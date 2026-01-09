Harga MetaArena Hari Ini

Harga live MetaArena (TIMI) hari ini adalah $ 0.02063, dengan perubahan 15.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIMI ke USD saat ini adalah $ 0.02063 per TIMI.

MetaArena saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- TIMI. Selama 24 jam terakhir, TIMI diperdagangkan antara $ 0.01615 (low) dan $ 0.02172 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, TIMI bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -9.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.79K.

Informasi Pasar MetaArena (TIMI)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.79K$ 55.79K $ 55.79K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.32M$ 43.32M $ 43.32M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar MetaArena saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.79K. Suplai beredar TIMI adalah --, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.32M.