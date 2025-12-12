Tabel Konversi Wicrypt ke CFA Franc BEAC (Central Africa)
Tabel Konversi WNT ke XAF
- 1 WNT2.89 XAF
- 2 WNT5.77 XAF
- 3 WNT8.66 XAF
- 4 WNT11.54 XAF
- 5 WNT14.43 XAF
- 6 WNT17.32 XAF
- 7 WNT20.20 XAF
- 8 WNT23.09 XAF
- 9 WNT25.98 XAF
- 10 WNT28.86 XAF
- 50 WNT144.31 XAF
- 100 WNT288.62 XAF
- 1,000 WNT2,886.19 XAF
- 5,000 WNT14,430.96 XAF
- 10,000 WNT28,861.93 XAF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Wicrypt ke CFA Franc BEAC (Central Africa) (WNT ke XAF) di berbagai rentang nilai, dari 1 WNT hingga 10,000 WNT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WNT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XAF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WNT ke XAF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XAF ke WNT
- 1 XAF0.3464 WNT
- 2 XAF0.6929 WNT
- 3 XAF1.0394 WNT
- 4 XAF1.385 WNT
- 5 XAF1.732 WNT
- 6 XAF2.0788 WNT
- 7 XAF2.425 WNT
- 8 XAF2.771 WNT
- 9 XAF3.118 WNT
- 10 XAF3.464 WNT
- 50 XAF17.32 WNT
- 100 XAF34.64 WNT
- 1,000 XAF346.4 WNT
- 5,000 XAF1,732 WNT
- 10,000 XAF3,464 WNT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual CFA Franc BEAC (Central Africa) ke Wicrypt (XAF ke WNT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XAF hingga 10,000 XAF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Wicrypt yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XAF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Wicrypt (WNT) saat ini diperdagangkan seharga FCFA 2.89 XAF , yang mencerminkan perubahan 5.47% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai FCFA25.61M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar FCFA75.49M XAF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Wicrypt Harga khusus dari kami.
14.62B XAF
Suplai Peredaran
25.61M
Volume Trading 24 Jam
75.49M XAF
Kapitalisasi Pasar
5.47%
Perubahan Harga (1 Hari)
FCFA 0.005214
High 24 Jam
FCFA 0.00483
Low 24 Jam
Grafik tren WNT ke XAF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Wicrypt terhadap XAF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Wicrypt saat ini.
Ringkasan Konversi WNT ke XAF
Per | 1 WNT = 2.89 XAF | 1 XAF = 0.3464 WNT
Kurs untuk 1 WNT ke XAF hari ini adalah 2.89 XAF.
Pembelian 5 WNT akan dikenai biaya 14.43 XAF, sedangkan 10 WNT memiliki nilai 28.86 XAF.
1 XAF dapat di-trade dengan 0.3464 WNT.
50 XAF dapat dikonversi ke 17.32 WNT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WNT ke XAF telah berubah sebesar +2.68% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 5.47%, sehingga mencapai high senilai 2.9169626289971005 XAF dan low senilai 2.7021345412458757 XAF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WNT adalah 2.779897833426658 XAF yang menunjukkan perubahan +3.81% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WNT telah berubah sebesar -4.180755988971103 XAF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -59.14% pada nilainya.
Semua Tentang Wicrypt (WNT)
Setelah menghitung harga Wicrypt (WNT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Wicrypt langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WNT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Wicrypt, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WNT ke XAF
Dalam 24 jam terakhir, Wicrypt (WNT) telah berfluktuasi antara 2.7021345412458757 XAF dan 2.9169626289971005 XAF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2.659616482211779 XAF dan high 3.016544398840116 XAF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WNT ke XAF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|FCFA 0
|FCFA 0
|FCFA 0
|FCFA 5.59
|Low
|FCFA 0
|FCFA 0
|FCFA 0
|FCFA 0
|Rata-rata
|FCFA 0
|FCFA 0
|FCFA 0
|FCFA 0
|Volatilitas
|+7.90%
|+12.69%
|+52.88%
|+91.39%
|Perubahan
|+6.59%
|+2.96%
|+4.08%
|-59.01%
Prakiraan Harga Wicrypt dalam XAF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Wicrypt dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WNT ke XAF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WNT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Wicrypt dapat mencapai sekitar FCFA3.03XAF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WNT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WNT mungkin naik menjadi sekitar FCFA3.68 XAF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Wicrypt kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan WNT yang Tersedia di MEXC
WNT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WNT, yang mencakup pasar tempat Wicrypt dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WNT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WNT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Wicrypt untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Wicrypt
Ingin menambahkan Wicrypt ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Wicrypt › atau Mulai sekarang ›
WNT dan XAF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Wicrypt (WNT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Wicrypt
- Harga Saat Ini (USD): $0.005159
- Perubahan 7 Hari: +2.68%
- Tren 30 Hari: +3.81%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WNT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XAF, harga USD WNT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WNT] [WNT ke USD]
CFA Franc BEAC (Central Africa) (XAF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XAF/USD): 0.0017872970329850493
- Perubahan 7 Hari: +0.95%
- Tren 30 Hari: +0.95%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XAF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WNT yang sama.
- XAF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WNT dengan XAF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs WNT ke XAF?
Kurs antara Wicrypt (WNT) dan CFA Franc BEAC (Central Africa) (XAF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WNT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WNT ke XAF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XAF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XAF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XAF. Ketika XAF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WNT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Wicrypt, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WNT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XAF.
Konversikan WNT ke XAF Seketika
Gunakan konverter WNT ke XAF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WNT ke XAF?
Masukkan Jumlah WNT
Mulailah dengan memasukkan jumlah WNT yang ingin Anda konversi ke XAF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WNT ke XAF Secara Live
Lihat kurs WNT ke XAF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WNT dan XAF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WNT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WNT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WNT ke XAF dihitung?
Perhitungan kurs WNT ke XAF didasarkan pada nilai WNT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XAF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WNT ke XAF begitu sering berubah?
Kurs WNT ke XAF sangat sering berubah karena Wicrypt dan CFA Franc BEAC (Central Africa) terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WNT ke XAF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WNT ke XAF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WNT ke XAF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WNT ke XAF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WNT ke XAF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WNT terhadap XAF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WNT terhadap XAF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WNT ke XAF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XAF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WNT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WNT ke XAF?
Halving Wicrypt, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WNT ke XAF.
Bisakah saya membandingkan kurs WNT ke XAF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WNT keXAF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WNT ke XAF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Wicrypt, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WNT ke XAF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XAF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WNT ke XAF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Wicrypt dan CFA Franc BEAC (Central Africa)?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Wicrypt dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WNT ke XAF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XAF Anda ke WNT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WNT ke XAF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WNT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WNT ke XAF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WNT ke XAF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XAF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WNT ke XAF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Wicrypt Selengkapnya
Harga Wicrypt
Pelajari selengkapnya tentang Wicrypt (WNT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Wicrypt
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar WNT untuk lebih memahami kemungkinan arah Wicrypt.
Cara Membeli Wicrypt
Ingin membeli Wicrypt? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
WNT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan WNT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
WNT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada WNT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures WNT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Wicrypt ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke XAF
Mengapa Harus Membeli Wicrypt dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Wicrypt.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Wicrypt dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.