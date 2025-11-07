BursaDEX+
Harga live Turingbitchain hari ini adalah 13.371 USD. Lacak informasi harga aktual TBC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TBC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Turingbitchain hari ini adalah 13.371 USD. Lacak informasi harga aktual TBC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TBC dengan mudah di MEXC sekarang.

$13.372
$13.372
+0.30%1D
Grafik Harga Live Turingbitchain (TBC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:46:18 (UTC+8)

Informasi Harga Turingbitchain (TBC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 13.107
$ 13.107
Low 24 Jam
$ 13.828
$ 13.828
High 24 Jam

$ 13.107
$ 13.107

$ 13.828
$ 13.828

--
--

--
--

-0.05%

+0.30%

-3.44%

-3.44%

Harga aktual Turingbitchain (TBC) adalah $ 13.371. Selama 24 jam terakhir, TBC diperdagangkan antara low $ 13.107 dan high $ 13.828, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTBC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TBC telah berubah sebesar -0.05% selama 1 jam terakhir, +0.30% selama 24 jam, dan -3.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Turingbitchain (TBC)

$ 142.13M
$ 142.13M

$ 528.93K
$ 528.93K

$ 1.90B
$ 1.90B

10.63M
10.63M

142,000,000
142,000,000

2024-02-15 00:00:00

TBC

Kapitalisasi Pasar Turingbitchain saat ini adalah $ 142.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 528.93K. Suplai beredar TBC adalah 10.63M, dan total suplainya sebesar 142000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.90B.

Riwayat Harga Turingbitchain (TBC) USD

Pantau perubahan harga Turingbitchain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04+0.30%
30 Days$ -2.187-14.06%
60 Hari$ +5.724+74.85%
90 Hari$ +6.814+103.91%
Perubahan Harga Turingbitchain Hari Ini

Hari ini, TBC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.04 (+0.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Turingbitchain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.187 (-14.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Turingbitchain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TBC terlihat mengalami perubahan $ +5.724 (+74.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Turingbitchain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +6.814 (+103.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Turingbitchain (TBC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Turingbitchain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Turingbitchain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TBC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Turingbitchain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Turingbitchain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Turingbitchain (USD)

Berapa nilai Turingbitchain (TBC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Turingbitchain (TBC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Turingbitchain.

Cek prediksi harga Turingbitchain sekarang!

Tokenomi Turingbitchain (TBC)

Memahami tokenomi Turingbitchain (TBC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TBC sekarang!

Cara membeli Turingbitchain (TBC)

Ingin mengetahui cara membeli Turingbitchain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Turingbitchain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TBC ke Mata Uang Lokal

1 Turingbitchain(TBC) ke VND
351,857.865
1 Turingbitchain(TBC) ke AUD
A$20.59134
1 Turingbitchain(TBC) ke GBP
10.16196
1 Turingbitchain(TBC) ke EUR
11.49906
1 Turingbitchain(TBC) ke USD
$13.371
1 Turingbitchain(TBC) ke MYR
RM55.89078
1 Turingbitchain(TBC) ke TRY
563.45394
1 Turingbitchain(TBC) ke JPY
¥2,045.763
1 Turingbitchain(TBC) ke ARS
ARS$19,406.26827
1 Turingbitchain(TBC) ke RUB
1,086.39375
1 Turingbitchain(TBC) ke INR
1,185.60657
1 Turingbitchain(TBC) ke IDR
Rp222,849.91086
1 Turingbitchain(TBC) ke PHP
789.15642
1 Turingbitchain(TBC) ke EGP
￡E.632.31459
1 Turingbitchain(TBC) ke BRL
R$71.53485
1 Turingbitchain(TBC) ke CAD
C$18.85311
1 Turingbitchain(TBC) ke BDT
1,631.39571
1 Turingbitchain(TBC) ke NGN
19,238.72964
1 Turingbitchain(TBC) ke COP
$51,229.78311
1 Turingbitchain(TBC) ke ZAR
R.232.38798
1 Turingbitchain(TBC) ke UAH
562.38426
1 Turingbitchain(TBC) ke TZS
T.Sh.32,852.547
1 Turingbitchain(TBC) ke VES
Bs3,035.217
1 Turingbitchain(TBC) ke CLP
$12,608.853
1 Turingbitchain(TBC) ke PKR
Rs3,779.17944
1 Turingbitchain(TBC) ke KZT
7,033.54713
1 Turingbitchain(TBC) ke THB
฿433.2204
1 Turingbitchain(TBC) ke TWD
NT$414.36729
1 Turingbitchain(TBC) ke AED
د.إ49.07157
1 Turingbitchain(TBC) ke CHF
Fr10.6968
1 Turingbitchain(TBC) ke HKD
HK$103.89267
1 Turingbitchain(TBC) ke AMD
֏5,113.0704
1 Turingbitchain(TBC) ke MAD
.د.م124.3503
1 Turingbitchain(TBC) ke MXN
$248.43318
1 Turingbitchain(TBC) ke SAR
ريال50.14125
1 Turingbitchain(TBC) ke ETB
Br2,057.66319
1 Turingbitchain(TBC) ke KES
KSh1,726.99836
1 Turingbitchain(TBC) ke JOD
د.أ9.480039
1 Turingbitchain(TBC) ke PLN
49.20528
1 Turingbitchain(TBC) ke RON
лв58.8324
1 Turingbitchain(TBC) ke SEK
kr127.82676
1 Turingbitchain(TBC) ke BGN
лв22.59699
1 Turingbitchain(TBC) ke HUF
Ft4,470.32643
1 Turingbitchain(TBC) ke CZK
281.86068
1 Turingbitchain(TBC) ke KWD
د.ك4.091526
1 Turingbitchain(TBC) ke ILS
43.72317
1 Turingbitchain(TBC) ke BOB
Bs92.2599
1 Turingbitchain(TBC) ke AZN
22.7307
1 Turingbitchain(TBC) ke TJS
SM123.28062
1 Turingbitchain(TBC) ke GEL
36.23541
1 Turingbitchain(TBC) ke AOA
Kz12,199.7004
1 Turingbitchain(TBC) ke BHD
.د.ب5.027496
1 Turingbitchain(TBC) ke BMD
$13.371
1 Turingbitchain(TBC) ke DKK
kr86.37666
1 Turingbitchain(TBC) ke HNL
L351.38988
1 Turingbitchain(TBC) ke MUR
615.066
1 Turingbitchain(TBC) ke NAD
$232.25427
1 Turingbitchain(TBC) ke NOK
kr136.3842
1 Turingbitchain(TBC) ke NZD
$23.66667
1 Turingbitchain(TBC) ke PAB
B/.13.371
1 Turingbitchain(TBC) ke PGK
K57.09417
1 Turingbitchain(TBC) ke QAR
ر.ق48.67044
1 Turingbitchain(TBC) ke RSD
дин.1,357.55763
1 Turingbitchain(TBC) ke UZS
soʻm159,178.54596
1 Turingbitchain(TBC) ke ALL
L1,121.42577
1 Turingbitchain(TBC) ke ANG
ƒ23.93409
1 Turingbitchain(TBC) ke AWG
ƒ24.0678
1 Turingbitchain(TBC) ke BBD
$26.742
1 Turingbitchain(TBC) ke BAM
KM22.59699
1 Turingbitchain(TBC) ke BIF
Fr39,431.079
1 Turingbitchain(TBC) ke BND
$17.3823
1 Turingbitchain(TBC) ke BSD
$13.371
1 Turingbitchain(TBC) ke JMD
$2,144.03985
1 Turingbitchain(TBC) ke KHR
53,698.73826
1 Turingbitchain(TBC) ke KMF
Fr5,615.82
1 Turingbitchain(TBC) ke LAK
290,673.90723
1 Turingbitchain(TBC) ke LKR
රු4,076.41677
1 Turingbitchain(TBC) ke MDL
L228.77781
1 Turingbitchain(TBC) ke MGA
Ar60,229.6695
1 Turingbitchain(TBC) ke MOP
P106.968
1 Turingbitchain(TBC) ke MVR
205.9134
1 Turingbitchain(TBC) ke MWK
MK23,173.2801
1 Turingbitchain(TBC) ke MZN
MT855.07545
1 Turingbitchain(TBC) ke NPR
रु1,894.6707
1 Turingbitchain(TBC) ke PYG
94,827.132
1 Turingbitchain(TBC) ke RWF
Fr19,401.321
1 Turingbitchain(TBC) ke SBD
$109.90962
1 Turingbitchain(TBC) ke SCR
201.23355
1 Turingbitchain(TBC) ke SRD
$514.7835
1 Turingbitchain(TBC) ke SVC
$116.86254
1 Turingbitchain(TBC) ke SZL
L232.12056
1 Turingbitchain(TBC) ke TMT
m46.7985
1 Turingbitchain(TBC) ke TND
د.ت39.564789
1 Turingbitchain(TBC) ke TTD
$90.52167
1 Turingbitchain(TBC) ke UGX
Sh46,745.016
1 Turingbitchain(TBC) ke XAF
Fr7,594.728
1 Turingbitchain(TBC) ke XCD
$36.1017
1 Turingbitchain(TBC) ke XOF
Fr7,594.728
1 Turingbitchain(TBC) ke XPF
Fr1,377.213
1 Turingbitchain(TBC) ke BWP
P179.83995
1 Turingbitchain(TBC) ke BZD
$26.87571
1 Turingbitchain(TBC) ke CVE
$1,281.47664
1 Turingbitchain(TBC) ke DJF
Fr2,366.667
1 Turingbitchain(TBC) ke DOP
$859.88901
1 Turingbitchain(TBC) ke DZD
د.ج1,745.71776
1 Turingbitchain(TBC) ke FJD
$30.48588
1 Turingbitchain(TBC) ke GNF
Fr116,260.845
1 Turingbitchain(TBC) ke GTQ
Q102.42186
1 Turingbitchain(TBC) ke GYD
$2,796.67836
1 Turingbitchain(TBC) ke ISK
kr1,684.746

Sumber Daya Turingbitchain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Turingbitchain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Turingbitchain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Turingbitchain

Berapa nilai Turingbitchain (TBC) hari ini?
Harga live TBC dalam USD adalah 13.371 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TBC ke USD saat ini?
Harga TBC ke USD saat ini adalah $ 13.371. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Turingbitchain?
Kapitalisasi pasar TBC adalah $ 142.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TBC?
Suplai beredar TBC adalah 10.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TBC?
TBC mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TBC?
TBC mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TBC?
Volume perdagangan 24 jam live TBC adalah $ 528.93K USD.
Akankah harga TBC naik lebih tinggi tahun ini?
TBC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TBC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Turingbitchain (TBC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$13.372
$13.372
$101,220.71
$101,220.71

$3,303.86
$3,303.86

$154.96
$154.96

$1.0975
$1.0975

$1.0003
$1.0003

$101,220.71
$101,220.71

$3,303.86
$3,303.86

$154.96
$154.96

$2.2122
$2.2122

$1.0105
$1.0105

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$30.65
$30.65

$0.1081
$0.1081

$0.0003638
$0.0003638

$0.013685
$0.013685

$4.194
$4.194

$0.006651
$0.006651

$0.1081
$0.1081

$0.0000002333
$0.0000002333

