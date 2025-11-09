Tokenomi UnifAI (UAI)

Tokenomi UnifAI (UAI)

Telusuri wawasan utama tentang UnifAI (UAI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:20:20 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga UnifAI (UAI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk UnifAI (UAI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 40.77M
$ 40.77M$ 40.77M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 239.00M
$ 239.00M$ 239.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 170.60M
$ 170.60M$ 170.60M
All-Time High:
$ 0.2937
$ 0.2937$ 0.2937
All-Time Low:
$ 0.05181624964526384
$ 0.05181624964526384$ 0.05181624964526384
Harga Saat Ini:
$ 0.1706
$ 0.1706$ 0.1706

Informasi UnifAI (UAI)

UnifAI mendukung agen AI otonom era baru yang menyederhanakan DeFi untuk semua orang. Pengguna dapat mengotomatiskan strategi LPing, perdagangan, dan peminjaman—tanpa perlu pengkodean. Setiap agen AI meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan on-chain. Saat ini, UnifAI mendukung strategi Polymarket, Meteora (Solana), dan Drift, dengan perluasan ke jaringan EVM yang sedang berlangsung. Fitur Utama: Otomatisasi Strategi: Buat atau salin strategi berkinerja terbaik dengan satu klik. UniQ: Pendamping AI DeFi Anda untuk wawasan, analitik, dan penemuan strategi.

Situs Web Resmi:
https://unifai.network
Whitepaper:
https://docs.unifai.network/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x3e5d4f8aee0d9b3082d5f6da5d6e225d17ba9ea0

Tokenomi UnifAI (UAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi UnifAI (UAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token UAI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token UAI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi UAI, jelajahi harga live token UAI!

Cara Membeli UAI

Tertarik untuk menambahkan UnifAI (UAI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli UAI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga UnifAI (UAI)

Menganalisis riwayat harga UAI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga UAI

Ingin mengetahui arah UAI? Halaman prediksi harga UAI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi