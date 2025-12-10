Tabel Konversi Serum ke United States Dollar
Tabel Konversi SRM ke USD
- 1 SRM0.01 USD
- 2 SRM0.01 USD
- 3 SRM0.02 USD
- 4 SRM0.03 USD
- 5 SRM0.04 USD
- 6 SRM0.04 USD
- 7 SRM0.05 USD
- 8 SRM0.06 USD
- 9 SRM0.07 USD
- 10 SRM0.07 USD
- 50 SRM0.37 USD
- 100 SRM0.74 USD
- 1,000 SRM7.38 USD
- 5,000 SRM36.92 USD
- 10,000 SRM73.84 USD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Serum ke United States Dollar (SRM ke USD) di berbagai rentang nilai, dari 1 SRM hingga 10,000 SRM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SRM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar USD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SRM ke USD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi USD ke SRM
- 1 USD135.4 SRM
- 2 USD270.8 SRM
- 3 USD406.2 SRM
- 4 USD541.6 SRM
- 5 USD677.1 SRM
- 6 USD812.5 SRM
- 7 USD947.9 SRM
- 8 USD1,083 SRM
- 9 USD1,218 SRM
- 10 USD1,354 SRM
- 50 USD6,771 SRM
- 100 USD13,542 SRM
- 1,000 USD135,424 SRM
- 5,000 USD677,122 SRM
- 10,000 USD1,354,245 SRM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual United States Dollar ke Serum (USD ke SRM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 USD hingga 10,000 USD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Serum yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah USD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Serum (SRM) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.01 USD , yang mencerminkan perubahan 8.49% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $59.67K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $1.94M USD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Serum Harga khusus dari kami.
263.22M USD
Suplai Peredaran
59.67K
Volume Trading 24 Jam
1.94M USD
Kapitalisasi Pasar
8.49%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.009817
High 24 Jam
$ 0.006621
Low 24 Jam
Grafik tren SRM ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Serum terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Serum saat ini.
Ringkasan Konversi SRM ke USD
Per | 1 SRM = 0.01 USD | 1 USD = 135.4 SRM
Kurs untuk 1 SRM ke USD hari ini adalah 0.01 USD.
Pembelian 5 SRM akan dikenai biaya 0.04 USD, sedangkan 10 SRM memiliki nilai 0.07 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 135.4 SRM.
50 USD dapat dikonversi ke 6,771 SRM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SRM ke USD telah berubah sebesar +43.09% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 8.49%, sehingga mencapai high senilai 0.009815920248772635 USD dan low senilai 0.006620271770105288 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SRM adalah 0.008316085230624631 USD yang menunjukkan perubahan -11.21% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SRM telah berubah sebesar -0.003744588095309516 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -33.65% pada nilainya.
Semua Tentang Serum (SRM)
Setelah menghitung harga Serum (SRM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Serum langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SRM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Serum, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SRM ke USD
Dalam 24 jam terakhir, Serum (SRM) telah berfluktuasi antara 0.006620271770105288 USD dan 0.009815920248772635 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.005112437631860495 USD dan high 0.016427193008769034 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SRM ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0.01
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+47.31%
|+219.26%
|+140.93%
|+209.37%
|Perubahan
|+11.43%
|+45.84%
|-9.49%
|-31.63%
Prakiraan Harga Serum dalam USD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Serum dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SRM ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SRM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Serum dapat mencapai sekitar $0.01USD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SRM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SRM mungkin naik menjadi sekitar $0.01 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Serum kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SRM yang Tersedia di MEXC
SRM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SRM, yang mencakup pasar tempat Serum dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SRM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SRM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Serum untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Serum
SRM dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): 0.751115
- Perubahan 7 Hari: +1.03%
- Tren 30 Hari: +1.03%
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): 0.85955
- Perubahan 7 Hari: +0.34%
- Tren 30 Hari: +0.34%
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): 77.654365
- Perubahan 7 Hari: +4.07%
- Tren 30 Hari: +4.07%
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli SRM.
- USD yang lebih lemah membuat SRM relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs SRM ke USD?
Kurs antara Serum (SRM) dan United States Dollar (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SRM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SRM ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SRM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Serum, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SRM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
Bagaimana Cara Mengonversi SRM ke USD?
Masukkan Jumlah SRM
Mulailah dengan memasukkan jumlah SRM yang ingin Anda konversi ke USD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SRM ke USD Secara Live
Lihat kurs SRM ke USD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SRM dan USD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SRM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SRM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SRM ke USD dihitung?
Perhitungan kurs SRM ke USD didasarkan pada nilai SRM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke USD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SRM ke USD begitu sering berubah?
Kurs SRM ke USD sangat sering berubah karena Serum dan United States Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SRM ke USD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SRM ke USD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SRM ke USD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SRM ke USD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SRM ke USD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SRM terhadap USD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SRM terhadap USD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SRM ke USD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SRM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SRM ke USD?
Halving Serum, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SRM ke USD.
Bisakah saya membandingkan kurs SRM ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SRM keUSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SRM ke USD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Serum, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SRM ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas USD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SRM ke USD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Serum dan United States Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Serum dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SRM ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan USD Anda ke SRM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SRM ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SRM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SRM ke USD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SRM ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai USD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SRM ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.