Apa yang dimaksud dengan WilderWorld (WILD)

Wilder World adalah Metaverse 5D imersif yang dibangun di atas Ethereum, Unreal Engine 5 & ZERO. Kepemilikan kolektif akan didorong oleh pasar NFT, di mana NFT dibuat cair dengan memungkinkan kepemilikan yang difraksinasi — sehingga menciptakan kemungkinan bagi orang-orang dengan dana terbatas untuk menjadi co -pemilik aset bernilai tinggi; memasang cita-cita demokrasi inklusi pada intinya. Dan untuk ekonomi mandiri di Wilder World, mata uang asli akan dirilis; sebuah token dengan nama WILD.

Prediksi Harga WilderWorld (USD)

Tokenomi WilderWorld (WILD)

Memahami tokenomi WilderWorld (WILD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WILD sekarang!

Cara membeli WilderWorld (WILD)

Sumber Daya WilderWorld

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WilderWorld, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WilderWorld Berapa nilai WilderWorld (WILD) hari ini? Harga live WILD dalam USD adalah 0.05843 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WILD ke USD saat ini? $ 0.05843 . Cobalah Harga WILD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar WilderWorld? Kapitalisasi pasar WILD adalah $ 26.98M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WILD? Suplai beredar WILD adalah 461.72M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WILD? WILD mencapai harga ATH sebesar 7.604160676477258 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WILD? WILD mencapai harga ATL 0.013594323846583989 USD . Berapa volume perdagangan WILD? Volume perdagangan 24 jam live WILD adalah $ 101.55K USD . Akankah harga WILD naik lebih tinggi tahun ini? WILD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WILD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

