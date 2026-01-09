Tokenomi MetaArena (TIMI)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MetaArena (TIMI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga.
Informasi MetaArena (TIMI)
＊Medal of Glory* dari MetaArena merupakan inti dari mesin gim Web3 yang inovatif, yang memanfaatkan Zero-Knowledge Proofs (ZKP) untuk mencapai logika terdesentralisasi. Pendekatan revolusioner ini secara signifikan mengurangi biaya gas sekaligus meningkatkan performa game secara keseluruhan. Mendukung pengembangan modular, memungkinkan pembuatan atau migrasi game AAA secara on-chain yang lancar. Dengan berpartisipasi dalam ＊Medal of Glory*, Anda akan mendapatkan akses ke perlengkapan tunggangan "Dragon" eksklusif, hadiah token tata kelola, airdrop tambahan berupa aset premium, imbal hasil staking yang lebih tinggi, dan dukungan pengembang yang disesuaikan.
Tokenomi MetaArena (TIMI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi MetaArena (TIMI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token TIMI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token TIMI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi TIMI, jelajahi harga live token TIMI!
Cara Membeli TIMI
Tertarik untuk menambahkan MetaArena (TIMI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli TIMI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga MetaArena (TIMI)
Menganalisis riwayat harga TIMI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga TIMI
Ingin mengetahui arah TIMI? Halaman prediksi harga TIMI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
