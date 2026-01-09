Prediksi Harga MetaArena (TIMI) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga MetaArena % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.02049 $0.02049 $0.02049 +14.85% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga MetaArena untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga MetaArena (TIMI) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MetaArena kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.02049 pada tahun 2026. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MetaArena kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.021514 pada tahun 2027. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, TIMI diproyeksikan mencapai $ 0.022590 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, TIMI diproyeksikan mencapai $ 0.023719 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target TIMI pada tahun 2030 adalah $ 0.024905 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga MetaArena berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.040568. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga MetaArena berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.066082. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.02049 0.00%

2027 $ 0.021514 5.00%

2028 $ 0.022590 10.25%

2029 $ 0.023719 15.76%

2030 $ 0.024905 21.55%

2031 $ 0.026151 27.63%

2032 $ 0.027458 34.01%

2033 $ 0.028831 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.030273 47.75%

2035 $ 0.031786 55.13%

2036 $ 0.033376 62.89%

2037 $ 0.035044 71.03%

2038 $ 0.036797 79.59%

2039 $ 0.038636 88.56%

2040 $ 0.040568 97.99%

2050 $ 0.066082 222.51% Prediksi Harga MetaArena Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 9, 2026(Hari ini) $ 0.02049 0.00%

January 10, 2026(Besok) $ 0.020492 0.01%

January 16, 2026(Minggu Ini) $ 0.020509 0.10%

February 8, 2026(30 Days) $ 0.020574 0.41% Prediksi Harga MetaArena (TIMI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TIMI pada January 9, 2026(Hari ini) , adalah $0.02049 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) Besok Untuk January 10, 2026(Besok), prediksi harga untuk TIMI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.020492 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) Minggu Ini Pada January 16, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk TIMI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.020509 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MetaArena (TIMI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TIMI adalah $0.020574 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MetaArena Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.02049$ 0.02049 $ 0.02049 Perubahan Harga (24 Jam) +14.85% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.85K$ 55.85K $ 55.85K Volume (24 Jam) -- Harga TIMI terbaru adalah $ 0.02049. Perubahan 24 jamnya sebesar +14.85%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 55.85K. Selanjutnya, suplai beredar TIMI adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga TIMI Live

Harga Lampau MetaArena Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MetaArena, harga MetaArena saat ini adalah 0.02049USD. Suplai MetaArena(TIMI) yang beredar adalah 0.00 TIMI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.23% $ 0.00383 $ 0.02172 $ 0.01615

7 Hari -0.09% $ -0.002070 $ 0.02841 $ 0.01396

30 Days -0.59% $ -0.030050 $ 0.1 $ 0.01396 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MetaArena telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.00383 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.23% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MetaArena trading pada harga tertinggi $0.02841 dan terendah $0.01396 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TIMI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MetaArena telah mengalami perubahan -0.59% , mencerminkan sekitar $-0.030050 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TIMI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga MetaArena lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TIMI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MetaArena (TIMI )? Modul Prediksi Harga MetaArena adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TIMI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MetaArena pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TIMI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MetaArena. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TIMI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TIMI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MetaArena.

Mengapa Prediksi Harga TIMI Penting?

Prediksi Harga TIMI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TIMI sekarang? Menurut prediksi Anda, TIMI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TIMI bulan depan? Menurut alat prediksi harga MetaArena (TIMI), prakiraan harga TIMI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TIMI pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 MetaArena (TIMI) adalah $0.02049 . Berdasarkan model prediksi di atas, TIMI diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga TIMI di tahun 2028? MetaArena (TIMI) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per TIMI pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TIMI di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MetaArena (TIMI) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga TIMI di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MetaArena (TIMI) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TIMI untuk tahun 2040? MetaArena (TIMI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TIMI pada tahun 2040.