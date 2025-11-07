BursaDEX+
Harga live Polytrade hari ini adalah 0.05041 USD. Lacak informasi harga aktual TRADE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRADE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRADE

Info Harga TRADE

Penjelasan TRADE

Whitepaper TRADE

Situs Web Resmi TRADE

Tokenomi TRADE

Prakiraan Harga TRADE

Riwayat TRADE

Panduan Membeli TRADE

Konverter TRADE ke Mata Uang Fiat

Spot TRADE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Polytrade

Harga Polytrade(TRADE)

Harga Live 1 TRADE ke USD:

$0.05041
$0.05041$0.05041
-1.07%1D
USD
Grafik Harga Live Polytrade (TRADE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:49:25 (UTC+8)

Informasi Harga Polytrade (TRADE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
Low 24 Jam
$ 0.05794
$ 0.05794$ 0.05794
High 24 Jam

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.05794
$ 0.05794$ 0.05794

$ 3.067126392343356
$ 3.067126392343356$ 3.067126392343356

$ 0.04786531930859471
$ 0.04786531930859471$ 0.04786531930859471

-0.04%

-1.06%

-20.10%

-20.10%

Harga aktual Polytrade (TRADE) adalah $ 0.05041. Selama 24 jam terakhir, TRADE diperdagangkan antara low $ 0.05005 dan high $ 0.05794, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRADE adalah $ 3.067126392343356, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04786531930859471.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRADE telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, -1.06% selama 24 jam, dan -20.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Polytrade (TRADE)

No.1754

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 58.59K
$ 58.59K$ 58.59K

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

41.29M
41.29M 41.29M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

MATIC

Kapitalisasi Pasar Polytrade saat ini adalah $ 2.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.59K. Suplai beredar TRADE adalah 41.29M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.04M.

Riwayat Harga Polytrade (TRADE) USD

Pantau perubahan harga Polytrade untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005452-1.06%
30 Days$ -0.05048-50.04%
60 Hari$ -0.06232-55.29%
90 Hari$ -0.08353-62.37%
Perubahan Harga Polytrade Hari Ini

Hari ini, TRADE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0005452 (-1.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Polytrade 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05048 (-50.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Polytrade 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRADE terlihat mengalami perubahan $ -0.06232 (-55.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Polytrade 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08353 (-62.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Polytrade (TRADE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Polytrade sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Polytrade (TRADE)

POLYTRADE adalah protokol terdesentralisasi berbasis blockchain yang bertujuan untuk mengubah pembiayaan piutang & menghubungkan pembeli, penjual, perusahaan asuransi, & investor untuk pengalaman perdagangan yang mulus. Nilai pasar DeFi global meningkat dalam triliunan dengan sejumlah besar nilai total terkunci di dalamnya setiap hari. Polytrade akan memanfaatkan kumpulan likuiditas besar-besaran dunia kripto dengan membuat tokenisasi faktur dunia nyata dan membawanya secara on-chain ke dalam ruang DeFi.

Polytrade tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Polytrade Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRADE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Polytrade di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Polytrade dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Polytrade (USD)

Berapa nilai Polytrade (TRADE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Polytrade (TRADE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polytrade.

Cek prediksi harga Polytrade sekarang!

Tokenomi Polytrade (TRADE)

Memahami tokenomi Polytrade (TRADE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRADE sekarang!

Cara membeli Polytrade (TRADE)

Ingin mengetahui cara membeli Polytrade? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Polytrade di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRADE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Polytrade

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Polytrade, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Polytrade
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Polytrade

Berapa nilai Polytrade (TRADE) hari ini?
Harga live TRADE dalam USD adalah 0.05041 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRADE ke USD saat ini?
Harga TRADE ke USD saat ini adalah $ 0.05041. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Polytrade?
Kapitalisasi pasar TRADE adalah $ 2.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRADE?
Suplai beredar TRADE adalah 41.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRADE?
TRADE mencapai harga ATH sebesar 3.067126392343356 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRADE?
TRADE mencapai harga ATL 0.04786531930859471 USD.
Berapa volume perdagangan TRADE?
Volume perdagangan 24 jam live TRADE adalah $ 58.59K USD.
Akankah harga TRADE naik lebih tinggi tahun ini?
TRADE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRADE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:49:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

