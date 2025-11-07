BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Worldcoin hari ini adalah 0.709 USD. Lacak informasi harga aktual WLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WLD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Worldcoin hari ini adalah 0.709 USD. Lacak informasi harga aktual WLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WLD

Info Harga WLD

Penjelasan WLD

Whitepaper WLD

Situs Web Resmi WLD

Tokenomi WLD

Prakiraan Harga WLD

Riwayat WLD

Panduan Membeli WLD

Konverter WLD ke Mata Uang Fiat

Spot WLD

Futures USDT-M WLD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Worldcoin

Harga Worldcoin(WLD)

Harga Live 1 WLD ke USD:

$0.711
$0.711$0.711
+1.42%1D
USD
Grafik Harga Live Worldcoin (WLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:09:52 (UTC+8)

Informasi Harga Worldcoin (WLD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.687
$ 0.687$ 0.687
Low 24 Jam
$ 0.738
$ 0.738$ 0.738
High 24 Jam

$ 0.687
$ 0.687$ 0.687

$ 0.738
$ 0.738$ 0.738

$ 11.817127513504316
$ 11.817127513504316$ 11.817127513504316

$ 0.364619223791381
$ 0.364619223791381$ 0.364619223791381

+0.71%

+1.42%

-11.27%

-11.27%

Harga aktual Worldcoin (WLD) adalah $ 0.709. Selama 24 jam terakhir, WLD diperdagangkan antara low $ 0.687 dan high $ 0.738, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWLD adalah $ 11.817127513504316, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.364619223791381.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WLD telah berubah sebesar +0.71% selama 1 jam terakhir, +1.42% selama 24 jam, dan -11.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Worldcoin (WLD)

No.48

$ 1.61B
$ 1.61B$ 1.61B

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

$ 7.09B
$ 7.09B$ 7.09B

2.27B
2.27B 2.27B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.04%

ETH

Kapitalisasi Pasar Worldcoin saat ini adalah $ 1.61B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.35M. Suplai beredar WLD adalah 2.27B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.09B.

Riwayat Harga Worldcoin (WLD) USD

Pantau perubahan harga Worldcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00995+1.42%
30 Days$ -0.486-40.67%
60 Hari$ -0.49-40.87%
90 Hari$ -0.323-31.30%
Perubahan Harga Worldcoin Hari Ini

Hari ini, WLD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00995 (+1.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Worldcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.486 (-40.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Worldcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WLD terlihat mengalami perubahan $ -0.49 (-40.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Worldcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.323 (-31.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Worldcoin (WLD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Worldcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Worldcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WLD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Worldcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Worldcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Worldcoin (USD)

Berapa nilai Worldcoin (WLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Worldcoin (WLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Worldcoin.

Cek prediksi harga Worldcoin sekarang!

Tokenomi Worldcoin (WLD)

Memahami tokenomi Worldcoin (WLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WLD sekarang!

Cara membeli Worldcoin (WLD)

Ingin mengetahui cara membeli Worldcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Worldcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WLD ke Mata Uang Lokal

1 Worldcoin(WLD) ke VND
18,657.335
1 Worldcoin(WLD) ke AUD
A$1.09186
1 Worldcoin(WLD) ke GBP
0.53884
1 Worldcoin(WLD) ke EUR
0.60974
1 Worldcoin(WLD) ke USD
$0.709
1 Worldcoin(WLD) ke MYR
RM2.96362
1 Worldcoin(WLD) ke TRY
29.91271
1 Worldcoin(WLD) ke JPY
¥107.768
1 Worldcoin(WLD) ke ARS
ARS$1,029.02133
1 Worldcoin(WLD) ke RUB
57.59916
1 Worldcoin(WLD) ke INR
62.86703
1 Worldcoin(WLD) ke IDR
Rp11,816.66194
1 Worldcoin(WLD) ke PHP
41.78137
1 Worldcoin(WLD) ke EGP
￡E.33.5357
1 Worldcoin(WLD) ke BRL
R$3.79315
1 Worldcoin(WLD) ke CAD
C$0.99969
1 Worldcoin(WLD) ke BDT
86.50509
1 Worldcoin(WLD) ke NGN
1,020.13756
1 Worldcoin(WLD) ke COP
$2,716.46969
1 Worldcoin(WLD) ke ZAR
R.12.31533
1 Worldcoin(WLD) ke UAH
29.82054
1 Worldcoin(WLD) ke TZS
T.Sh.1,742.013
1 Worldcoin(WLD) ke VES
Bs160.943
1 Worldcoin(WLD) ke CLP
$668.587
1 Worldcoin(WLD) ke PKR
Rs200.39176
1 Worldcoin(WLD) ke KZT
372.95527
1 Worldcoin(WLD) ke THB
฿22.9716
1 Worldcoin(WLD) ke TWD
NT$21.97191
1 Worldcoin(WLD) ke AED
د.إ2.60203
1 Worldcoin(WLD) ke CHF
Fr0.5672
1 Worldcoin(WLD) ke HKD
HK$5.50893
1 Worldcoin(WLD) ke AMD
֏271.1216
1 Worldcoin(WLD) ke MAD
.د.م6.5937
1 Worldcoin(WLD) ke MXN
$13.16613
1 Worldcoin(WLD) ke SAR
ريال2.65875
1 Worldcoin(WLD) ke ETB
Br109.10801
1 Worldcoin(WLD) ke KES
KSh91.57444
1 Worldcoin(WLD) ke JOD
د.أ0.502681
1 Worldcoin(WLD) ke PLN
2.60203
1 Worldcoin(WLD) ke RON
лв3.1196
1 Worldcoin(WLD) ke SEK
kr6.77804
1 Worldcoin(WLD) ke BGN
лв1.19821
1 Worldcoin(WLD) ke HUF
Ft237.03997
1 Worldcoin(WLD) ke CZK
14.93863
1 Worldcoin(WLD) ke KWD
د.ك0.216954
1 Worldcoin(WLD) ke ILS
2.31843
1 Worldcoin(WLD) ke BOB
Bs4.8921
1 Worldcoin(WLD) ke AZN
1.2053
1 Worldcoin(WLD) ke TJS
SM6.53698
1 Worldcoin(WLD) ke GEL
1.92139
1 Worldcoin(WLD) ke AOA
Kz649.86231
1 Worldcoin(WLD) ke BHD
.د.ب0.266584
1 Worldcoin(WLD) ke BMD
$0.709
1 Worldcoin(WLD) ke DKK
kr4.58014
1 Worldcoin(WLD) ke HNL
L18.67506
1 Worldcoin(WLD) ke MUR
32.614
1 Worldcoin(WLD) ke NAD
$12.31533
1 Worldcoin(WLD) ke NOK
kr7.22471
1 Worldcoin(WLD) ke NZD
$1.25493
1 Worldcoin(WLD) ke PAB
B/.0.709
1 Worldcoin(WLD) ke PGK
K2.9778
1 Worldcoin(WLD) ke QAR
ر.ق2.58076
1 Worldcoin(WLD) ke RSD
дин.71.95641
1 Worldcoin(WLD) ke UZS
soʻm8,542.16671
1 Worldcoin(WLD) ke ALL
L59.44965
1 Worldcoin(WLD) ke ANG
ƒ1.26911
1 Worldcoin(WLD) ke AWG
ƒ1.2762
1 Worldcoin(WLD) ke BBD
$1.418
1 Worldcoin(WLD) ke BAM
KM1.19821
1 Worldcoin(WLD) ke BIF
Fr2,090.841
1 Worldcoin(WLD) ke BND
$0.9217
1 Worldcoin(WLD) ke BSD
$0.709
1 Worldcoin(WLD) ke JMD
$113.68815
1 Worldcoin(WLD) ke KHR
2,847.38654
1 Worldcoin(WLD) ke KMF
Fr297.78
1 Worldcoin(WLD) ke LAK
15,413.04317
1 Worldcoin(WLD) ke LKR
රු216.15283
1 Worldcoin(WLD) ke MDL
L12.053
1 Worldcoin(WLD) ke MGA
Ar3,193.6905
1 Worldcoin(WLD) ke MOP
P5.672
1 Worldcoin(WLD) ke MVR
10.9186
1 Worldcoin(WLD) ke MWK
MK1,230.90199
1 Worldcoin(WLD) ke MZN
MT45.34055
1 Worldcoin(WLD) ke NPR
रु100.4653
1 Worldcoin(WLD) ke PYG
5,028.228
1 Worldcoin(WLD) ke RWF
Fr1,028.759
1 Worldcoin(WLD) ke SBD
$5.83507
1 Worldcoin(WLD) ke SCR
10.67045
1 Worldcoin(WLD) ke SRD
$27.2965
1 Worldcoin(WLD) ke SVC
$6.19666
1 Worldcoin(WLD) ke SZL
L12.30824
1 Worldcoin(WLD) ke TMT
m2.4815
1 Worldcoin(WLD) ke TND
د.ت2.097931
1 Worldcoin(WLD) ke TTD
$4.79993
1 Worldcoin(WLD) ke UGX
Sh2,478.664
1 Worldcoin(WLD) ke XAF
Fr402.003
1 Worldcoin(WLD) ke XCD
$1.9143
1 Worldcoin(WLD) ke XOF
Fr402.003
1 Worldcoin(WLD) ke XPF
Fr73.027
1 Worldcoin(WLD) ke BWP
P9.53605
1 Worldcoin(WLD) ke BZD
$1.42509
1 Worldcoin(WLD) ke CVE
$67.95056
1 Worldcoin(WLD) ke DJF
Fr125.493
1 Worldcoin(WLD) ke DOP
$45.59579
1 Worldcoin(WLD) ke DZD
د.ج92.56704
1 Worldcoin(WLD) ke FJD
$1.61652
1 Worldcoin(WLD) ke GNF
Fr6,164.755
1 Worldcoin(WLD) ke GTQ
Q5.43094
1 Worldcoin(WLD) ke GYD
$148.29444
1 Worldcoin(WLD) ke ISK
kr89.334

Sumber Daya Worldcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Worldcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Worldcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Worldcoin

Berapa nilai Worldcoin (WLD) hari ini?
Harga live WLD dalam USD adalah 0.709 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WLD ke USD saat ini?
Harga WLD ke USD saat ini adalah $ 0.709. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Worldcoin?
Kapitalisasi pasar WLD adalah $ 1.61B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WLD?
Suplai beredar WLD adalah 2.27B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WLD?
WLD mencapai harga ATH sebesar 11.817127513504316 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WLD?
WLD mencapai harga ATL 0.364619223791381 USD.
Berapa volume perdagangan WLD?
Volume perdagangan 24 jam live WLD adalah $ 2.35M USD.
Akankah harga WLD naik lebih tinggi tahun ini?
WLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:09:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Worldcoin (WLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WLD ke USD

Jumlah

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 0.709 USD

Perdagangkan WLD

WLD/USDT
$0.711
$0.711$0.711
+1.28%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,562.49
$101,562.49$101,562.49

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.82
$3,326.82$3,326.82

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.23
$156.23$156.23

+0.19%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0603
$1.0603$1.0603

+23.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,562.49
$101,562.49$101,562.49

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.82
$3,326.82$3,326.82

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.23
$156.23$156.23

+0.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2189
$2.2189$2.2189

-0.69%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0268
$1.0268$1.0268

+1.05%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0875
$0.0875$0.0875

+75.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015600
$0.015600$0.015600

+1,460.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.171
$4.171$4.171

+317.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008803
$0.008803$0.008803

+312.51%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0875
$0.0875$0.0875

+75.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002502
$0.0000002502$0.0000002502

+66.80%