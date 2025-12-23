Tabel Konversi WilderWorld ke Rufiya Maladewa
Tabel Konversi WILD ke MVR
- 1 WILD0.76 MVR
- 2 WILD1.52 MVR
- 3 WILD2.28 MVR
- 4 WILD3.04 MVR
- 5 WILD3.80 MVR
- 6 WILD4.56 MVR
- 7 WILD5.32 MVR
- 8 WILD6.07 MVR
- 9 WILD6.83 MVR
- 10 WILD7.59 MVR
- 50 WILD37.96 MVR
- 100 WILD75.93 MVR
- 1,000 WILD759.29 MVR
- 5,000 WILD3,796.47 MVR
- 10,000 WILD7,592.94 MVR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual WilderWorld ke Rufiya Maladewa (WILD ke MVR) di berbagai rentang nilai, dari 1 WILD hingga 10,000 WILD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WILD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MVR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WILD ke MVR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MVR ke WILD
- 1 MVR1.317 WILD
- 2 MVR2.634 WILD
- 3 MVR3.951 WILD
- 4 MVR5.268 WILD
- 5 MVR6.585 WILD
- 6 MVR7.902 WILD
- 7 MVR9.219 WILD
- 8 MVR10.53 WILD
- 9 MVR11.85 WILD
- 10 MVR13.17 WILD
- 50 MVR65.85 WILD
- 100 MVR131.7 WILD
- 1,000 MVR1,317 WILD
- 5,000 MVR6,585 WILD
- 10,000 MVR13,170 WILD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Rufiya Maladewa ke WilderWorld (MVR ke WILD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MVR hingga 10,000 MVR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah WilderWorld yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MVR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
WilderWorld (WILD) saat ini diperdagangkan seharga MVR 0.76 MVR , yang mencerminkan perubahan -8.08% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MVR-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MVR-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WilderWorld Harga khusus dari kami.
Suplai Peredaran
Volume Trading 24 Jam
Kapitalisasi Pasar
-8.08%
Perubahan Harga (1 Hari)
High 24 Jam
Low 24 Jam
Grafik tren WILD ke MVR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WilderWorld terhadap MVR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WilderWorld saat ini.
Ringkasan Konversi WILD ke MVR
Per | 1 WILD = 0.76 MVR | 1 MVR = 1.317 WILD
Kurs untuk 1 WILD ke MVR hari ini adalah 0.76 MVR.
Pembelian 5 WILD akan dikenai biaya 3.80 MVR, sedangkan 10 WILD memiliki nilai 7.59 MVR.
1 MVR dapat di-trade dengan 1.317 WILD.
50 MVR dapat dikonversi ke 65.85 WILD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WILD ke MVR telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -8.08%, sehingga mencapai high senilai -- MVR dan low senilai -- MVR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WILD adalah -- MVR yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WILD telah berubah sebesar -- MVR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang WilderWorld (WILD)
Setelah menghitung harga WilderWorld (WILD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang WilderWorld langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WILD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli WilderWorld, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WILD ke MVR
Dalam 24 jam terakhir, WilderWorld (WILD) telah berfluktuasi antara -- MVR dan -- MVR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.6234625068297125 MVR dan high 0.9396802150083557 MVR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WILD ke MVR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MVR 0.77
|MVR 0.92
|MVR 1.08
|MVR 4.33
|Low
|MVR 0.61
|MVR 0.61
|MVR 0.61
|MVR 0.15
|Rata-rata
|MVR 0.77
|MVR 0.77
|MVR 0.77
|MVR 2.01
|Volatilitas
|+16.55%
|+45.45%
|+51.73%
|+110.13%
|Perubahan
|-10.44%
|+9.23%
|-28.19%
|-80.17%
Prakiraan Harga WilderWorld dalam MVR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga WilderWorld dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WILD ke MVR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WILD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, WilderWorld dapat mencapai sekitar MVR0.80MVR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WILD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WILD mungkin naik menjadi sekitar MVR0.97 MVR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WilderWorld kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan WILD yang Tersedia di MEXC
WILD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WILD, yang mencakup pasar tempat WilderWorld dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WILD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WILD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures WilderWorld untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli WilderWorld
Ingin menambahkan WilderWorld ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli WilderWorld › atau Mulai sekarang ›
WILD dan MVR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WilderWorld (WILD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WilderWorld
- Harga Saat Ini (USD): $0.04908
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WILD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MVR, harga USD WILD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Rufiya Maladewa (MVR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MVR/USD): 0.06468397769463587
- Perubahan 7 Hari: -0.40%
- Tren 30 Hari: -0.40%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MVR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WILD yang sama.
- MVR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WILD dengan MVR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs WILD ke MVR?
Kurs antara WilderWorld (WILD) dan Rufiya Maladewa (MVR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WILD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WILD ke MVR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MVR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MVR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MVR. Ketika MVR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WILD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WilderWorld, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WILD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MVR.
Konversikan WILD ke MVR Seketika
Gunakan konverter WILD ke MVR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WILD ke MVR?
Masukkan Jumlah WILD
Mulailah dengan memasukkan jumlah WILD yang ingin Anda konversi ke MVR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WILD ke MVR Secara Live
Lihat kurs WILD ke MVR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WILD dan MVR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WILD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WILD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WILD ke MVR dihitung?
Perhitungan kurs WILD ke MVR didasarkan pada nilai WILD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MVR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WILD ke MVR begitu sering berubah?
Kurs WILD ke MVR sangat sering berubah karena WilderWorld dan Rufiya Maladewa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WILD ke MVR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WILD ke MVR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WILD ke MVR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WILD ke MVR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WILD ke MVR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WILD terhadap MVR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WILD terhadap MVR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WILD ke MVR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MVR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WILD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WILD ke MVR?
Halving WilderWorld, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WILD ke MVR.
Bisakah saya membandingkan kurs WILD ke MVR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WILD keMVR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WILD ke MVR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga WilderWorld, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WILD ke MVR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MVR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WILD ke MVR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi WilderWorld dan Rufiya Maladewa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk WilderWorld dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WILD ke MVR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MVR Anda ke WILD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WILD ke MVR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WILD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WILD ke MVR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WILD ke MVR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MVR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WILD ke MVR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
