BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Rocket Pool hari ini adalah 2.956 USD. Lacak informasi harga aktual RPL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RPL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Rocket Pool hari ini adalah 2.956 USD. Lacak informasi harga aktual RPL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RPL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RPL

Info Harga RPL

Penjelasan RPL

Whitepaper RPL

Situs Web Resmi RPL

Tokenomi RPL

Prakiraan Harga RPL

Riwayat RPL

Panduan Membeli RPL

Konverter RPL ke Mata Uang Fiat

Spot RPL

Futures USDT-M RPL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Rocket Pool

Harga Rocket Pool(RPL)

Harga Live 1 RPL ke USD:

$2.956
$2.956$2.956
+1.68%1D
USD
Grafik Harga Live Rocket Pool (RPL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:16 (UTC+8)

Informasi Harga Rocket Pool (RPL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.858
$ 2.858$ 2.858
Low 24 Jam
$ 3.108
$ 3.108$ 3.108
High 24 Jam

$ 2.858
$ 2.858$ 2.858

$ 3.108
$ 3.108$ 3.108

$ 154.7288747531403
$ 154.7288747531403$ 154.7288747531403

$ 0.0911751633458
$ 0.0911751633458$ 0.0911751633458

+0.13%

+1.68%

-5.98%

-5.98%

Harga aktual Rocket Pool (RPL) adalah $ 2.956. Selama 24 jam terakhir, RPL diperdagangkan antara low $ 2.858 dan high $ 3.108, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRPL adalah $ 154.7288747531403, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0911751633458.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RPL telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +1.68% selama 24 jam, dan -5.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rocket Pool (RPL)

No.386

$ 64.65M
$ 64.65M$ 64.65M

$ 262.09K
$ 262.09K$ 262.09K

$ 64.65M
$ 64.65M$ 64.65M

21.87M
21.87M 21.87M

--
----

21,870,340.40564169
21,870,340.40564169 21,870,340.40564169

ETH

Kapitalisasi Pasar Rocket Pool saat ini adalah $ 64.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 262.09K. Suplai beredar RPL adalah 21.87M, dan total suplainya sebesar 21870340.40564169. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.65M.

Riwayat Harga Rocket Pool (RPL) USD

Pantau perubahan harga Rocket Pool untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04884+1.68%
30 Days$ -1.95-39.75%
60 Hari$ -3.223-52.17%
90 Hari$ -5.125-63.43%
Perubahan Harga Rocket Pool Hari Ini

Hari ini, RPL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.04884 (+1.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Rocket Pool 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.95 (-39.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Rocket Pool 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RPL terlihat mengalami perubahan $ -3.223 (-52.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Rocket Pool 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.125 (-63.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Rocket Pool (RPL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Rocket Pool sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Rocket Pool Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RPL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Rocket Pool di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Rocket Pool dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Rocket Pool (USD)

Berapa nilai Rocket Pool (RPL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rocket Pool (RPL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rocket Pool.

Cek prediksi harga Rocket Pool sekarang!

Tokenomi Rocket Pool (RPL)

Memahami tokenomi Rocket Pool (RPL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RPL sekarang!

Cara membeli Rocket Pool (RPL)

Ingin mengetahui cara membeli Rocket Pool? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Rocket Pool di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RPL ke Mata Uang Lokal

1 Rocket Pool(RPL) ke VND
77,787.14
1 Rocket Pool(RPL) ke AUD
A$4.55224
1 Rocket Pool(RPL) ke GBP
2.24656
1 Rocket Pool(RPL) ke EUR
2.54216
1 Rocket Pool(RPL) ke USD
$2.956
1 Rocket Pool(RPL) ke MYR
RM12.35608
1 Rocket Pool(RPL) ke TRY
124.68408
1 Rocket Pool(RPL) ke JPY
¥452.268
1 Rocket Pool(RPL) ke ARS
ARS$4,290.24972
1 Rocket Pool(RPL) ke RUB
240.14544
1 Rocket Pool(RPL) ke INR
262.10852
1 Rocket Pool(RPL) ke IDR
Rp49,266.64696
1 Rocket Pool(RPL) ke PHP
174.46312
1 Rocket Pool(RPL) ke EGP
￡E.139.78924
1 Rocket Pool(RPL) ke BRL
R$15.8146
1 Rocket Pool(RPL) ke CAD
C$4.16796
1 Rocket Pool(RPL) ke BDT
360.66156
1 Rocket Pool(RPL) ke NGN
4,253.21104
1 Rocket Pool(RPL) ke COP
$11,325.64796
1 Rocket Pool(RPL) ke ZAR
R.51.37528
1 Rocket Pool(RPL) ke UAH
124.32936
1 Rocket Pool(RPL) ke TZS
T.Sh.7,262.892
1 Rocket Pool(RPL) ke VES
Bs671.012
1 Rocket Pool(RPL) ke CLP
$2,787.508
1 Rocket Pool(RPL) ke PKR
Rs835.48384
1 Rocket Pool(RPL) ke KZT
1,554.94468
1 Rocket Pool(RPL) ke THB
฿95.7744
1 Rocket Pool(RPL) ke TWD
NT$91.60644
1 Rocket Pool(RPL) ke AED
د.إ10.84852
1 Rocket Pool(RPL) ke CHF
Fr2.3648
1 Rocket Pool(RPL) ke HKD
HK$22.96812
1 Rocket Pool(RPL) ke AMD
֏1,130.3744
1 Rocket Pool(RPL) ke MAD
.د.م27.4908
1 Rocket Pool(RPL) ke MXN
$54.92248
1 Rocket Pool(RPL) ke SAR
ريال11.085
1 Rocket Pool(RPL) ke ETB
Br454.89884
1 Rocket Pool(RPL) ke KES
KSh381.79696
1 Rocket Pool(RPL) ke JOD
د.أ2.095804
1 Rocket Pool(RPL) ke PLN
10.87808
1 Rocket Pool(RPL) ke RON
лв13.0064
1 Rocket Pool(RPL) ke SEK
kr28.25936
1 Rocket Pool(RPL) ke BGN
лв4.99564
1 Rocket Pool(RPL) ke HUF
Ft988.27948
1 Rocket Pool(RPL) ke CZK
62.31248
1 Rocket Pool(RPL) ke KWD
د.ك0.904536
1 Rocket Pool(RPL) ke ILS
9.66612
1 Rocket Pool(RPL) ke BOB
Bs20.3964
1 Rocket Pool(RPL) ke AZN
5.0252
1 Rocket Pool(RPL) ke TJS
SM27.25432
1 Rocket Pool(RPL) ke GEL
8.01076
1 Rocket Pool(RPL) ke AOA
Kz2,697.0544
1 Rocket Pool(RPL) ke BHD
.د.ب1.111456
1 Rocket Pool(RPL) ke BMD
$2.956
1 Rocket Pool(RPL) ke DKK
kr19.09576
1 Rocket Pool(RPL) ke HNL
L77.68368
1 Rocket Pool(RPL) ke MUR
135.976
1 Rocket Pool(RPL) ke NAD
$51.34572
1 Rocket Pool(RPL) ke NOK
kr30.1512
1 Rocket Pool(RPL) ke NZD
$5.23212
1 Rocket Pool(RPL) ke PAB
B/.2.956
1 Rocket Pool(RPL) ke PGK
K12.62212
1 Rocket Pool(RPL) ke QAR
ر.ق10.75984
1 Rocket Pool(RPL) ke RSD
дин.300.12268
1 Rocket Pool(RPL) ke UZS
soʻm35,190.47056
1 Rocket Pool(RPL) ke ALL
L247.91972
1 Rocket Pool(RPL) ke ANG
ƒ5.29124
1 Rocket Pool(RPL) ke AWG
ƒ5.3208
1 Rocket Pool(RPL) ke BBD
$5.912
1 Rocket Pool(RPL) ke BAM
KM4.99564
1 Rocket Pool(RPL) ke BIF
Fr8,717.244
1 Rocket Pool(RPL) ke BND
$3.8428
1 Rocket Pool(RPL) ke BSD
$2.956
1 Rocket Pool(RPL) ke JMD
$473.9946
1 Rocket Pool(RPL) ke KHR
11,871.47336
1 Rocket Pool(RPL) ke KMF
Fr1,241.52
1 Rocket Pool(RPL) ke LAK
64,260.86828
1 Rocket Pool(RPL) ke LKR
රු901.19572
1 Rocket Pool(RPL) ke MDL
L50.57716
1 Rocket Pool(RPL) ke MGA
Ar13,315.302
1 Rocket Pool(RPL) ke MOP
P23.648
1 Rocket Pool(RPL) ke MVR
45.5224
1 Rocket Pool(RPL) ke MWK
MK5,123.0436
1 Rocket Pool(RPL) ke MZN
MT189.0362
1 Rocket Pool(RPL) ke NPR
रु418.8652
1 Rocket Pool(RPL) ke PYG
20,963.952
1 Rocket Pool(RPL) ke RWF
Fr4,289.156
1 Rocket Pool(RPL) ke SBD
$24.29832
1 Rocket Pool(RPL) ke SCR
44.4878
1 Rocket Pool(RPL) ke SRD
$113.806
1 Rocket Pool(RPL) ke SVC
$25.83544
1 Rocket Pool(RPL) ke SZL
L51.31616
1 Rocket Pool(RPL) ke TMT
m10.346
1 Rocket Pool(RPL) ke TND
د.ت8.746804
1 Rocket Pool(RPL) ke TTD
$20.01212
1 Rocket Pool(RPL) ke UGX
Sh10,334.176
1 Rocket Pool(RPL) ke XAF
Fr1,679.008
1 Rocket Pool(RPL) ke XCD
$7.9812
1 Rocket Pool(RPL) ke XOF
Fr1,679.008
1 Rocket Pool(RPL) ke XPF
Fr304.468
1 Rocket Pool(RPL) ke BWP
P39.7582
1 Rocket Pool(RPL) ke BZD
$5.94156
1 Rocket Pool(RPL) ke CVE
$283.30304
1 Rocket Pool(RPL) ke DJF
Fr523.212
1 Rocket Pool(RPL) ke DOP
$190.10036
1 Rocket Pool(RPL) ke DZD
د.ج385.93536
1 Rocket Pool(RPL) ke FJD
$6.73968
1 Rocket Pool(RPL) ke GNF
Fr25,702.42
1 Rocket Pool(RPL) ke GTQ
Q22.64296
1 Rocket Pool(RPL) ke GYD
$618.27696
1 Rocket Pool(RPL) ke ISK
kr372.456

Sumber Daya Rocket Pool

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Rocket Pool, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Rocket Pool
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rocket Pool

Berapa nilai Rocket Pool (RPL) hari ini?
Harga live RPL dalam USD adalah 2.956 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RPL ke USD saat ini?
Harga RPL ke USD saat ini adalah $ 2.956. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rocket Pool?
Kapitalisasi pasar RPL adalah $ 64.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RPL?
Suplai beredar RPL adalah 21.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RPL?
RPL mencapai harga ATH sebesar 154.7288747531403 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RPL?
RPL mencapai harga ATL 0.0911751633458 USD.
Berapa volume perdagangan RPL?
Volume perdagangan 24 jam live RPL adalah $ 262.09K USD.
Akankah harga RPL naik lebih tinggi tahun ini?
RPL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RPL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Rocket Pool (RPL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RPL ke USD

Jumlah

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 2.956 USD

Perdagangkan RPL

RPL/USDT
$2.956
$2.956$2.956
+1.75%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,116.63
$101,116.63$101,116.63

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.39
$3,310.39$3,310.39

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.10
$155.10$155.10

-0.52%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1141
$1.1141$1.1141

+29.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,116.63
$101,116.63$101,116.63

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.39
$3,310.39$3,310.39

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.10
$155.10$155.10

-0.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2165
$2.2165$2.2165

-0.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0248
$1.0248$1.0248

+0.85%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004011
$0.0004011$0.0004011

+167.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013999
$0.013999$0.013999

+1,299.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.580
$4.580$4.580

+358.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007926
$0.007926$0.007926

+271.41%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002287
$0.0000002287$0.0000002287

+52.46%