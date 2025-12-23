Tabel Konversi Worldcoin ke Tala Samoa
Tabel Konversi WLD ke WST
- 1 WLD1.38 WST
- 2 WLD2.76 WST
- 3 WLD4.15 WST
- 4 WLD5.53 WST
- 5 WLD6.91 WST
- 6 WLD8.29 WST
- 7 WLD9.67 WST
- 8 WLD11.06 WST
- 9 WLD12.44 WST
- 10 WLD13.82 WST
- 50 WLD69.10 WST
- 100 WLD138.21 WST
- 1,000 WLD1,382.07 WST
- 5,000 WLD6,910.37 WST
- 10,000 WLD13,820.74 WST
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Worldcoin ke Tala Samoa (WLD ke WST) di berbagai rentang nilai, dari 1 WLD hingga 10,000 WLD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WLD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar WST terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WLD ke WST khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi WST ke WLD
- 1 WST0.7235 WLD
- 2 WST1.447 WLD
- 3 WST2.170 WLD
- 4 WST2.894 WLD
- 5 WST3.617 WLD
- 6 WST4.341 WLD
- 7 WST5.0648 WLD
- 8 WST5.788 WLD
- 9 WST6.511 WLD
- 10 WST7.235 WLD
- 50 WST36.17 WLD
- 100 WST72.35 WLD
- 1,000 WST723.5 WLD
- 5,000 WST3,617 WLD
- 10,000 WST7,235 WLD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tala Samoa ke Worldcoin (WST ke WLD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 WST hingga 10,000 WST. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Worldcoin yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah WST yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Worldcoin (WLD) saat ini diperdagangkan seharga WS$ 1.38 WST , yang mencerminkan perubahan -3.83% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai WS$-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar WS$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Worldcoin Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-3.83%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren WLD ke WST di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Worldcoin terhadap WST. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Worldcoin saat ini.
Ringkasan Konversi WLD ke WST
Per | 1 WLD = 1.38 WST | 1 WST = 0.7235 WLD
Kurs untuk 1 WLD ke WST hari ini adalah 1.38 WST.
Pembelian 5 WLD akan dikenai biaya 6.91 WST, sedangkan 10 WLD memiliki nilai 13.82 WST.
1 WST dapat di-trade dengan 0.7235 WLD.
50 WST dapat dikonversi ke 36.17 WLD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WLD ke WST telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.83%, sehingga mencapai high senilai -- WST dan low senilai -- WST.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WLD adalah -- WST yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WLD telah berubah sebesar -- WST, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Worldcoin (WLD)
Setelah menghitung harga Worldcoin (WLD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Worldcoin langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WLD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Worldcoin, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WLD ke WST
Dalam 24 jam terakhir, Worldcoin (WLD) telah berfluktuasi antara -- WST dan -- WST, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.3163275427290557 WST dan high 1.5199752535724291 WST. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WLD ke WST secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|WS$ 1.44
|WS$ 1.5
|WS$ 1.83
|WS$ 3.9
|Low
|WS$ 1.36
|WS$ 1.3
|WS$ 1.3
|WS$ 0.69
|Rata-rata
|WS$ 1.39
|WS$ 1.42
|WS$ 1.61
|WS$ 2.28
|Volatilitas
|+5.10%
|+13.90%
|+32.25%
|+86.26%
|Perubahan
|-3.77%
|-5.57%
|-18.85%
|-62.52%
Prakiraan Harga Worldcoin dalam WST untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Worldcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WLD ke WST untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WLD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Worldcoin dapat mencapai sekitar WS$1.45WST, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WLD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WLD mungkin naik menjadi sekitar WS$1.76 WST, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Worldcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
WLD dan WST dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Worldcoin (WLD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Worldcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.4961
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WLD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke WST, harga USD WLD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WLD] [WLD ke USD]
Tala Samoa (WST) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (WST/USD): 0.3591974666521072
- Perubahan 7 Hari: +1.34%
- Tren 30 Hari: +1.34%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- WST yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WLD yang sama.
- WST yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WLD dengan WST secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs WLD ke WST?
Kurs antara Worldcoin (WLD) dan Tala Samoa (WST) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WLD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WLD ke WST. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit WST memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal WST
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan WST. Ketika WST melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WLD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Worldcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WLD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke WST.
Konversikan WLD ke WST Seketika
Gunakan konverter WLD ke WST kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WLD ke WST?
Masukkan Jumlah WLD
Mulailah dengan memasukkan jumlah WLD yang ingin Anda konversi ke WST menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WLD ke WST Secara Live
Lihat kurs WLD ke WST yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WLD dan WST.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WLD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WLD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WLD ke WST dihitung?
Perhitungan kurs WLD ke WST didasarkan pada nilai WLD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke WST menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WLD ke WST begitu sering berubah?
Kurs WLD ke WST sangat sering berubah karena Worldcoin dan Tala Samoa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WLD ke WST yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WLD ke WST dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WLD ke WST dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WLD ke WST atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WLD ke WST dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WLD terhadap WST dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WLD terhadap WST dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WLD ke WST?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan WST, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WLD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WLD ke WST?
Halving Worldcoin, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WLD ke WST.
Bisakah saya membandingkan kurs WLD ke WST dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WLD keWST wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WLD ke WST sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Worldcoin, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WLD ke WST dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas WST dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WLD ke WST dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Worldcoin dan Tala Samoa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Worldcoin dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WLD ke WST dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan WST Anda ke WLD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WLD ke WST merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WLD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WLD ke WST dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WLD ke WST selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai WST terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WLD ke WST yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.