Analisis Harga Worldcoin: Apakah $1,20 Dapat Dicapai untuk WLD?

Worldcoin (WLD) saat ini diperdagangkan pada $0,5862, mencerminkan sedikit kenaikan sebesar 0,38% selama sesi perdagangan terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $84,36 juta, menandai penurunan 10,75% dari hari sebelumnya. Selama seminggu terakhir, WLD mencatat kenaikan 6,61%, ditutup pada harga rata-rata $0,5859.

Pengamat pasar mencatat bahwa kenaikan moderat WLD terjadi di tengah volatilitas yang lebih luas di sektor cryptocurrency. Meskipun volume perdagangan mengalami kontraksi sementara, minat investor terhadap Worldcoin tetap konsisten, didukung oleh diskusi berkelanjutan seputar potensi jangka panjang dan prospek adopsinya.

Worldcoin Menunjukkan Setup Teknikal Bullish

Menurut analis crypto Jonathan Carter, Worldcoin menunjukkan setup teknikal yang menonjol. "WLD membentuk bullish flag di atas pola falling wedge yang telah ditembus pada grafik 12 jam," jelas Carter. Pola ini menunjukkan bahwa jika pembeli mempertahankan tekanan di atas level resistance kunci, WLD dapat menargetkan titik harga yang lebih tinggi dalam sesi mendatang.

Target harga potensial yang disorot oleh Carter mencakup $0,65, $0,85, $0,96, dan $1,20. Analis menekankan bahwa pergerakan seperti itu bergantung pada sentimen pasar dan aktivitas perdagangan, yang dapat mempercepat tren bullish atau memperkenalkan koreksi jangka pendek.

Formasi saat ini sejalan dengan tren analisis teknikal yang lebih luas yang terlihat di seluruh cryptocurrency berkapitalisasi menengah, di mana pola breakout dari konsolidasi flag sering mendahului pergerakan naik yang cepat. Trader disarankan untuk memantau level volume dengan cermat, karena ini dapat memberikan konfirmasi momentum yang berkelanjutan.

Prediksi Harga WLD untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, WLD dapat melampaui level $1,06 pada akhir 2026. Data historis menunjukkan bahwa Worldcoin sebelumnya mencapai all-time high $11,82, level yang diyakini analis dapat diuji lagi jika momentum bullish berlanjut.

Investor dan ahli pasar memprediksi bahwa cryptocurrency ini dapat stabil antara $0,90 dan $1,06 sebelum membuat pergerakan menentukan menuju puncak sebelumnya. Prospek ini didukung oleh adopsi teknologi WLD yang berkembang dan peningkatan partisipasi dalam ekosistemnya, faktor-faktor yang dianggap penting untuk pertumbuhan valuasi jangka panjang.

