Harga live LEGENDARY HUMANITY hari ini adalah 0.009863 USD. Lacak informasi harga aktual VIVI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VIVI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VIVI

Info Harga VIVI

Penjelasan VIVI

Whitepaper VIVI

Situs Web Resmi VIVI

Tokenomi VIVI

Prakiraan Harga VIVI

Riwayat VIVI

Panduan Membeli VIVI

Konverter VIVI ke Mata Uang Fiat

Spot VIVI

Futures USDT-M VIVI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LEGENDARY HUMANITY

Harga LEGENDARY HUMANITY(VIVI)

Harga Live 1 VIVI ke USD:

$0.009863
$0.009863
-0.01%1D
USD
Grafik Harga Live LEGENDARY HUMANITY (VIVI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:08:27 (UTC+8)

Informasi Harga LEGENDARY HUMANITY (VIVI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.009748
$ 0.009748
Low 24 Jam
$ 0.00987
$ 0.00987
High 24 Jam

$ 0.009748
$ 0.009748

$ 0.00987
$ 0.00987

--
--

--
--

0.00%

-0.01%

-0.61%

-0.61%

Harga aktual LEGENDARY HUMANITY (VIVI) adalah $ 0.009863. Selama 24 jam terakhir, VIVI diperdagangkan antara low $ 0.009748 dan high $ 0.00987, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVIVI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VIVI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -0.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

--
--

$ 54.19K
$ 54.19K

$ 19.73M
$ 19.73M

--
--

2,000,000,000
2,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar LEGENDARY HUMANITY saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.19K. Suplai beredar VIVI adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.73M.

Riwayat Harga LEGENDARY HUMANITY (VIVI) USD

Pantau perubahan harga LEGENDARY HUMANITY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000099-0.01%
30 Days$ -0.000234-2.32%
60 Hari$ -0.000148-1.48%
90 Hari$ +0.001746+21.51%
Perubahan Harga LEGENDARY HUMANITY Hari Ini

Hari ini, VIVI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000099 (-0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LEGENDARY HUMANITY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000234 (-2.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LEGENDARY HUMANITY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VIVI terlihat mengalami perubahan $ -0.000148 (-1.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LEGENDARY HUMANITY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.001746 (+21.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LEGENDARY HUMANITY (VIVI)?

Lihat halaman Riwayat Harga LEGENDARY HUMANITY sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

LEGENDARY HUMANITY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LEGENDARY HUMANITY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VIVI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LEGENDARY HUMANITY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LEGENDARY HUMANITY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LEGENDARY HUMANITY (USD)

Berapa nilai LEGENDARY HUMANITY (VIVI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LEGENDARY HUMANITY (VIVI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LEGENDARY HUMANITY.

Cek prediksi harga LEGENDARY HUMANITY sekarang!

Tokenomi LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Memahami tokenomi LEGENDARY HUMANITY (VIVI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VIVI sekarang!

Cara membeli LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Ingin mengetahui cara membeli LEGENDARY HUMANITY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LEGENDARY HUMANITY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VIVI ke Mata Uang Lokal

1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke VND
259.544845
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AUD
A$0.01518902
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke GBP
0.00749588
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke EUR
0.00848218
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke USD
$0.009863
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MYR
RM0.04122734
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TRY
0.41611997
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke JPY
¥1.499176
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ARS
ARS$14.31486231
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke RUB
0.80117149
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke INR
0.87455221
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke IDR
Rp164.38326758
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PHP
0.58211426
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke EGP
￡E.0.46642127
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BRL
R$0.05266842
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CAD
C$0.01390683
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BDT
1.20338463
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NGN
14.19127892
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke COP
$37.78919683
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ZAR
R.0.17132031
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke UAH
0.41483778
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TZS
T.Sh.24.233391
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke VES
Bs2.238901
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CLP
$9.300809
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PKR
Rs2.78767832
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke KZT
5.18823389
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke THB
฿0.3195612
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TWD
NT$0.30565437
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AED
د.إ0.03619721
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CHF
Fr0.0078904
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke HKD
HK$0.07663551
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AMD
֏3.7716112
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MAD
.د.م0.0917259
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MXN
$0.18315591
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SAR
ريال0.03698625
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ETB
Br1.51781707
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke KES
KSh1.27390508
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke JOD
د.أ0.006992867
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PLN
0.03619721
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke RON
лв0.0433972
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SEK
kr0.09429028
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BGN
лв0.01666847
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke HUF
Ft3.29749679
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CZK
0.20781341
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke KWD
د.ك0.003018078
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ILS
0.03225201
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BOB
Bs0.0680547
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AZN
0.0167671
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TJS
SM0.09093686
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke GEL
0.02672873
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AOA
Kz9.04032717
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BHD
.د.ب0.003708488
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BMD
$0.009863
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke DKK
kr0.06371498
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke HNL
L0.25979142
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MUR
0.453698
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NAD
$0.17132031
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NOK
kr0.10050397
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NZD
$0.01745751
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PAB
B/.0.009863
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PGK
K0.0414246
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke QAR
ر.ق0.03590132
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke RSD
дин.1.00099587
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke UZS
soʻm118.83129797
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ALL
L0.82701255
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ANG
ƒ0.01765477
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AWG
ƒ0.0177534
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BBD
$0.019726
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BAM
KM0.01666847
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BIF
Fr29.085987
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BND
$0.0128219
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BSD
$0.009863
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke JMD
$1.58153205
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke KHR
39.61039978
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke KMF
Fr4.14246
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke LAK
214.41303919
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke LKR
රු3.00693281
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MDL
L0.167671
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MGA
Ar44.4278835
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MOP
P0.078904
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MVR
0.1518902
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MWK
MK17.12325293
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MZN
MT0.63073885
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NPR
रु1.3975871
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PYG
69.948396
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke RWF
Fr14.311213
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SBD
$0.08117249
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SCR
0.14843815
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SRD
$0.3797255
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SVC
$0.08620262
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SZL
L0.17122168
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TMT
m0.0345205
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TND
د.ت0.029184617
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TTD
$0.06677251
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke UGX
Sh34.481048
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke XAF
Fr5.592321
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke XCD
$0.0266301
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke XOF
Fr5.592321
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke XPF
Fr1.015889
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BWP
P0.13265735
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BZD
$0.01982463
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CVE
$0.94526992
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke DJF
Fr1.745751
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke DOP
$0.63428953
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke DZD
د.ج1.28771328
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke FJD
$0.02248764
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke GNF
Fr85.758785
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke GTQ
Q0.07555058
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke GYD
$2.06294508
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ISK
kr1.242738

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LEGENDARY HUMANITY

Berapa nilai LEGENDARY HUMANITY (VIVI) hari ini?
Harga live VIVI dalam USD adalah 0.009863 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VIVI ke USD saat ini?
Harga VIVI ke USD saat ini adalah $ 0.009863. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LEGENDARY HUMANITY?
Kapitalisasi pasar VIVI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VIVI?
Suplai beredar VIVI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VIVI?
VIVI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VIVI?
VIVI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan VIVI?
Volume perdagangan 24 jam live VIVI adalah $ 54.19K USD.
Akankah harga VIVI naik lebih tinggi tahun ini?
VIVI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VIVI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:08:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.009863
