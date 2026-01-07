BursaDEX+
Prediksi Harga Serum 2026,2027-2030: Apakah SRM Masih Layak Dipegang?

Penulis: CoinPedia
2026/01/07 14:38
Prediksi Harga Serum

Sorotan Cerita

  • Harga langsung token SRM adalah  $ 0,01138743
  • Pada tahun 2026, prospek harga SRM tergantung pada apakah protokol atau teknologi intinya menemukan relevansi.
  • Pada tahun 2030, SRM dapat melihat kenaikan selektif hanya jika model order-book atau asetnya digunakan kembali secara bermakna dalam infrastruktur DeFi generasi berikutnya.

Serum adalah bursa terdesentralisasi yang dibangun di Solana yang memperkenalkan buku pesanan on-chain, bertujuan untuk memberikan perdagangan lebih cepat dan biaya lebih rendah, fitur yang langka di DeFi pada saat itu.

Didukung erat oleh FTX & Alameda Research membantu Serum tumbuh dengan cepat selama bull run 2020–2021, mendorong SRM ke ATH sebesar $13,72. Kesuksesan itu runtuh pada November 2022 ketika FTX gagal. 

Kepercayaan pada Serum memudar hampir dalam semalam, pengembang pindah, dan SRM kehilangan lebih dari 99% nilainya. Sejak saat itu, token terus mengalami beberapa kenaikan, tetapi akankah Serum memulihkan harganya?

Jadi, mari kita rumuskan prediksi harga Serum SRM 2026, 2027 – 2030.

Harga Serum Hari Ini

Mata Uang KriptoSerum
TokenSRM
Harga$0,0114 naik 17,09%
Kapitalisasi Pasar$ 2.986.596,05
Volume 24j$ 138.767,8705
Pasokan yang Beredar263.244.669,00
Total Pasokan1.092.844.982,00
Tertinggi Sepanjang Masa$ 13,7206 pada 11 September 2021
Terendah Sepanjang Masa$ 0,0037 pada 15 Desember 2025

Daftar isi

  • Target Harga Serum Untuk Januari 2026
    • Analisis Teknikal
  • Prediksi Harga Serum 2026
  • Prediksi Harga Serum SRM 2026 – 2030
    • Prediksi Harga Serum 2026
    • Prediksi Harga Serum 2027
    • Prediksi Harga Serum 2028
    • Prediksi Harga Serum 2029
    • Prediksi Harga Serum 2030
  • Apa Kata Pasar?
  • Prediksi Harga Serum (SRM) CoinPedia
  • FAQ

Target Harga Serum Untuk Januari 2026

Dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,5 juta, SRM dapat bergerak tajam pada arus masuk yang relatif kecil. Setiap minat baru pada infrastruktur perdagangan Solana sering mengarah pada rotasi spekulatif ke token lama seperti SRM, bahkan tanpa pengembangan aktif.

Pada Januari 2026, bahkan minat trader terbatas pada peluang beta tinggi dapat mendorong lonjakan harga cepat. Pada saat yang sama, likuiditas rendah ini juga membuat SRM rentan terhadap penurunan cepat.

Saat ini, SRM diperdagangkan sekitar $0,00959, dengan volume perdagangan 24 jam melonjak ke $220,8K, menandakan minat baru.

Target Harga Serum Untuk Januari 2026

Analisis Teknikal

Pada grafik mingguan, SRM turun lebih dari 11% dan harga telah bergerak di dalam saluran menurun yang jelas selama beberapa bulan, menunjukkan tren turun jangka panjang.

SRM terus membentuk higher low dan lower low, mengonfirmasi tekanan jual yang stabil. Volume perdagangan juga jauh lebih rendah daripada periode sebelumnya, menunjukkan minat pembeli yang lemah.

Meskipun demikian, zona $0,0090–$0,0095 adalah level kunci untuk diperhatikan. Gerakan kuat dan penembusan berkelanjutan di atas area ini dapat mendukung pemulihan jangka pendek dan membuka jalur menuju wilayah $0,019.

Sementara itu, RSI berada di dekat 47, menunjukkan momentum netral tetapi sedikit condong bearish

BulanPotensi Rendah ($)Potensi Rata-rata ($)Potensi Tinggi ($)
Prediksi Harga Kripto SRM Januari 2026$0,0045$0,00110$0,01929

Prediksi Harga Serum 2026

Karena kita sudah berada di tahun 2026, prospek SRM tidak lagi terkait dengan janji roadmap asli. Sebaliknya, perilaku harga sekarang tergantung pada apakah infrastruktur, basis kode, atau merek Serum yang tersisa menemukan penggunaan kembali dalam Solana atau proyek DeFi eksternal.

Namun, harga Serum (SRM) telah terjebak dalam tren jatuh sejak 2021, yang semakin diperburuk oleh keruntuhan FTX.

Pada tahun 2026, valuasi SRM dibentuk oleh tiga faktor realistis:

  • Minat spekulatif yang berkelanjutan karena valuasi yang sangat rendah
  • Kemungkinan penggunaan kembali desain order-book Serum dalam sistem berbasis Solana yang baru
  • Pemulihan ekosistem Solana yang lebih luas dan kondisi likuiditas

Tanpa pengembangan yang dikonfirmasi, SRM tetap menjadi aset berisiko tinggi. Namun, bahkan adopsi terbatas atau penggunaan kembali teknis dapat menyebabkan reaksi harga yang tajam karena likuiditas yang tipis.

Prediksi Harga Serum 2026
TahunPotensi Rendah ($)Potensi Rata-rata ($)Potensi Tinggi ($)
Prediksi Harga SRM 2026$0,0060$0,00185$0,0347

Prediksi Harga Serum SRM 2026 – 2030

TahunPotensi Rendah ($)Potensi Rata-rata ($)Potensi Tinggi ($)
2026$0,0060$0,00185$0,0347
2027$0,0097$0,0257$0,0493
2028$0,0110$0,0371$0,0660
2029$0,0146$0,065$0,1384
2030$0,0197$0,00850$0,1800

Prediksi Harga Serum 2026

Pada tahun 2026, SRM diperkirakan akan tetap volatile. Sementara itu, harga bisa naik ke $0,0347, didorong sebagian besar oleh permintaan spekulatif daripada fundamental.

Prediksi Harga Serum 2027

Pada tahun 2027, jika ada pengembangan ulang atau penggunaan kembali ekosistem parsial terwujud, SRM dapat menguntungkan secara tidak proporsional karena kapitalisasi pasarnya yang rendah, berpotensi mencapai $0,0493.

Prediksi Harga Serum 2028

Pada tahun 2028, kelangsungan hidup SRM kemungkinan akan tergantung pada apakah teknologinya menjadi bagian dari infrastruktur DeFi yang lebih luas. Dalam kondisi optimis, harga bisa mendekati $0,0660.

Prediksi Harga Serum 2029

Jika SRM mendapatkan pengakuan sebagai protokol lama dengan penggunaan kembali fungsional, akumulasi jangka panjang dapat mendorong harga mendekati $0,1384.

Prediksi Harga Serum 2030

Pada tahun 2030, nilai SRM akan terikat hampir sepenuhnya pada kebangkitan utilitas atau adopsi ekosistem. Dalam skenario pemulihan yang kuat, SRM dapat menguji kisaran $0,180, meskipun risikonya tetap sangat tinggi.

Apa Kata Pasar?

Tahun202620272030
Coincodex$0,01121$0,00895$0,00063
priceprediction.net$0,0158$0,04$0,0971
DigitalCoinprice$0,0017$0,0240$0,0559

Prediksi Harga Serum (SRM) CoinPedia

Menurut analis CoinPedia, Serum harus dipandang sebagai aset lama spekulatif, bukan protokol DeFi yang sepenuhnya aktif. Kenaikannya tidak bergantung pada pertumbuhan pengguna, tetapi pada apakah teknologi atau mereknya menemukan tujuan baru.

Pada tahun 2026, CoinPedia memperkirakan SRM akan tetap volatile, dengan potensi lonjakan menuju $0,0347 selama periode minat baru pada Solana. 

TahunPotensi Rendah ($)Potensi Rata-rata ($)Potensi Tinggi ($)
2026$0,0060$0,00185$0,0347
FAQ

Seberapa tinggi harga Serum akan naik pada akhir 2026?

Harga altcoin mungkin melonjak setinggi $0,0347 pada penutupan perdagangan tahunan 2025. 

Apa prediksi harga Serum untuk 2027?

Pada tahun 2027, jika teknologi Serum menemukan penggunaan baru atau minat ekosistem tumbuh, SRM dapat melihat kenaikan sederhana, tetapi tetap sangat spekulatif dan berisiko.

Apakah Serum merupakan pembelian yang bagus di tahun 2026?

Serum pada tahun 2026 adalah pembelian spekulatif. Harganya rendah dengan volatilitas tinggi, tetapi tidak ada pengembangan aktif, membuatnya hanya cocok untuk trader yang toleran risiko.

Apa prediksi harga Serum untuk 2030?

Pada tahun 2030, SRM dapat diperdagangkan sedikit lebih tinggi jika teknologi atau mereknya menemukan penggunaan baru, tetapi tanpa utilitas nyata, keuntungan kuat tetap tidak mungkin dan spekulatif.

Di mana saya dapat membeli Token SRM?

Aset digital tersedia untuk diperdagangkan di platform bursa mata uang kripto terkemuka seperti Binance, OKX, dan Bybit di antara yang lain. 

Peluang Pasar
Logo Serum
Harga Serum(SRM)
$0.012095
$0.012095$0.012095
-1.78%
USD
Grafik Harga Live Serum (SRM)
