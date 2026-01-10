Inilah Mengapa VanEck Mengatakan Bitcoin Bisa Mencapai $2,9 Juta pada 2050

VanEck mengatakan Bitcoin dapat mencapai $2,9 juta pada tahun 2050 jika berhasil merebut sebagian dari penyelesaian perdagangan dan cadangan.

Kepala Riset Aset Digital VanEck Matthew Sigel mengatakan Bitcoin dapat mencapai valuasi hampir $2,9 juta pada tahun 2050 di bawah skenario kasus dasar jangka panjang perusahaan.

Proyeksi ini didorong oleh adopsi BTC sebagai mata uang penyelesaian untuk 5% hingga 10% dari perdagangan global dan kemunculannya sebagai aset cadangan yang terdiri dari 2,5% dari neraca bank sentral.

Prediksi Jangka Panjang Berani VanEck

Dalam catatan yang merinci asumsi pasar modal 25 tahun VanEck, Sigel memproyeksikan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk 15% untuk Bitcoin antara 2026 dan 2050, karena ia membingkai nilai jangka panjang aset tersebut di sekitar adopsi moneter struktural daripada siklus harga jangka pendek.

Analisis ini memperlakukan Bitcoin sebagai aset moneter non-sovereign yang valuasinya tidak dapat ditangkap oleh model berbasis ekuitas tradisional seperti arus kas terdiskonto atau rasio harga terhadap pendapatan. Sebaliknya, VanEck mendasarkan analisis ini pada potensi penetrasi BTC ke dalam dua pasar yang dapat dialamatkan, yaitu penyelesaian perdagangan global dan aset cadangan resmi yang dimiliki oleh bank sentral.

Berdasarkan asumsi ini, kasus dasar manajer aset menghasilkan harga $2,9 juta per BTC pada tahun 2050, menggunakan harga dasar sekitar $88.000 per 31 Desember 2025, semata-mata untuk menghitung tingkat pertumbuhan yang tersirat. VanEck juga mempresentasikan skenario alternatif untuk membingkai risiko.

Dalam kasus bearish, di mana adopsi terhenti dan Bitcoin gagal menembus secara signifikan baik penyelesaian perdagangan atau aset cadangan, perusahaan memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk 2% dan harga sekitar $130.000 pada tahun 2050. Di ujung atas, VanEck menggambarkan skenario kasus bullish di mana Bitcoin merebut 20% perdagangan internasional dan 10% dari PDB domestik. Di bawah skenario ini, harga BTC akan mencapai sekitar $53,4 juta, yang menyiratkan pengembalian tahunan 29% dan mengharuskannya untuk menyaingi atau melampaui peran emas sebagai aset cadangan global.

Kondisi Pasar yang Rapuh

Sementara VanEck berfokus pada skenario adopsi multi-dekade, struktur pasar jangka pendek menceritakan kisah yang berbeda. Matrixport, misalnya, menyatakan bahwa prospek Bitcoin 2026 lebih tentang perdagangan "taktis" daripada siklus baru. Perusahaan menjelaskan bahwa aset kripto telah memasuki rezim yang secara material berbeda dari rebound awal siklus masa lalu, dan indikator struktural yang lebih luas masih tampak tidak menguntungkan untuk pasar bullish meskipun beberapa sinyal teknis membaik.

Volume yang menurun, arus masuk modal yang melemah, dan perilaku historis setelah penembusan di bawah rata-rata bergerak satu tahun menunjuk pada lingkungan yang lebih selektif dan menantang ke depan. Data on-chain lebih lanjut memvalidasi pandangan ini dan menunjukkan pemegang besar dan berpengalaman secara stabil mendistribusikan pasokan sementara pertumbuhan alamat baru dan arus masuk realized-cap tetap redup, yang menunjukkan modal segar terbatas dan partisipasi rendah dari investor baru.