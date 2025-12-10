Tabel Konversi swarms ke Djiboutian Franc
Tabel Konversi SWARMS ke DJF
- 1 SWARMS2.46 DJF
- 2 SWARMS4.92 DJF
- 3 SWARMS7.38 DJF
- 4 SWARMS9.85 DJF
- 5 SWARMS12.31 DJF
- 6 SWARMS14.77 DJF
- 7 SWARMS17.23 DJF
- 8 SWARMS19.69 DJF
- 9 SWARMS22.15 DJF
- 10 SWARMS24.61 DJF
- 50 SWARMS123.07 DJF
- 100 SWARMS246.15 DJF
- 1,000 SWARMS2,461.50 DJF
- 5,000 SWARMS12,307.50 DJF
- 10,000 SWARMS24,614.99 DJF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual swarms ke Djiboutian Franc (SWARMS ke DJF) di berbagai rentang nilai, dari 1 SWARMS hingga 10,000 SWARMS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SWARMS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar DJF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SWARMS ke DJF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi DJF ke SWARMS
- 1 DJF0.4062 SWARMS
- 2 DJF0.8125 SWARMS
- 3 DJF1.218 SWARMS
- 4 DJF1.625 SWARMS
- 5 DJF2.0312 SWARMS
- 6 DJF2.437 SWARMS
- 7 DJF2.843 SWARMS
- 8 DJF3.250 SWARMS
- 9 DJF3.656 SWARMS
- 10 DJF4.0625 SWARMS
- 50 DJF20.31 SWARMS
- 100 DJF40.62 SWARMS
- 1,000 DJF406.2 SWARMS
- 5,000 DJF2,031 SWARMS
- 10,000 DJF4,062 SWARMS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Djiboutian Franc ke swarms (DJF ke SWARMS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 DJF hingga 10,000 DJF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah swarms yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah DJF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
swarms (SWARMS) saat ini diperdagangkan seharga Fdj 2.46 DJF , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Fdj19.10M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Fdj2.47B DJF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman swarms Harga khusus dari kami.
177.72B DJF
Suplai Peredaran
19.10M
Volume Trading 24 Jam
2.47B DJF
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
Fdj 0.01493
High 24 Jam
Fdj 0.01309
Low 24 Jam
Grafik tren SWARMS ke DJF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi swarms terhadap DJF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga swarms saat ini.
Ringkasan Konversi SWARMS ke DJF
Per | 1 SWARMS = 2.46 DJF | 1 DJF = 0.4062 SWARMS
Kurs untuk 1 SWARMS ke DJF hari ini adalah 2.46 DJF.
Pembelian 5 SWARMS akan dikenai biaya 12.31 DJF, sedangkan 10 SWARMS memiliki nilai 24.61 DJF.
1 DJF dapat di-trade dengan 0.4062 SWARMS.
50 DJF dapat dikonversi ke 20.31 SWARMS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SWARMS ke DJF telah berubah sebesar +14.12% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 2.6534427566226984 DJF dan low senilai 2.3264277082512472 DJF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SWARMS adalah 2.8080640023200694 DJF yang menunjukkan perubahan -12.31% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SWARMS telah berubah sebesar -1.6332979861595847 DJF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -39.81% pada nilainya.
Semua Tentang swarms (SWARMS)
Setelah menghitung harga swarms (SWARMS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang swarms langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SWARMS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli swarms, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SWARMS ke DJF
Dalam 24 jam terakhir, swarms (SWARMS) telah berfluktuasi antara 2.3264277082512472 DJF dan 2.6534427566226984 DJF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.9834173586007577 DJF dan high 3.254155182435473 DJF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SWARMS ke DJF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Fdj 1.77
|Fdj 1.77
|Fdj 1.77
|Fdj 3.55
|Low
|Fdj 1.77
|Fdj 1.77
|Fdj 1.77
|Fdj 0
|Rata-rata
|Fdj 1.77
|Fdj 1.77
|Fdj 1.77
|Fdj 1.77
|Volatilitas
|+13.53%
|+58.70%
|+49.84%
|+97.82%
|Perubahan
|+1.99%
|+13.88%
|-12.49%
|-40.67%
Prakiraan Harga swarms dalam DJF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga swarms dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SWARMS ke DJF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SWARMS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, swarms dapat mencapai sekitar Fdj2.58DJF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SWARMS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SWARMS mungkin naik menjadi sekitar Fdj3.14 DJF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga swarms kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SWARMS yang Tersedia di MEXC
SWARMS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SWARMS, yang mencakup pasar tempat swarms dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SWARMS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
SWARMSUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SWARMS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures swarms untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli swarms
Ingin menambahkan swarms ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli swarms › atau Mulai sekarang ›
SWARMS dan DJF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
swarms (SWARMS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga swarms
- Harga Saat Ini (USD): $0.01385
- Perubahan 7 Hari: +14.12%
- Tren 30 Hari: -12.31%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SWARMS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke DJF, harga USD SWARMS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SWARMS] [SWARMS ke USD]
Djiboutian Franc (DJF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (DJF/USD): 0.005626821183977933
- Perubahan 7 Hari: +0.20%
- Tren 30 Hari: +0.20%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- DJF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SWARMS yang sama.
- DJF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SWARMS dengan DJF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SWARMS ke DJF?
Kurs antara swarms (SWARMS) dan Djiboutian Franc (DJF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SWARMS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SWARMS ke DJF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit DJF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal DJF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan DJF. Ketika DJF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SWARMS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti swarms, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SWARMS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke DJF.
Konversikan SWARMS ke DJF Seketika
Gunakan konverter SWARMS ke DJF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SWARMS ke DJF?
Masukkan Jumlah SWARMS
Mulailah dengan memasukkan jumlah SWARMS yang ingin Anda konversi ke DJF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SWARMS ke DJF Secara Live
Lihat kurs SWARMS ke DJF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SWARMS dan DJF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SWARMS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SWARMS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SWARMS ke DJF dihitung?
Perhitungan kurs SWARMS ke DJF didasarkan pada nilai SWARMS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke DJF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SWARMS ke DJF begitu sering berubah?
Kurs SWARMS ke DJF sangat sering berubah karena swarms dan Djiboutian Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SWARMS ke DJF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SWARMS ke DJF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SWARMS ke DJF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SWARMS ke DJF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SWARMS ke DJF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SWARMS terhadap DJF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SWARMS terhadap DJF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SWARMS ke DJF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan DJF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SWARMS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SWARMS ke DJF?
Halving swarms, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SWARMS ke DJF.
Bisakah saya membandingkan kurs SWARMS ke DJF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SWARMS keDJF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SWARMS ke DJF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga swarms, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SWARMS ke DJF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas DJF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SWARMS ke DJF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi swarms dan Djiboutian Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk swarms dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SWARMS ke DJF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan DJF Anda ke SWARMS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SWARMS ke DJF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SWARMS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SWARMS ke DJF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SWARMS ke DJF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai DJF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SWARMS ke DJF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi swarms Selengkapnya
Harga swarms
Pelajari selengkapnya tentang swarms (SWARMS) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga swarms
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SWARMS untuk lebih memahami kemungkinan arah swarms.
Cara Membeli swarms
Ingin membeli swarms? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SWARMS/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SWARMS/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi swarms ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke DJF
Mengapa Harus Membeli swarms dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli swarms.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli swarms dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.