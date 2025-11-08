Harga UnifAI(UAI)
Harga live UnifAI (UAI) hari ini adalah $ 0.2372, dengan perubahan 11.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UAI ke USD saat ini adalah $ 0.2372 per UAI.
UnifAI saat ini berada di peringkat #758 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56.69M, dengan suplai yang beredar 239.00M UAI. Selama 24 jam terakhir, UAI diperdagangkan antara $ 0.0688 (low) dan $ 0.2937 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2342597057385909, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.05181624964526384.
Dalam kinerja jangka pendek, UAI bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan +374.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 7.13M.
Kapitalisasi Pasar UnifAI saat ini adalah $ 56.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.13M. Suplai beredar UAI adalah 239.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 237.20M.
Pantau perubahan harga UnifAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.025185
|+11.89%
|30 Days
|$ +0.1872
|+374.40%
|60 Hari
|$ +0.1872
|+374.40%
|90 Hari
|$ +0.1872
|+374.40%
Hari ini, UAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.025185 (+11.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1872 (+374.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UAI terlihat mengalami perubahan $ +0.1872 (+374.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1872 (+374.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UnifAI (UAI)?
Lihat halaman Riwayat Harga UnifAI sekarang.
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk UnifAI, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Pada tahun 2040, harga UnifAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Siap untuk memulai kripto dengan UnifAI? Pembelian UAI dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli UnifAI. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian UnifAI (UAI) Anda.
USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Dengan memiliki UnifAI, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Dengan membeli UnifAI (UAI) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC
Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.
UnifAI mendukung agen AI otonom era baru yang menyederhanakan DeFi untuk semua orang. Pengguna dapat mengotomatiskan strategi LPing, perdagangan, dan peminjaman—tanpa perlu pengkodean. Setiap agen AI meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan on-chain. Saat ini, UnifAI mendukung strategi Polymarket, Meteora (Solana), dan Drift, dengan perluasan ke jaringan EVM yang sedang berlangsung. Fitur Utama: Otomatisasi Strategi: Buat atau salin strategi berkinerja terbaik dengan satu klik. UniQ: Pendamping AI DeFi Anda untuk wawasan, analitik, dan penemuan strategi.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UnifAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
