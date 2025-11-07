Apa yang dimaksud dengan Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users. Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Prediksi Harga Worldcoin (USD)

Berapa nilai Worldcoin (WLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Worldcoin (WLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Worldcoin.

Tokenomi Worldcoin (WLD)

Memahami tokenomi Worldcoin (WLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WLD sekarang!

Cara membeli Worldcoin (WLD)

Ingin mengetahui cara membeli Worldcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Worldcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WLD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Worldcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Worldcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Worldcoin Berapa nilai Worldcoin (WLD) hari ini? Harga live WLD dalam USD adalah 0.709 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WLD ke USD saat ini? $ 0.709 . Cobalah Harga WLD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Worldcoin? Kapitalisasi pasar WLD adalah $ 1.61B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WLD? Suplai beredar WLD adalah 2.27B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WLD? WLD mencapai harga ATH sebesar 11.817127513504316 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WLD? WLD mencapai harga ATL 0.364619223791381 USD . Berapa volume perdagangan WLD? Volume perdagangan 24 jam live WLD adalah $ 2.35M USD . Akankah harga WLD naik lebih tinggi tahun ini? WLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Worldcoin (WLD)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

