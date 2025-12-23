Tabel Konversi WilderWorld ke Won Korea Utara
Tabel Konversi WILD ke KPW
- 1 WILD44.12 KPW
- 2 WILD88.24 KPW
- 3 WILD132.36 KPW
- 4 WILD176.49 KPW
- 5 WILD220.61 KPW
- 6 WILD264.73 KPW
- 7 WILD308.85 KPW
- 8 WILD352.97 KPW
- 9 WILD397.09 KPW
- 10 WILD441.21 KPW
- 50 WILD2,206.07 KPW
- 100 WILD4,412.14 KPW
- 1,000 WILD44,121.44 KPW
- 5,000 WILD220,607.21 KPW
- 10,000 WILD441,214.42 KPW
Tabel di atas menampilkan konversi aktual WilderWorld ke Won Korea Utara (WILD ke KPW) di berbagai rentang nilai, dari 1 WILD hingga 10,000 WILD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WILD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KPW terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WILD ke KPW khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KPW ke WILD
- 1 KPW0.02266 WILD
- 2 KPW0.04532 WILD
- 3 KPW0.06799 WILD
- 4 KPW0.09065 WILD
- 5 KPW0.1133 WILD
- 6 KPW0.1359 WILD
- 7 KPW0.1586 WILD
- 8 KPW0.1813 WILD
- 9 KPW0.2039 WILD
- 10 KPW0.2266 WILD
- 50 KPW1.133 WILD
- 100 KPW2.266 WILD
- 1,000 KPW22.66 WILD
- 5,000 KPW113.3 WILD
- 10,000 KPW226.6 WILD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Won Korea Utara ke WilderWorld (KPW ke WILD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KPW hingga 10,000 KPW. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah WilderWorld yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KPW yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
WilderWorld (WILD) saat ini diperdagangkan seharga ₩ 44.12 KPW , yang mencerminkan perubahan -8.25% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₩-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₩-- .
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-8.25%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren WILD ke KPW di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WilderWorld terhadap KPW. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WilderWorld saat ini.
Ringkasan Konversi WILD ke KPW
Per | 1 WILD = 44.12 KPW | 1 KPW = 0.02266 WILD
Kurs untuk 1 WILD ke KPW hari ini adalah 44.12 KPW.
Pembelian 5 WILD akan dikenai biaya 220.61 KPW, sedangkan 10 WILD memiliki nilai 441.21 KPW.
1 KPW dapat di-trade dengan 0.02266 WILD.
50 KPW dapat dikonversi ke 1.133 WILD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WILD ke KPW telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -8.25%, sehingga mencapai high senilai -- KPW dan low senilai -- KPW.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WILD adalah -- KPW yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WILD telah berubah sebesar -- KPW, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang WilderWorld (WILD)
Setelah menghitung harga WilderWorld (WILD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang WilderWorld. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WILD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli WilderWorld, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WILD ke KPW
Dalam 24 jam terakhir, WilderWorld (WILD) telah berfluktuasi antara -- KPW dan -- KPW, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 36.29504232990763 KPW dan high 54.70374370021314 KPW. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WILD ke KPW secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₩ 45.03
|₩ 54.03
|₩ 63.04
|₩ 252.17
|Low
|₩ 36.02
|₩ 36.02
|₩ 36.02
|₩ 9
|Rata-rata
|₩ 45.03
|₩ 45.03
|₩ 45.03
|₩ 117.08
|Volatilitas
|+16.55%
|+45.45%
|+51.73%
|+110.13%
|Perubahan
|-10.44%
|+9.23%
|-28.19%
|-80.17%
Prakiraan Harga WilderWorld dalam KPW untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga WilderWorld dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WILD ke KPW untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WILD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, WilderWorld dapat mencapai sekitar ₩46.33KPW, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WILD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WILD mungkin naik menjadi sekitar ₩56.31 KPW, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WilderWorld kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
WILD dan KPW dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WilderWorld (WILD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WilderWorld
- Harga Saat Ini (USD): $0.04899
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WILD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KPW, harga USD WILD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WILD] [WILD ke USD]
Won Korea Utara (KPW) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KPW/USD): 0.0011111111493827175
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KPW yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WILD yang sama.
- KPW yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WILD dengan KPW secara aman.
Apa yang Memengaruhi Kurs WILD ke KPW?
Kurs antara WilderWorld (WILD) dan Won Korea Utara (KPW) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WILD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WILD ke KPW. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KPW memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KPW
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KPW. Ketika KPW melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WILD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WilderWorld, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WILD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KPW.
Konversikan WILD ke KPW Seketika
Gunakan konverter WILD ke KPW kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WILD ke KPW?
Masukkan Jumlah WILD
Mulailah dengan memasukkan jumlah WILD yang ingin Anda konversi ke KPW menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WILD ke KPW Secara Live
Lihat kurs WILD ke KPW yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WILD dan KPW.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WILD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WILD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar untuk langsung berdagang. Platform ini menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WILD ke KPW dihitung?
Perhitungan kurs WILD ke KPW didasarkan pada nilai WILD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KPW menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WILD ke KPW begitu sering berubah?
Kurs WILD ke KPW sangat sering berubah karena WilderWorld dan Won Korea Utara terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WILD ke KPW yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WILD ke KPW dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WILD ke KPW dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WILD ke KPW atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WILD ke KPW dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WILD terhadap KPW dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WILD terhadap KPW dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WILD ke KPW?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KPW, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WILD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WILD ke KPW?
Halving WilderWorld, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WILD ke KPW.
Bisakah saya membandingkan kurs WILD ke KPW dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WILD keKPW wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WILD ke KPW sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga WilderWorld, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WILD ke KPW dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KPW dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WILD ke KPW dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi WilderWorld dan Won Korea Utara?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk WilderWorld dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WILD ke KPW dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KPW Anda ke WILD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WILD ke KPW merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WILD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WILD ke KPW dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WILD ke KPW selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KPW terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WILD ke KPW yang akurat dan kompetitif?
Platform ini menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.