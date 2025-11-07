BursaDEX+
Harga live WilderWorld hari ini adalah 0.05843 USD. Lacak informasi harga aktual WILD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WILD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WILD

Info Harga WILD

Penjelasan WILD

Whitepaper WILD

Situs Web Resmi WILD

Tokenomi WILD

Prakiraan Harga WILD

Riwayat WILD

Panduan Membeli WILD

Konverter WILD ke Mata Uang Fiat

Logo WilderWorld

Harga WilderWorld(WILD)

Harga Live 1 WILD ke USD:

$0.05843
+1.15%1D
USD
Grafik Harga Live WilderWorld (WILD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:09:38 (UTC+8)

Informasi Harga WilderWorld (WILD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0562
Low 24 Jam
$ 0.06537
High 24 Jam

$ 0.0562
$ 0.06537
$ 7.604160676477258
$ 0.013594323846583989
+0.18%

+1.15%

-71.32%

-71.32%

Harga aktual WilderWorld (WILD) adalah $ 0.05843. Selama 24 jam terakhir, WILD diperdagangkan antara low $ 0.0562 dan high $ 0.06537, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWILD adalah $ 7.604160676477258, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013594323846583989.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WILD telah berubah sebesar +0.18% selama 1 jam terakhir, +1.15% selama 24 jam, dan -71.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WilderWorld (WILD)

No.682

$ 26.98M
$ 101.55K
$ 29.22M
461.72M
500,000,000
499,969,631
92.34%

ETH

Kapitalisasi Pasar WilderWorld saat ini adalah $ 26.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 101.55K. Suplai beredar WILD adalah 461.72M, dan total suplainya sebesar 499969631. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.22M.

Riwayat Harga WilderWorld (WILD) USD

Pantau perubahan harga WilderWorld untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006643+1.15%
30 Days$ -0.17587-75.07%
60 Hari$ -0.27207-82.33%
90 Hari$ -0.39927-87.24%
Perubahan Harga WilderWorld Hari Ini

Hari ini, WILD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006643 (+1.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WilderWorld 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.17587 (-75.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WilderWorld 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WILD terlihat mengalami perubahan $ -0.27207 (-82.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WilderWorld 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.39927 (-87.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WilderWorld (WILD)?

Lihat halaman Riwayat Harga WilderWorld sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WilderWorld (WILD)

Wilder World adalah Metaverse 5D imersif yang dibangun di atas Ethereum, Unreal Engine 5 & ZERO. Kepemilikan kolektif akan didorong oleh pasar NFT, di mana NFT dibuat cair dengan memungkinkan kepemilikan yang difraksinasi — sehingga menciptakan kemungkinan bagi orang-orang dengan dana terbatas untuk menjadi co -pemilik aset bernilai tinggi; memasang cita-cita demokrasi inklusi pada intinya. Dan untuk ekonomi mandiri di Wilder World, mata uang asli akan dirilis; sebuah token dengan nama WILD.

WilderWorld tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WilderWorld Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WILD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WilderWorld di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WilderWorld dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WilderWorld (USD)

Berapa nilai WilderWorld (WILD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WilderWorld (WILD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WilderWorld.

Cek prediksi harga WilderWorld sekarang!

Tokenomi WilderWorld (WILD)

Memahami tokenomi WilderWorld (WILD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WILD sekarang!

Cara membeli WilderWorld (WILD)

Ingin mengetahui cara membeli WilderWorld? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WilderWorld di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WILD ke Mata Uang Lokal

1 WilderWorld(WILD) ke VND
1,537.58545
1 WilderWorld(WILD) ke AUD
A$0.0899822
1 WilderWorld(WILD) ke GBP
0.0444068
1 WilderWorld(WILD) ke EUR
0.0502498
1 WilderWorld(WILD) ke USD
$0.05843
1 WilderWorld(WILD) ke MYR
RM0.2442374
1 WilderWorld(WILD) ke TRY
2.4651617
1 WilderWorld(WILD) ke JPY
¥8.88136
1 WilderWorld(WILD) ke ARS
ARS$84.8035491
1 WilderWorld(WILD) ke RUB
4.7468532
1 WilderWorld(WILD) ke INR
5.1809881
1 WilderWorld(WILD) ke IDR
Rp973.8329438
1 WilderWorld(WILD) ke PHP
3.4432799
1 WilderWorld(WILD) ke EGP
￡E.2.763739
1 WilderWorld(WILD) ke BRL
R$0.3126005
1 WilderWorld(WILD) ke CAD
C$0.0823863
1 WilderWorld(WILD) ke BDT
7.1290443
1 WilderWorld(WILD) ke NGN
84.0714212
1 WilderWorld(WILD) ke COP
$223.8692863
1 WilderWorld(WILD) ke ZAR
R.1.0149291
1 WilderWorld(WILD) ke UAH
2.4575658
1 WilderWorld(WILD) ke TZS
T.Sh.143.56251
1 WilderWorld(WILD) ke VES
Bs13.26361
1 WilderWorld(WILD) ke CLP
$55.09949
1 WilderWorld(WILD) ke PKR
Rs16.5146552
1 WilderWorld(WILD) ke KZT
30.7359329
1 WilderWorld(WILD) ke THB
฿1.893132
1 WilderWorld(WILD) ke TWD
NT$1.8107457
1 WilderWorld(WILD) ke AED
د.إ0.2144381
1 WilderWorld(WILD) ke CHF
Fr0.046744
1 WilderWorld(WILD) ke HKD
HK$0.4540011
1 WilderWorld(WILD) ke AMD
֏22.343632
1 WilderWorld(WILD) ke MAD
.د.م0.543399
1 WilderWorld(WILD) ke MXN
$1.0850451
1 WilderWorld(WILD) ke SAR
ريال0.2191125
1 WilderWorld(WILD) ke ETB
Br8.9917927
1 WilderWorld(WILD) ke KES
KSh7.5468188
1 WilderWorld(WILD) ke JOD
د.أ0.04142687
1 WilderWorld(WILD) ke PLN
0.2144381
1 WilderWorld(WILD) ke RON
лв0.257092
1 WilderWorld(WILD) ke SEK
kr0.5585908
1 WilderWorld(WILD) ke BGN
лв0.0987467
1 WilderWorld(WILD) ke HUF
Ft19.5349019
1 WilderWorld(WILD) ke CZK
1.2311201
1 WilderWorld(WILD) ke KWD
د.ك0.01787958
1 WilderWorld(WILD) ke ILS
0.1910661
1 WilderWorld(WILD) ke BOB
Bs0.403167
1 WilderWorld(WILD) ke AZN
0.099331
1 WilderWorld(WILD) ke TJS
SM0.5387246
1 WilderWorld(WILD) ke GEL
0.1583453
1 WilderWorld(WILD) ke AOA
Kz53.5563537
1 WilderWorld(WILD) ke BHD
.د.ب0.02196968
1 WilderWorld(WILD) ke BMD
$0.05843
1 WilderWorld(WILD) ke DKK
kr0.3774578
1 WilderWorld(WILD) ke HNL
L1.5390462
1 WilderWorld(WILD) ke MUR
2.68778
1 WilderWorld(WILD) ke NAD
$1.0149291
1 WilderWorld(WILD) ke NOK
kr0.5954017
1 WilderWorld(WILD) ke NZD
$0.1034211
1 WilderWorld(WILD) ke PAB
B/.0.05843
1 WilderWorld(WILD) ke PGK
K0.245406
1 WilderWorld(WILD) ke QAR
ر.ق0.2126852
1 WilderWorld(WILD) ke RSD
дин.5.9300607
1 WilderWorld(WILD) ke UZS
soʻm703.9757417
1 WilderWorld(WILD) ke ALL
L4.8993555
1 WilderWorld(WILD) ke ANG
ƒ0.1045897
1 WilderWorld(WILD) ke AWG
ƒ0.105174
1 WilderWorld(WILD) ke BBD
$0.11686
1 WilderWorld(WILD) ke BAM
KM0.0987467
1 WilderWorld(WILD) ke BIF
Fr172.31007
1 WilderWorld(WILD) ke BND
$0.075959
1 WilderWorld(WILD) ke BSD
$0.05843
1 WilderWorld(WILD) ke JMD
$9.3692505
1 WilderWorld(WILD) ke KHR
234.6583858
1 WilderWorld(WILD) ke KMF
Fr24.5406
1 WilderWorld(WILD) ke LAK
1,270.2173659
1 WilderWorld(WILD) ke LKR
රු17.8135541
1 WilderWorld(WILD) ke MDL
L0.99331
1 WilderWorld(WILD) ke MGA
Ar263.197935
1 WilderWorld(WILD) ke MOP
P0.46744
1 WilderWorld(WILD) ke MVR
0.899822
1 WilderWorld(WILD) ke MWK
MK101.4409073
1 WilderWorld(WILD) ke MZN
MT3.7365985
1 WilderWorld(WILD) ke NPR
रु8.279531
1 WilderWorld(WILD) ke PYG
414.38556
1 WilderWorld(WILD) ke RWF
Fr84.78193
1 WilderWorld(WILD) ke SBD
$0.4808789
1 WilderWorld(WILD) ke SCR
0.8793715
1 WilderWorld(WILD) ke SRD
$2.249555
1 WilderWorld(WILD) ke SVC
$0.5106782
1 WilderWorld(WILD) ke SZL
L1.0143448
1 WilderWorld(WILD) ke TMT
m0.204505
1 WilderWorld(WILD) ke TND
د.ت0.17289437
1 WilderWorld(WILD) ke TTD
$0.3955711
1 WilderWorld(WILD) ke UGX
Sh204.27128
1 WilderWorld(WILD) ke XAF
Fr33.12981
1 WilderWorld(WILD) ke XCD
$0.157761
1 WilderWorld(WILD) ke XOF
Fr33.12981
1 WilderWorld(WILD) ke XPF
Fr6.01829
1 WilderWorld(WILD) ke BWP
P0.7858835
1 WilderWorld(WILD) ke BZD
$0.1174443
1 WilderWorld(WILD) ke CVE
$5.5999312
1 WilderWorld(WILD) ke DJF
Fr10.34211
1 WilderWorld(WILD) ke DOP
$3.7576333
1 WilderWorld(WILD) ke DZD
د.ج7.6286208
1 WilderWorld(WILD) ke FJD
$0.1332204
1 WilderWorld(WILD) ke GNF
Fr508.04885
1 WilderWorld(WILD) ke GTQ
Q0.4475738
1 WilderWorld(WILD) ke GYD
$12.2212188
1 WilderWorld(WILD) ke ISK
kr7.36218

Sumber Daya WilderWorld

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WilderWorld, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WilderWorld
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WilderWorld

Berapa nilai WilderWorld (WILD) hari ini?
Harga live WILD dalam USD adalah 0.05843 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WILD ke USD saat ini?
Harga WILD ke USD saat ini adalah $ 0.05843. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WilderWorld?
Kapitalisasi pasar WILD adalah $ 26.98M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WILD?
Suplai beredar WILD adalah 461.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WILD?
WILD mencapai harga ATH sebesar 7.604160676477258 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WILD?
WILD mencapai harga ATL 0.013594323846583989 USD.
Berapa volume perdagangan WILD?
Volume perdagangan 24 jam live WILD adalah $ 101.55K USD.
Akankah harga WILD naik lebih tinggi tahun ini?
WILD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WILD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting WilderWorld (WILD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

