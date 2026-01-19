10 Proyek DeFAI Teratas: $PAAL dan $SWARMS Memimpin dengan Aktivitas Sosial

LunarCrush, sebuah platform yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis aset digital seperti mata uang kripto, telah mengungkapkan daftar 10 Proyek Keuangan Terdesentralisasi + Kecerdasan Buatan (DeFAI) Teratas berdasarkan aktivitas sosial. Pada dasarnya, Proyek (DeFAI) adalah keuangan terdesentralisasi + Kecerdasan Buatan, sektor yang berkembang dalam blockchain yang mengintegrasikan alat dan agen kecerdasan buatan (AI-Powered) ke dalam ekosistem DeFi untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks, menyederhanakan interaksi pengguna, dan meningkatkan efisiensi.

Aktivitas Sosial terdiri dari Postingan yang Terlibat dan Interaksi. Kedua ukuran ini digunakan untuk memeriksa aktivitas Sosial mata uang kripto. PAAL AI ($PAAL) memimpin 10 Proyek DeFAI Teratas berdasarkan aktivitas sosial. Dalam daftar peringkat ini, PAAL AI ($PAAL) mendominasi pasar dengan 1,2K postingan yang Terlibat dan 165,2K Interaksi.

Secara bersamaan, Swarms ($SWARMS) menjadi runner-up dalam perlombaan ini dengan 1,1K Postingan yang Terlibat dan 28,4K Interaksi. Ada perbedaan 0,1K dalam Postingan yang Terlibat antara Proyek DeFAI ini, yang menunjukkan bahwa keduanya masih diminati di pasar kripto. Phoenix Group telah merilis berita ini melalui akun X resminya.

Supra dan Wayfinder Unggul dalam Interaksi Meskipun Angka Keterlibatan Berdekatan

Supra ($SUPRA) dan Wayfinder ($PROMPT) mendapatkan posisi ketiga dan keempat dengan 458,0 dan 356,0 Postingan yang Terlibat. Proyek DeFAI ini menunjukkan perbedaan kecil dalam hal Postingan yang Terlibat, sekitar 102. Sementara berpindah ke Interaksi, perbedaan meningkat menjadi 13,3K. Jadi, ($SUPRA) berdiri dengan 24,0K, dan ($PROMPT) di 10,7K dalam Interaksi.

Selain itu, dua proyek DeFAI lagi mendapatkan Postingan dalam ratusan berdasarkan aktivitas sosial. Dalam hal ini, yang pertama adalah ChainGPT ($CGPT), memperoleh 321,0 postingan yang Terlibat dan 6,8K Interaksi. ChainGPT ($CGPT) menang dengan perbedaan hanya 03,0 dari proyek DeFAI terdekatnya, Alpha ($ALPHA), dalam Postingan yang Terlibat. Selanjutnya, yang berikutnya adalah Alpha ($ALPHA), memposisikan diri dengan 318,0 Postingan yang Terlibat dan 24,7K Interaksi yang bertahan di pasar.

$AITECH dan $AIXBT Mendominasi Interaksi Sementara GRIFFAIN dan GURU Tertinggal

Solidus Ai Tech ($AITECH) dan Aixbt ($AIXBT) diamati sangat dekat satu sama lain dalam hal Postingan yang Terlibat, dengan 305,0 dan 267,0. Jadi, perbedaan antara proyek DeFAI ini adalah 38,0. Namun, mereka menunjukkan perbedaan besar dalam hal Interaksi, yaitu sekitar 2,4K, dan dengan cara ini, ($AITECH) ditempatkan dengan 6,0K dan ($AIXBT) dengan 8,4K dalam Interaksi.

Selain itu, ada dua proyek DeFAI yang tersisa di akhir daftar peringkat ini. Griffain ($GRIFFAIN) dan Guru Network ($GURU) mendapatkan posisi kedua terakhir dan terakhir. Dalam perlombaan ini, kedua Proyek DeFAI mendapatkan 200,0 dan 132,0 Postingan yang Terlibat, dan 9,5K dan 2,2K Interaksi.