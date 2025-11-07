BursaDEX+
Harga live Safe Road Club hari ini adalah 0.001836 USD. Lacak informasi harga aktual SRC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SRC dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Safe Road Club

Harga Safe Road Club(SRC)

Harga Live 1 SRC ke USD:

$0.001836
$0.001836$0.001836
-0.10%1D
USD
Grafik Harga Live Safe Road Club (SRC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:14 (UTC+8)

Informasi Harga Safe Road Club (SRC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001835
$ 0.001835$ 0.001835
Low 24 Jam
$ 0.001839
$ 0.001839$ 0.001839
High 24 Jam

$ 0.001835
$ 0.001835$ 0.001835

$ 0.001839
$ 0.001839$ 0.001839

$ 2.0625524851901877
$ 2.0625524851901877$ 2.0625524851901877

$ 0.005706798574656465
$ 0.005706798574656465$ 0.005706798574656465

-0.06%

-0.10%

-0.17%

-0.17%

Harga aktual Safe Road Club (SRC) adalah $ 0.001836. Selama 24 jam terakhir, SRC diperdagangkan antara low $ 0.001835 dan high $ 0.001839, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSRC adalah $ 2.0625524851901877, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005706798574656465.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SRC telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, -0.10% selama 24 jam, dan -0.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Safe Road Club (SRC)

No.8788

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.83K
$ 53.83K$ 53.83K

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,981.2
999,999,981.2 999,999,981.2

0.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Safe Road Club saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.83K. Suplai beredar SRC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 999999981.2. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.84M.

Riwayat Harga Safe Road Club (SRC) USD

Pantau perubahan harga Safe Road Club untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000184-0.10%
30 Days$ -0.001366-42.67%
60 Hari$ -0.000772-29.61%
90 Hari$ +0.000465+33.91%
Perubahan Harga Safe Road Club Hari Ini

Hari ini, SRC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000184 (-0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Safe Road Club 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001366 (-42.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Safe Road Club 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SRC terlihat mengalami perubahan $ -0.000772 (-29.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Safe Road Club 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000465 (+33.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Safe Road Club (SRC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Safe Road Club sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Safe Road Club (SRC)

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Safe Road Club tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Safe Road Club Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SRC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Safe Road Club di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Safe Road Club dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Safe Road Club (USD)

Berapa nilai Safe Road Club (SRC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Safe Road Club (SRC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Safe Road Club.

Cek prediksi harga Safe Road Club sekarang!

Tokenomi Safe Road Club (SRC)

Memahami tokenomi Safe Road Club (SRC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SRC sekarang!

Cara membeli Safe Road Club (SRC)

Ingin mengetahui cara membeli Safe Road Club? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Safe Road Club di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SRC ke Mata Uang Lokal

1 Safe Road Club(SRC) ke VND
48.31434
1 Safe Road Club(SRC) ke AUD
A$0.00282744
1 Safe Road Club(SRC) ke GBP
0.00139536
1 Safe Road Club(SRC) ke EUR
0.00157896
1 Safe Road Club(SRC) ke USD
$0.001836
1 Safe Road Club(SRC) ke MYR
RM0.00767448
1 Safe Road Club(SRC) ke TRY
0.07744248
1 Safe Road Club(SRC) ke JPY
¥0.280908
1 Safe Road Club(SRC) ke ARS
ARS$2.66471532
1 Safe Road Club(SRC) ke RUB
0.14915664
1 Safe Road Club(SRC) ke INR
0.16279812
1 Safe Road Club(SRC) ke IDR
Rp30.59998776
1 Safe Road Club(SRC) ke PHP
0.10836072
1 Safe Road Club(SRC) ke EGP
￡E.0.08682444
1 Safe Road Club(SRC) ke BRL
R$0.0098226
1 Safe Road Club(SRC) ke CAD
C$0.00258876
1 Safe Road Club(SRC) ke BDT
0.22401036
1 Safe Road Club(SRC) ke NGN
2.64171024
1 Safe Road Club(SRC) ke COP
$7.03446876
1 Safe Road Club(SRC) ke ZAR
R.0.03190968
1 Safe Road Club(SRC) ke UAH
0.07722216
1 Safe Road Club(SRC) ke TZS
T.Sh.4.511052
1 Safe Road Club(SRC) ke VES
Bs0.416772
1 Safe Road Club(SRC) ke CLP
$1.731348
1 Safe Road Club(SRC) ke PKR
Rs0.51892704
1 Safe Road Club(SRC) ke KZT
0.96579108
1 Safe Road Club(SRC) ke THB
฿0.0594864
1 Safe Road Club(SRC) ke TWD
NT$0.05689764
1 Safe Road Club(SRC) ke AED
د.إ0.00673812
1 Safe Road Club(SRC) ke CHF
Fr0.0014688
1 Safe Road Club(SRC) ke HKD
HK$0.01426572
1 Safe Road Club(SRC) ke AMD
֏0.7020864
1 Safe Road Club(SRC) ke MAD
.د.م0.0170748
1 Safe Road Club(SRC) ke MXN
$0.03411288
1 Safe Road Club(SRC) ke SAR
ريال0.006885
1 Safe Road Club(SRC) ke ETB
Br0.28254204
1 Safe Road Club(SRC) ke KES
KSh0.23713776
1 Safe Road Club(SRC) ke JOD
د.أ0.001301724
1 Safe Road Club(SRC) ke PLN
0.00675648
1 Safe Road Club(SRC) ke RON
лв0.0080784
1 Safe Road Club(SRC) ke SEK
kr0.01755216
1 Safe Road Club(SRC) ke BGN
лв0.00310284
1 Safe Road Club(SRC) ke HUF
Ft0.61382988
1 Safe Road Club(SRC) ke CZK
0.03870288
1 Safe Road Club(SRC) ke KWD
د.ك0.000561816
1 Safe Road Club(SRC) ke ILS
0.00600372
1 Safe Road Club(SRC) ke BOB
Bs0.0126684
1 Safe Road Club(SRC) ke AZN
0.0031212
1 Safe Road Club(SRC) ke TJS
SM0.01692792
1 Safe Road Club(SRC) ke GEL
0.00497556
1 Safe Road Club(SRC) ke AOA
Kz1.6751664
1 Safe Road Club(SRC) ke BHD
.د.ب0.000690336
1 Safe Road Club(SRC) ke BMD
$0.001836
1 Safe Road Club(SRC) ke DKK
kr0.01186056
1 Safe Road Club(SRC) ke HNL
L0.04825008
1 Safe Road Club(SRC) ke MUR
0.084456
1 Safe Road Club(SRC) ke NAD
$0.03189132
1 Safe Road Club(SRC) ke NOK
kr0.0187272
1 Safe Road Club(SRC) ke NZD
$0.00324972
1 Safe Road Club(SRC) ke PAB
B/.0.001836
1 Safe Road Club(SRC) ke PGK
K0.00783972
1 Safe Road Club(SRC) ke QAR
ر.ق0.00668304
1 Safe Road Club(SRC) ke RSD
дин.0.18640908
1 Safe Road Club(SRC) ke UZS
soʻm21.85713936
1 Safe Road Club(SRC) ke ALL
L0.15398532
1 Safe Road Club(SRC) ke ANG
ƒ0.00328644
1 Safe Road Club(SRC) ke AWG
ƒ0.0033048
1 Safe Road Club(SRC) ke BBD
$0.003672
1 Safe Road Club(SRC) ke BAM
KM0.00310284
1 Safe Road Club(SRC) ke BIF
Fr5.414364
1 Safe Road Club(SRC) ke BND
$0.0023868
1 Safe Road Club(SRC) ke BSD
$0.001836
1 Safe Road Club(SRC) ke JMD
$0.2944026
1 Safe Road Club(SRC) ke KHR
7.37348616
1 Safe Road Club(SRC) ke KMF
Fr0.77112
1 Safe Road Club(SRC) ke LAK
39.91304268
1 Safe Road Club(SRC) ke LKR
රු0.55974132
1 Safe Road Club(SRC) ke MDL
L0.03141396
1 Safe Road Club(SRC) ke MGA
Ar8.270262
1 Safe Road Club(SRC) ke MOP
P0.014688
1 Safe Road Club(SRC) ke MVR
0.0282744
1 Safe Road Club(SRC) ke MWK
MK3.1819716
1 Safe Road Club(SRC) ke MZN
MT0.1174122
1 Safe Road Club(SRC) ke NPR
रु0.2601612
1 Safe Road Club(SRC) ke PYG
13.020912
1 Safe Road Club(SRC) ke RWF
Fr2.664036
1 Safe Road Club(SRC) ke SBD
$0.01509192
1 Safe Road Club(SRC) ke SCR
0.0276318
1 Safe Road Club(SRC) ke SRD
$0.070686
1 Safe Road Club(SRC) ke SVC
$0.01604664
1 Safe Road Club(SRC) ke SZL
L0.03187296
1 Safe Road Club(SRC) ke TMT
m0.006426
1 Safe Road Club(SRC) ke TND
د.ت0.005432724
1 Safe Road Club(SRC) ke TTD
$0.01242972
1 Safe Road Club(SRC) ke UGX
Sh6.418656
1 Safe Road Club(SRC) ke XAF
Fr1.042848
1 Safe Road Club(SRC) ke XCD
$0.0049572
1 Safe Road Club(SRC) ke XOF
Fr1.042848
1 Safe Road Club(SRC) ke XPF
Fr0.189108
1 Safe Road Club(SRC) ke BWP
P0.0246942
1 Safe Road Club(SRC) ke BZD
$0.00369036
1 Safe Road Club(SRC) ke CVE
$0.17596224
1 Safe Road Club(SRC) ke DJF
Fr0.324972
1 Safe Road Club(SRC) ke DOP
$0.11807316
1 Safe Road Club(SRC) ke DZD
د.ج0.23970816
1 Safe Road Club(SRC) ke FJD
$0.00418608
1 Safe Road Club(SRC) ke GNF
Fr15.96402
1 Safe Road Club(SRC) ke GTQ
Q0.01406376
1 Safe Road Club(SRC) ke GYD
$0.38401776
1 Safe Road Club(SRC) ke ISK
kr0.231336

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Safe Road Club, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Safe Road Club
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Safe Road Club

Berapa nilai Safe Road Club (SRC) hari ini?
Harga live SRC dalam USD adalah 0.001836 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SRC ke USD saat ini?
Harga SRC ke USD saat ini adalah $ 0.001836. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Safe Road Club?
Kapitalisasi pasar SRC adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SRC?
Suplai beredar SRC adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SRC?
SRC mencapai harga ATH sebesar 2.0625524851901877 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SRC?
SRC mencapai harga ATL 0.005706798574656465 USD.
Berapa volume perdagangan SRC?
Volume perdagangan 24 jam live SRC adalah $ 53.83K USD.
Akankah harga SRC naik lebih tinggi tahun ini?
SRC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SRC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Safe Road Club (SRC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
