Dolar Kanada, yang dilambangkan sebagai CAD dan sering disebut "Loonie" karena burung loon yang tergambar pada koin satu dolar, adalah mata uang resmi Kanada. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Kanada, bank sentral negara tersebut. Sebagai salah satu mata uang global utama, Dolar Kanada memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Dolar Kanada digunakan untuk semua transaksi di Kanada, mulai dari membeli secangkir kopi hingga rumah. Mata uang ini juga umum digunakan di kota-kota perbatasan Amerika Serikat untuk transaksi akibat hubungan ekonomi yang erat dan kedekatan geografis antara kedua negara.

Dolar Kanada merupakan mata uang berbasis desimal, dengan satu dolar setara dengan 100 sen. Denominasi fisiknya mencakup koin 5, 10, 25, dan 50 sen, serta koin 1 dan 2 dolar. Sementara itu, uang kertas tersedia dalam denominasi 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar.

Nilai Dolar Kanada fluktuatif di pasar valuta asing, dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kondisi ekonomi Kanada, suku bunga, serta harga komoditas, terutama minyak, mengingat Kanada merupakan eksportir utama komoditas ini.

Di pasar keuangan global, Dolar Kanada menjadi pilihan populer bagi para pedagang mata uang berkat stabilitas politik negara tersebut, pengelolaan ekonomi yang sehat, serta sistem hukum dan regulasi yang kuat. Nilai relatifnya terhadap mata uang lain, terutama Dolar AS, sangat diperhatikan oleh investor dan analis di seluruh dunia.

Meskipun Dolar Kanada merupakan mata uang fiat, artinya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, mata uang ini tetap mendapat kepercayaan tinggi berkat ekonomi Kanada yang kokoh dan kebijakan moneter yang transparan. Pentingnya Dolar Kanada dalam perekonomian global, ditambah dengan sumber daya alam Kanada yang melimpah, menjamin relevansinya dalam keuangan internasional.