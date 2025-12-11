Tabel Konversi Polytrade ke Maldivian Rufiyaa
Tabel Konversi TRADE ke MVR
- 1 TRADE1.08 MVR
- 2 TRADE2.16 MVR
- 3 TRADE3.24 MVR
- 4 TRADE4.32 MVR
- 5 TRADE5.39 MVR
- 6 TRADE6.47 MVR
- 7 TRADE7.55 MVR
- 8 TRADE8.63 MVR
- 9 TRADE9.71 MVR
- 10 TRADE10.79 MVR
- 50 TRADE53.95 MVR
- 100 TRADE107.90 MVR
- 1,000 TRADE1,078.98 MVR
- 5,000 TRADE5,394.91 MVR
- 10,000 TRADE10,789.82 MVR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Polytrade ke Maldivian Rufiyaa (TRADE ke MVR) di berbagai rentang nilai, dari 1 TRADE hingga 10,000 TRADE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TRADE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MVR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TRADE ke MVR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MVR ke TRADE
- 1 MVR0.9267 TRADE
- 2 MVR1.853 TRADE
- 3 MVR2.780 TRADE
- 4 MVR3.707 TRADE
- 5 MVR4.633 TRADE
- 6 MVR5.560 TRADE
- 7 MVR6.487 TRADE
- 8 MVR7.414 TRADE
- 9 MVR8.341 TRADE
- 10 MVR9.267 TRADE
- 50 MVR46.33 TRADE
- 100 MVR92.67 TRADE
- 1,000 MVR926.7 TRADE
- 5,000 MVR4,633 TRADE
- 10,000 MVR9,267 TRADE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Maldivian Rufiyaa ke Polytrade (MVR ke TRADE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MVR hingga 10,000 MVR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Polytrade yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MVR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Polytrade (TRADE) saat ini diperdagangkan seharga MVR 1.08 MVR , yang mencerminkan perubahan -0.25% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MVR935.02K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MVR44.55M MVR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Polytrade Harga khusus dari kami.
635.61M MVR
Suplai Peredaran
935.02K
Volume Trading 24 Jam
44.55M MVR
Kapitalisasi Pasar
-0.25%
Perubahan Harga (1 Hari)
MVR 0.0748
High 24 Jam
MVR 0.06033
Low 24 Jam
Grafik tren TRADE ke MVR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Polytrade terhadap MVR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Polytrade saat ini.
Ringkasan Konversi TRADE ke MVR
Per | 1 TRADE = 1.08 MVR | 1 MVR = 0.9267 TRADE
Kurs untuk 1 TRADE ke MVR hari ini adalah 1.08 MVR.
Pembelian 5 TRADE akan dikenai biaya 5.39 MVR, sedangkan 10 TRADE memiliki nilai 10.79 MVR.
1 MVR dapat di-trade dengan 0.9267 TRADE.
50 MVR dapat dikonversi ke 46.33 TRADE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TRADE ke MVR telah berubah sebesar +61.49% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.25%, sehingga mencapai high senilai 1.1514888771582537 MVR dan low senilai 0.928734277526169 MVR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TRADE adalah 0.8185115454345501 MVR yang menunjukkan perubahan +31.82% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TRADE telah berubah sebesar -0.6045316605080832 MVR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -35.91% pada nilainya.
Semua Tentang Polytrade (TRADE)
Setelah menghitung harga Polytrade (TRADE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Polytrade langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TRADE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Polytrade, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TRADE ke MVR
Dalam 24 jam terakhir, Polytrade (TRADE) telah berfluktuasi antara 0.928734277526169 MVR dan 1.1514888771582537 MVR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.6448645596812732 MVR dan high 1.2315389060516082 MVR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TRADE ke MVR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MVR 1.07
|MVR 1.23
|MVR 1.23
|MVR 2
|Low
|MVR 0.92
|MVR 0.61
|MVR 0.46
|MVR 0.46
|Rata-rata
|MVR 0.92
|MVR 0.76
|MVR 0.61
|MVR 1.07
|Volatilitas
|+22.52%
|+87.99%
|+90.26%
|+93.15%
|Perubahan
|+8.99%
|+61.72%
|+31.73%
|-35.66%
Prakiraan Harga Polytrade dalam MVR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Polytrade dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TRADE ke MVR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TRADE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Polytrade dapat mencapai sekitar MVR1.13MVR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TRADE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TRADE mungkin naik menjadi sekitar MVR1.38 MVR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Polytrade kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TRADE yang Tersedia di MEXC
TRADE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TRADE, yang mencakup pasar tempat Polytrade dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TRADE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TRADE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Polytrade untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Polytrade
Ingin menambahkan Polytrade ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Polytrade › atau Mulai sekarang ›
TRADE dan MVR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Polytrade (TRADE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Polytrade
- Harga Saat Ini (USD): $0.07009
- Perubahan 7 Hari: +61.49%
- Tren 30 Hari: +31.82%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TRADE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MVR, harga USD TRADE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TRADE] [TRADE ke USD]
Maldivian Rufiyaa (MVR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MVR/USD): 0.06494443970710838
- Perubahan 7 Hari: +0.05%
- Tren 30 Hari: +0.05%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MVR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TRADE yang sama.
- MVR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TRADE dengan MVR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs TRADE ke MVR?
Kurs antara Polytrade (TRADE) dan Maldivian Rufiyaa (MVR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TRADE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TRADE ke MVR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MVR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MVR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MVR. Ketika MVR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TRADE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Polytrade, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TRADE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MVR.
Konversikan TRADE ke MVR Seketika
Gunakan konverter TRADE ke MVR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TRADE ke MVR?
Masukkan Jumlah TRADE
Mulailah dengan memasukkan jumlah TRADE yang ingin Anda konversi ke MVR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TRADE ke MVR Secara Live
Lihat kurs TRADE ke MVR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TRADE dan MVR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TRADE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TRADE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TRADE ke MVR dihitung?
Perhitungan kurs TRADE ke MVR didasarkan pada nilai TRADE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MVR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TRADE ke MVR begitu sering berubah?
Kurs TRADE ke MVR sangat sering berubah karena Polytrade dan Maldivian Rufiyaa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TRADE ke MVR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TRADE ke MVR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TRADE ke MVR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TRADE ke MVR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TRADE ke MVR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TRADE terhadap MVR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TRADE terhadap MVR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TRADE ke MVR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MVR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TRADE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TRADE ke MVR?
Halving Polytrade, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TRADE ke MVR.
Bisakah saya membandingkan kurs TRADE ke MVR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TRADE keMVR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TRADE ke MVR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Polytrade, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TRADE ke MVR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MVR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TRADE ke MVR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Polytrade dan Maldivian Rufiyaa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Polytrade dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TRADE ke MVR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MVR Anda ke TRADE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TRADE ke MVR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TRADE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TRADE ke MVR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TRADE ke MVR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MVR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TRADE ke MVR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Polytrade Selengkapnya
Harga Polytrade
Pelajari selengkapnya tentang Polytrade (TRADE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Polytrade
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar TRADE untuk lebih memahami kemungkinan arah Polytrade.
Cara Membeli Polytrade
Ingin membeli Polytrade? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
TRADE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan TRADE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
TRADE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada TRADE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures TRADE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Polytrade ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MVR
Mengapa Harus Membeli Polytrade dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Polytrade.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Polytrade dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.