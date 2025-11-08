Harga UnifAI Hari Ini

Harga live UnifAI (UAI) hari ini adalah $ 0.2372, dengan perubahan 11.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UAI ke USD saat ini adalah $ 0.2372 per UAI.

UnifAI saat ini berada di peringkat #758 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56.69M, dengan suplai yang beredar 239.00M UAI. Selama 24 jam terakhir, UAI diperdagangkan antara $ 0.0688 (low) dan $ 0.2937 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2342597057385909, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.05181624964526384.

Dalam kinerja jangka pendek, UAI bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan +374.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 7.13M.

Informasi Pasar UnifAI (UAI)

Peringkat No.758 Kapitalisasi Pasar $ 56.69M$ 56.69M $ 56.69M Volume (24 Jam) $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 237.20M$ 237.20M $ 237.20M Suplai Peredaran 239.00M 239.00M 239.00M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 23.90% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar UnifAI saat ini adalah $ 56.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.13M. Suplai beredar UAI adalah 239.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 237.20M.