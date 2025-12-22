Tabel Konversi LEGENDARY HUMANITY ke Peso Dominika
Tabel Konversi VIVI ke DOP
- 1 VIVI0.40 DOP
- 2 VIVI0.80 DOP
- 3 VIVI1.20 DOP
- 4 VIVI1.60 DOP
- 5 VIVI2.00 DOP
- 6 VIVI2.40 DOP
- 7 VIVI2.79 DOP
- 8 VIVI3.19 DOP
- 9 VIVI3.59 DOP
- 10 VIVI3.99 DOP
- 50 VIVI19.96 DOP
- 100 VIVI39.93 DOP
- 1,000 VIVI399.25 DOP
- 5,000 VIVI1,996.25 DOP
- 10,000 VIVI3,992.50 DOP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual LEGENDARY HUMANITY ke Peso Dominika (VIVI ke DOP) di berbagai rentang nilai, dari 1 VIVI hingga 10,000 VIVI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah VIVI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar DOP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah VIVI ke DOP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi DOP ke VIVI
- 1 DOP2.504 VIVI
- 2 DOP5.00939 VIVI
- 3 DOP7.514 VIVI
- 4 DOP10.018 VIVI
- 5 DOP12.52 VIVI
- 6 DOP15.028 VIVI
- 7 DOP17.53 VIVI
- 8 DOP20.037 VIVI
- 9 DOP22.54 VIVI
- 10 DOP25.046 VIVI
- 50 DOP125.2 VIVI
- 100 DOP250.4 VIVI
- 1,000 DOP2,504 VIVI
- 5,000 DOP12,523 VIVI
- 10,000 DOP25,046 VIVI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Peso Dominika ke LEGENDARY HUMANITY (DOP ke VIVI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 DOP hingga 10,000 DOP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah LEGENDARY HUMANITY yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah DOP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) saat ini diperdagangkan seharga RD$ 0.40 DOP , yang mencerminkan perubahan 6.91% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RD$-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RD$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman LEGENDARY HUMANITY Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
6.91%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren VIVI ke DOP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi LEGENDARY HUMANITY terhadap DOP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga LEGENDARY HUMANITY saat ini.
Ringkasan Konversi VIVI ke DOP
Per | 1 VIVI = 0.40 DOP | 1 DOP = 2.504 VIVI
Kurs untuk 1 VIVI ke DOP hari ini adalah 0.40 DOP.
Pembelian 5 VIVI akan dikenai biaya 2.00 DOP, sedangkan 10 VIVI memiliki nilai 3.99 DOP.
1 DOP dapat di-trade dengan 2.504 VIVI.
50 DOP dapat dikonversi ke 125.2 VIVI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 VIVI ke DOP telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 6.91%, sehingga mencapai high senilai -- DOP dan low senilai -- DOP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 VIVI adalah -- DOP yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, VIVI telah berubah sebesar -- DOP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang LEGENDARY HUMANITY (VIVI)
Setelah menghitung harga LEGENDARY HUMANITY (VIVI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang LEGENDARY HUMANITY langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan VIVI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli LEGENDARY HUMANITY, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga VIVI ke DOP
Dalam 24 jam terakhir, LEGENDARY HUMANITY (VIVI) telah berfluktuasi antara -- DOP dan -- DOP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.18159077834365586 DOP dan high 0.4712623910829172 DOP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas VIVI ke DOP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0.62
|Low
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|Rata-rata
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|Volatilitas
|+59.63%
|+61.96%
|+68.50%
|+79.16%
|Perubahan
|-10.79%
|-14.60%
|-23.39%
|-41.41%
Prakiraan Harga LEGENDARY HUMANITY dalam DOP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga LEGENDARY HUMANITY dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan VIVI ke DOP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga VIVI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, LEGENDARY HUMANITY dapat mencapai sekitar RD$0.42DOP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga VIVI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, VIVI mungkin naik menjadi sekitar RD$0.51 DOP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga LEGENDARY HUMANITY kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan VIVI yang Tersedia di MEXC
VIVI/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot VIVI, yang mencakup pasar tempat LEGENDARY HUMANITY dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual VIVI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures VIVI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures LEGENDARY HUMANITY untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli LEGENDARY HUMANITY
Ingin menambahkan LEGENDARY HUMANITY ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli LEGENDARY HUMANITY › atau Mulai sekarang ›
VIVI dan DOP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga LEGENDARY HUMANITY
- Harga Saat Ini (USD): $0.006398
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk VIVI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke DOP, harga USD VIVI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga VIVI] [VIVI ke USD]
Peso Dominika (DOP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (DOP/USD): 0.016034182311218347
- Perubahan 7 Hari: +1.09%
- Tren 30 Hari: +1.09%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- DOP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah VIVI yang sama.
- DOP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli VIVI dengan DOP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs VIVI ke DOP?
Kurs antara LEGENDARY HUMANITY (VIVI) dan Peso Dominika (DOP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam VIVI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs VIVI ke DOP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit DOP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal DOP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan DOP. Ketika DOP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti VIVI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti LEGENDARY HUMANITY, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap VIVI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke DOP.
Konversikan VIVI ke DOP Seketika
Gunakan konverter VIVI ke DOP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi VIVI ke DOP?
Masukkan Jumlah VIVI
Mulailah dengan memasukkan jumlah VIVI yang ingin Anda konversi ke DOP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs VIVI ke DOP Secara Live
Lihat kurs VIVI ke DOP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang VIVI dan DOP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan VIVI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli VIVI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs VIVI ke DOP dihitung?
Perhitungan kurs VIVI ke DOP didasarkan pada nilai VIVI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke DOP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs VIVI ke DOP begitu sering berubah?
Kurs VIVI ke DOP sangat sering berubah karena LEGENDARY HUMANITY dan Peso Dominika terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs VIVI ke DOP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs VIVI ke DOP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs VIVI ke DOP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan VIVI ke DOP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi VIVI ke DOP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren VIVI terhadap DOP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga VIVI terhadap DOP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar VIVI ke DOP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan DOP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun VIVI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs VIVI ke DOP?
Halving LEGENDARY HUMANITY, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs VIVI ke DOP.
Bisakah saya membandingkan kurs VIVI ke DOP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs VIVI keDOP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs VIVI ke DOP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga LEGENDARY HUMANITY, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi VIVI ke DOP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas DOP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target VIVI ke DOP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi LEGENDARY HUMANITY dan Peso Dominika?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk LEGENDARY HUMANITY dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan VIVI ke DOP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan DOP Anda ke VIVI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah VIVI ke DOP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga VIVI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar VIVI ke DOP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs VIVI ke DOP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai DOP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs VIVI ke DOP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi LEGENDARY HUMANITY Selengkapnya
Harga LEGENDARY HUMANITY
Pelajari selengkapnya tentang LEGENDARY HUMANITY (VIVI) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga LEGENDARY HUMANITY
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar VIVI untuk lebih memahami kemungkinan arah LEGENDARY HUMANITY.
Cara Membeli LEGENDARY HUMANITY
Ingin membeli LEGENDARY HUMANITY? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
VIVI/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan VIVI/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
VIVI USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada VIVI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures VIVI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Mengapa Harus Membeli LEGENDARY HUMANITY dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli LEGENDARY HUMANITY.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli LEGENDARY HUMANITY dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.