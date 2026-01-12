Mata uang CFP Franc, yang juga dikenal sebagai Franc Pasifik Prancis, adalah mata uang resmi dari kolektivitas luar negeri Prancis di Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, dan Wallis dan Futuna. Mata uang fiat ini memainkan peran penting dalam operasi ekonomi wilayah-wilayah tersebut, menjadi alat tukar untuk barang dan jasa.

CFP Franc didirikan pasca Perang Dunia II sebagai sarana untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi di wilayah-wilayah luar negeri Prancis. Mata uang ini diterbitkan oleh Institut d'Emission d'Outre-Mer (IEOM), bank sentral untuk wilayah-wilayah tersebut. Sebagai mata uang fiat, CFP Franc tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, tetapi nilainya berasal dari stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Prancis.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, CFP Franc digunakan dengan cara yang hampir sama seperti mata uang lainnya. Mata uang ini digunakan untuk membeli barang dan jasa, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga investasi skala besar. Pemerintah juga menggunakannya untuk pengeluaran publik seperti infrastruktur dan layanan sosial. Selain itu, CFP Franc juga merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional dengan negara-negara lain.

Nilai tukar CFP Franc terikat dengan Euro, berdasarkan suatu kesepakatan dengan pemerintah Prancis. Ini berarti nilai CFP Franc secara langsung terkait dengan kinerja Euro. Kesepakatan ini memberikan tingkat stabilitas bagi mata uang tersebut, karena mengurangi risiko fluktuasi nilai yang signifikan yang dapat terjadi pada sistem nilai tukar bebas.

Sebagai kesimpulan, CFP Franc memainkan peran penting dalam perekonomian Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, dan Wallis dan Futuna. Sebagai mata uang fiat, nilainya tidak terikat pada komoditas fisik, melainkan pada stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Prancis. Penggunaannya dalam transaksi sehari-hari, pengeluaran pemerintah, dan perdagangan internasional menjadikannya komponen esensial dalam sistem ekonomi wilayah-wilayah tersebut.