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -33.27% pada nilainya.
Semua Tentang Safe Road Club (SRC)
Setelah menghitung harga Safe Road Club (SRC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Safe Road Club langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SRC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Safe Road Club, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SRC ke SDG
Dalam 24 jam terakhir, Safe Road Club (SRC) telah berfluktuasi antara 1.1036379340565943 SDG dan 1.1054422467553244 SDG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.1036379340565943 SDG dan high 1.1060436843215677 SDG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SRC ke SDG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Low
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Rata-rata
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Volatilitas
|+0.16%
|+0.22%
|+0.49%
|+67.22%
|Perubahan
|-0.05%
|0.00%
|-0.16%
|-33.35%
Prakiraan Harga Safe Road Club dalam SDG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Safe Road Club dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SRC ke SDG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SRC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Safe Road Club dapat mencapai sekitar ج.س1.16SDG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SRC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SRC mungkin naik menjadi sekitar ج.س1.41 SDG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Safe Road Club kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SRC yang Tersedia di MEXC
SRC/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SRC, yang mencakup pasar tempat Safe Road Club dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SRC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SRC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Safe Road Club untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Safe Road Club
Ingin menambahkan Safe Road Club ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Safe Road Club › atau Mulai sekarang ›
SRC dan SDG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Safe Road Club (SRC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Safe Road Club
- Harga Saat Ini (USD): $0.001836
- Perubahan 7 Hari: -0.06%
- Tren 30 Hari: -0.17%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SRC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SDG, harga USD SRC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SRC] [SRC ke USD]
Sudanese Pound (SDG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SDG/USD): 0.001662516720138469
- Perubahan 7 Hari: -0.16%
- Tren 30 Hari: -0.16%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SDG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SRC yang sama.
- SDG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SRC dengan SDG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SRC ke SDG?
Kurs antara Safe Road Club (SRC) dan Sudanese Pound (SDG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SRC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SRC ke SDG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SDG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SDG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SDG. Ketika SDG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SRC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Safe Road Club, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SRC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SDG.
Konversikan SRC ke SDG Seketika
Gunakan konverter SRC ke SDG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SRC ke SDG?
Masukkan Jumlah SRC
Mulailah dengan memasukkan jumlah SRC yang ingin Anda konversi ke SDG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SRC ke SDG Secara Live
Lihat kurs SRC ke SDG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SRC dan SDG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SRC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SRC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SRC ke SDG dihitung?
Perhitungan kurs SRC ke SDG didasarkan pada nilai SRC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SDG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SRC ke SDG begitu sering berubah?
Kurs SRC ke SDG sangat sering berubah karena Safe Road Club dan Sudanese Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SRC ke SDG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SRC ke SDG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SRC ke SDG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SRC ke SDG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SRC ke SDG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SRC terhadap SDG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SRC terhadap SDG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SRC ke SDG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SDG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SRC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SRC ke SDG?
Halving Safe Road Club, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SRC ke SDG.
Bisakah saya membandingkan kurs SRC ke SDG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SRC keSDG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SRC ke SDG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Safe Road Club, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SRC ke SDG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SDG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SRC ke SDG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Safe Road Club dan Sudanese Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Safe Road Club dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SRC ke SDG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SDG Anda ke SRC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SRC ke SDG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SRC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SRC ke SDG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SRC ke SDG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SDG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SRC ke SDG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Safe Road Club Selengkapnya
Harga Safe Road Club
Pelajari selengkapnya tentang Safe Road Club (SRC) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Safe Road Club
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SRC untuk lebih memahami kemungkinan arah Safe Road Club.
Cara Membeli Safe Road Club
Ingin membeli Safe Road Club? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SRC/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SRC/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
SRC USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada SRC dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SRC USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Safe Road Club ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SDG
Mengapa Harus Membeli Safe Road Club dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Safe Road Club.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Safe Road Club dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.