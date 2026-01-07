Prediksi Harga Serum 2026,2027-2030: Apakah SRM Masih Layak Dipegang?

Postingan Prediksi Harga Serum 2026,2027-2030: Apakah SRM Masih Layak Ditahan? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Serum adalah bursa terdesentralisasi yang dibangun di Solana yang memperkenalkan buku pesanan on-chain, bertujuan untuk memberikan perdagangan lebih cepat dan biaya lebih rendah, fitur yang langka di DeFi pada saat itu.
Didukung erat oleh FTX & Alameda Research membantu Serum tumbuh dengan cepat selama bull run 2020–2021, mendorong SRM ke ATH sebesar $13,72. Kesuksesan itu runtuh pada November 2022 ketika FTX gagal.
Kepercayaan pada Serum memudar hampir dalam semalam, pengembang pindah, dan SRM kehilangan lebih dari 99% nilainya. Sejak saat itu, token terus mengalami beberapa kenaikan, tetapi akankah Serum memulihkan harganya?
Jadi, mari kita rumuskan prediksi harga Serum SRM 2026, 2027 – 2030.
|Mata Uang Kripto
|Serum
|Token
|SRM
|Harga
|$0,0114 17,09%
|Kapitalisasi Pasar
|$ 2.986.596,05
|Volume 24j
|$ 138.767,8705
|Pasokan yang Beredar
|263.244.669,00
|Total Pasokan
|1.092.844.982,00
|Tertinggi Sepanjang Masa
|$ 13,7206 pada 11 September 2021
|Terendah Sepanjang Masa
|$ 0,0037 pada 15 Desember 2025
Dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,5 juta, SRM dapat bergerak tajam pada arus masuk yang relatif kecil. Setiap minat baru pada infrastruktur perdagangan Solana sering mengarah pada rotasi spekulatif ke token lama seperti SRM, bahkan tanpa pengembangan aktif.
Pada Januari 2026, bahkan minat trader terbatas pada peluang beta tinggi dapat mendorong lonjakan harga cepat. Pada saat yang sama, likuiditas rendah ini juga membuat SRM rentan terhadap penurunan cepat.
Saat ini, SRM diperdagangkan sekitar $0,00959, dengan volume perdagangan 24 jam melonjak ke $220,8K, menandakan minat baru.
Pada grafik mingguan, SRM turun lebih dari 11% dan harga telah bergerak di dalam saluran menurun yang jelas selama beberapa bulan, menunjukkan tren turun jangka panjang.
SRM terus membentuk higher low dan lower low, mengonfirmasi tekanan jual yang stabil. Volume perdagangan juga jauh lebih rendah daripada periode sebelumnya, menunjukkan minat pembeli yang lemah.
Meskipun demikian, zona $0,0090–$0,0095 adalah level kunci untuk diperhatikan. Gerakan kuat dan penembusan berkelanjutan di atas area ini dapat mendukung pemulihan jangka pendek dan membuka jalur menuju wilayah $0,019.
Sementara itu, RSI berada di dekat 47, menunjukkan momentum netral tetapi sedikit condong bearish
|Bulan
|Potensi Rendah ($)
|Potensi Rata-rata ($)
|Potensi Tinggi ($)
|Prediksi Harga Kripto SRM Januari 2026
|$0,0045
|$0,00110
|$0,01929
Karena kita sudah berada di tahun 2026, prospek SRM tidak lagi terkait dengan janji roadmap asli. Sebaliknya, perilaku harga sekarang tergantung pada apakah infrastruktur, basis kode, atau merek Serum yang tersisa menemukan penggunaan kembali dalam Solana atau proyek DeFi eksternal.
Namun, harga Serum (SRM) telah terjebak dalam tren jatuh sejak 2021, yang semakin diperburuk oleh keruntuhan FTX.
Pada tahun 2026, valuasi SRM dibentuk oleh tiga faktor realistis:
Tanpa pengembangan yang dikonfirmasi, SRM tetap menjadi aset berisiko tinggi. Namun, bahkan adopsi terbatas atau penggunaan kembali teknis dapat menyebabkan reaksi harga yang tajam karena likuiditas yang tipis.
|Tahun
|Potensi Rendah ($)
|Potensi Rata-rata ($)
|Potensi Tinggi ($)
|Prediksi Harga SRM 2026
|$0,0060
|$0,00185
|$0,0347
|Tahun
|Potensi Rendah ($)
|Potensi Rata-rata ($)
|Potensi Tinggi ($)
|2026
|$0,0060
|$0,00185
|$0,0347
|2027
|$0,0097
|$0,0257
|$0,0493
|2028
|$0,0110
|$0,0371
|$0,0660
|2029
|$0,0146
|$0,065
|$0,1384
|2030
|$0,0197
|$0,00850
|$0,1800
Pada tahun 2026, SRM diperkirakan akan tetap volatile. Sementara itu, harga bisa naik ke $0,0347, didorong sebagian besar oleh permintaan spekulatif daripada fundamental.
Pada tahun 2027, jika ada pengembangan ulang atau penggunaan kembali ekosistem parsial terwujud, SRM dapat menguntungkan secara tidak proporsional karena kapitalisasi pasarnya yang rendah, berpotensi mencapai $0,0493.
Pada tahun 2028, kelangsungan hidup SRM kemungkinan akan tergantung pada apakah teknologinya menjadi bagian dari infrastruktur DeFi yang lebih luas. Dalam kondisi optimis, harga bisa mendekati $0,0660.
Jika SRM mendapatkan pengakuan sebagai protokol lama dengan penggunaan kembali fungsional, akumulasi jangka panjang dapat mendorong harga mendekati $0,1384.
Pada tahun 2030, nilai SRM akan terikat hampir sepenuhnya pada kebangkitan utilitas atau adopsi ekosistem. Dalam skenario pemulihan yang kuat, SRM dapat menguji kisaran $0,180, meskipun risikonya tetap sangat tinggi.
|Tahun
|2026
|2027
|2030
|Coincodex
|$0,01121
|$0,00895
|$0,00063
|priceprediction.net
|$0,0158
|$0,04
|$0,0971
|DigitalCoinprice
|$0,0017
|$0,0240
|$0,0559
Menurut analis CoinPedia, Serum harus dipandang sebagai aset lama spekulatif, bukan protokol DeFi yang sepenuhnya aktif. Kenaikannya tidak bergantung pada pertumbuhan pengguna, tetapi pada apakah teknologi atau mereknya menemukan tujuan baru.
Pada tahun 2026, CoinPedia memperkirakan SRM akan tetap volatile, dengan potensi lonjakan menuju $0,0347 selama periode minat baru pada Solana.
|Tahun
|Potensi Rendah ($)
|Potensi Rata-rata ($)
|Potensi Tinggi ($)
|2026
|$0,0060
|$0,00185
|$0,0347
Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis ahli, dan pembaruan waktu nyata tentang tren terkini di Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan banyak lagi.
Harga altcoin mungkin melonjak setinggi $0,0347 pada penutupan perdagangan tahunan 2025.
Pada tahun 2027, jika teknologi Serum menemukan penggunaan baru atau minat ekosistem tumbuh, SRM dapat melihat kenaikan sederhana, tetapi tetap sangat spekulatif dan berisiko.
Serum pada tahun 2026 adalah pembelian spekulatif. Harganya rendah dengan volatilitas tinggi, tetapi tidak ada pengembangan aktif, membuatnya hanya cocok untuk trader yang toleran risiko.
Pada tahun 2030, SRM dapat diperdagangkan sedikit lebih tinggi jika teknologi atau mereknya menemukan penggunaan baru, tetapi tanpa utilitas nyata, keuntungan kuat tetap tidak mungkin dan spekulatif.
Aset digital tersedia untuk diperdagangkan di platform bursa mata uang kripto terkemuka seperti Binance, OKX, dan Bybit di antara yang lain.