Tabel Konversi Turingbitchain ke Turkish Lira
Tabel Konversi TBC ke TRY
- 1 TBC370.48 TRY
- 2 TBC740.96 TRY
- 3 TBC1,111.44 TRY
- 4 TBC1,481.92 TRY
- 5 TBC1,852.40 TRY
- 6 TBC2,222.88 TRY
- 7 TBC2,593.36 TRY
- 8 TBC2,963.84 TRY
- 9 TBC3,334.32 TRY
- 10 TBC3,704.80 TRY
- 50 TBC18,524.01 TRY
- 100 TBC37,048.01 TRY
- 1,000 TBC370,480.11 TRY
- 5,000 TBC1,852,400.53 TRY
- 10,000 TBC3,704,801.05 TRY
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Turingbitchain ke Turkish Lira (TBC ke TRY) di berbagai rentang nilai, dari 1 TBC hingga 10,000 TBC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TBC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TRY terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TBC ke TRY khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TRY ke TBC
- 1 TRY0.002699 TBC
- 2 TRY0.005398 TBC
- 3 TRY0.008097 TBC
- 4 TRY0.01079 TBC
- 5 TRY0.01349 TBC
- 6 TRY0.01619 TBC
- 7 TRY0.01889 TBC
- 8 TRY0.02159 TBC
- 9 TRY0.02429 TBC
- 10 TRY0.02699 TBC
- 50 TRY0.1349 TBC
- 100 TRY0.2699 TBC
- 1,000 TRY2.699 TBC
- 5,000 TRY13.49 TBC
- 10,000 TRY26.99 TBC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Turkish Lira ke Turingbitchain (TRY ke TBC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TRY hingga 10,000 TRY. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Turingbitchain yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TRY yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Turingbitchain (TBC) saat ini diperdagangkan seharga TL 370.48 TRY , yang mencerminkan perubahan -4.88% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai TL17.90M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar TL3.94B TRY. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Turingbitchain Harga khusus dari kami.
452.93M TRY
Suplai Peredaran
17.90M
Volume Trading 24 Jam
3.94B TRY
Kapitalisasi Pasar
-4.88%
Perubahan Harga (1 Hari)
TL 9.85
High 24 Jam
TL 8.541
Low 24 Jam
Grafik tren TBC ke TRY di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Turingbitchain terhadap TRY. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Turingbitchain saat ini.
Ringkasan Konversi TBC ke TRY
Per | 1 TBC = 370.48 TRY | 1 TRY = 0.002699 TBC
Kurs untuk 1 TBC ke TRY hari ini adalah 370.48 TRY.
Pembelian 5 TBC akan dikenai biaya 1,852.40 TRY, sedangkan 10 TBC memiliki nilai 3,704.80 TRY.
1 TRY dapat di-trade dengan 0.002699 TBC.
50 TRY dapat dikonversi ke 0.1349 TBC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TBC ke TRY telah berubah sebesar +4.86% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.88%, sehingga mencapai high senilai 419.6928162275658 TRY dan low senilai 363.9184104974254 TRY.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TBC adalah 555.8692873608958 TRY yang menunjukkan perubahan -33.36% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TBC telah berubah sebesar -235.96536205769132 TRY, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -38.91% pada nilainya.
Semua Tentang Turingbitchain (TBC)
Setelah menghitung harga Turingbitchain (TBC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Turingbitchain langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TBC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Turingbitchain, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TBC ke TRY
Dalam 24 jam terakhir, Turingbitchain (TBC) telah berfluktuasi antara 363.9184104974254 TRY dan 419.6928162275658 TRY, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 263.36256823376493 TRY dan high 419.6928162275658 TRY. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TBC ke TRY secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|TL 419.69
|TL 419.69
|TL 594.81
|TL 712.83
|Low
|TL 363.87
|TL 263.31
|TL 263.31
|TL 263.31
|Rata-rata
|TL 393.27
|TL 339.58
|TL 426.08
|TL 550.92
|Volatilitas
|+13.99%
|+44.25%
|+59.63%
|+77.21%
|Perubahan
|-7.08%
|+4.87%
|-33.34%
|-36.39%
Prakiraan Harga Turingbitchain dalam TRY untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Turingbitchain dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TBC ke TRY untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TBC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Turingbitchain dapat mencapai sekitar TL389.00TRY, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TBC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TBC mungkin naik menjadi sekitar TL472.84 TRY, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Turingbitchain kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TBC yang Tersedia di MEXC
TBC/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TBC, yang mencakup pasar tempat Turingbitchain dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TBC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TBC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Turingbitchain untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Turingbitchain
Ingin menambahkan Turingbitchain ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Turingbitchain › atau Mulai sekarang ›
TBC dan TRY dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Turingbitchain (TBC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Turingbitchain
- Harga Saat Ini (USD): $8.695
- Perubahan 7 Hari: +4.86%
- Tren 30 Hari: -33.36%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TBC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TRY, harga USD TBC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TBC] [TBC ke USD]
Turkish Lira (TRY) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TRY/USD): 0.023466026438374143
- Perubahan 7 Hari: -0.88%
- Tren 30 Hari: -0.88%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TRY yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TBC yang sama.
- TRY yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TBC dengan TRY secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs TBC ke TRY?
Kurs antara Turingbitchain (TBC) dan Turkish Lira (TRY) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TBC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TBC ke TRY. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TRY memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TRY
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TRY. Ketika TRY melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TBC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Turingbitchain, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TBC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TRY.
Konversikan TBC ke TRY Seketika
Gunakan konverter TBC ke TRY kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TBC ke TRY?
Masukkan Jumlah TBC
Mulailah dengan memasukkan jumlah TBC yang ingin Anda konversi ke TRY menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TBC ke TRY Secara Live
Lihat kurs TBC ke TRY yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TBC dan TRY.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TBC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TBC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TBC ke TRY dihitung?
Perhitungan kurs TBC ke TRY didasarkan pada nilai TBC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TRY menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TBC ke TRY begitu sering berubah?
Kurs TBC ke TRY sangat sering berubah karena Turingbitchain dan Turkish Lira terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TBC ke TRY yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TBC ke TRY dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TBC ke TRY dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TBC ke TRY atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TBC ke TRY dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TBC terhadap TRY dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TBC terhadap TRY dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TBC ke TRY?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TRY, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TBC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TBC ke TRY?
Halving Turingbitchain, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TBC ke TRY.
Bisakah saya membandingkan kurs TBC ke TRY dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TBC keTRY wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TBC ke TRY sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Turingbitchain, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TBC ke TRY dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TRY dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TBC ke TRY dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Turingbitchain dan Turkish Lira?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Turingbitchain dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TBC ke TRY dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TRY Anda ke TBC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TBC ke TRY merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TBC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TBC ke TRY dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TBC ke TRY selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TRY terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TBC ke TRY yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Turingbitchain Selengkapnya
Harga Turingbitchain
Pelajari selengkapnya tentang Turingbitchain (TBC) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Turingbitchain
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar TBC untuk lebih memahami kemungkinan arah Turingbitchain.
Cara Membeli Turingbitchain
Ingin membeli Turingbitchain? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
TBC/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan TBC/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
TBC USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada TBC dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures TBC USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Turingbitchain ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke TRY
Mengapa Harus Membeli Turingbitchain dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Turingbitchain.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Turingbitchain dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.