BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Wicrypt hari ini adalah 0.007827 USD. Lacak informasi harga aktual WNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Wicrypt hari ini adalah 0.007827 USD. Lacak informasi harga aktual WNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WNT

Info Harga WNT

Penjelasan WNT

Whitepaper WNT

Situs Web Resmi WNT

Tokenomi WNT

Prakiraan Harga WNT

Riwayat WNT

Panduan Membeli WNT

Konverter WNT ke Mata Uang Fiat

Spot WNT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Wicrypt

Harga Wicrypt(WNT)

Harga Live 1 WNT ke USD:

$0.007816
$0.007816$0.007816
-9.32%1D
USD
Grafik Harga Live Wicrypt (WNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:27 (UTC+8)

Informasi Harga Wicrypt (WNT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007396
$ 0.007396$ 0.007396
Low 24 Jam
$ 0.008997
$ 0.008997$ 0.008997
High 24 Jam

$ 0.007396
$ 0.007396$ 0.007396

$ 0.008997
$ 0.008997$ 0.008997

$ 0.610041044460829
$ 0.610041044460829$ 0.610041044460829

$ 0.007057155739933325
$ 0.007057155739933325$ 0.007057155739933325

+0.53%

-9.32%

-28.27%

-28.27%

Harga aktual Wicrypt (WNT) adalah $ 0.007827. Selama 24 jam terakhir, WNT diperdagangkan antara low $ 0.007396 dan high $ 0.008997, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWNT adalah $ 0.610041044460829, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007057155739933325.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WNT telah berubah sebesar +0.53% selama 1 jam terakhir, -9.32% selama 24 jam, dan -28.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wicrypt (WNT)

No.2822

$ 204.48K
$ 204.48K$ 204.48K

$ 54.05K
$ 54.05K$ 54.05K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

26.12M
26.12M 26.12M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

13.06%

NONE

Kapitalisasi Pasar Wicrypt saat ini adalah $ 204.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.05K. Suplai beredar WNT adalah 26.12M, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.57M.

Riwayat Harga Wicrypt (WNT) USD

Pantau perubahan harga Wicrypt untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00080332-9.32%
30 Days$ -0.004607-37.06%
60 Hari$ -0.007941-50.37%
90 Hari$ -0.015084-65.84%
Perubahan Harga Wicrypt Hari Ini

Hari ini, WNT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00080332 (-9.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wicrypt 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.004607 (-37.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wicrypt 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WNT terlihat mengalami perubahan $ -0.007941 (-50.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wicrypt 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.015084 (-65.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wicrypt (WNT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wicrypt sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wicrypt (WNT)

Jaringan WiFi Cerdas Didukung Oleh Anda. Buat jaringan hotspot Anda sendiri dengan mudah di rumah, di bisnis Anda, atau saat bepergian dan dapatkan bayaran!

Wicrypt tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wicrypt Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wicrypt di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wicrypt dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wicrypt (USD)

Berapa nilai Wicrypt (WNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wicrypt (WNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wicrypt.

Cek prediksi harga Wicrypt sekarang!

Tokenomi Wicrypt (WNT)

Memahami tokenomi Wicrypt (WNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WNT sekarang!

Cara membeli Wicrypt (WNT)

Ingin mengetahui cara membeli Wicrypt? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wicrypt di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WNT ke Mata Uang Lokal

1 Wicrypt(WNT) ke VND
205.967505
1 Wicrypt(WNT) ke AUD
A$0.01205358
1 Wicrypt(WNT) ke GBP
0.00594852
1 Wicrypt(WNT) ke EUR
0.00673122
1 Wicrypt(WNT) ke USD
$0.007827
1 Wicrypt(WNT) ke MYR
RM0.03271686
1 Wicrypt(WNT) ke TRY
0.32982978
1 Wicrypt(WNT) ke JPY
¥1.197531
1 Wicrypt(WNT) ke ARS
ARS$11.35987299
1 Wicrypt(WNT) ke RUB
0.63594375
1 Wicrypt(WNT) ke INR
0.69402009
1 Wicrypt(WNT) ke IDR
Rp130.44994782
1 Wicrypt(WNT) ke PHP
0.46194954
1 Wicrypt(WNT) ke EGP
￡E.0.37013883
1 Wicrypt(WNT) ke BRL
R$0.04187445
1 Wicrypt(WNT) ke CAD
C$0.01103607
1 Wicrypt(WNT) ke BDT
0.95497227
1 Wicrypt(WNT) ke NGN
11.26180068
1 Wicrypt(WNT) ke COP
$29.98844607
1 Wicrypt(WNT) ke ZAR
R.0.13603326
1 Wicrypt(WNT) ke UAH
0.32920362
1 Wicrypt(WNT) ke TZS
T.Sh.19.230939
1 Wicrypt(WNT) ke VES
Bs1.776729
1 Wicrypt(WNT) ke CLP
$7.380861
1 Wicrypt(WNT) ke PKR
Rs2.21222328
1 Wicrypt(WNT) ke KZT
4.11723681
1 Wicrypt(WNT) ke THB
฿0.2535948
1 Wicrypt(WNT) ke TWD
NT$0.24255873
1 Wicrypt(WNT) ke AED
د.إ0.02872509
1 Wicrypt(WNT) ke CHF
Fr0.0062616
1 Wicrypt(WNT) ke HKD
HK$0.06081579
1 Wicrypt(WNT) ke AMD
֏2.9930448
1 Wicrypt(WNT) ke MAD
.د.م0.0727911
1 Wicrypt(WNT) ke MXN
$0.14542566
1 Wicrypt(WNT) ke SAR
ريال0.02935125
1 Wicrypt(WNT) ke ETB
Br1.20449703
1 Wicrypt(WNT) ke KES
KSh1.01093532
1 Wicrypt(WNT) ke JOD
د.أ0.005549343
1 Wicrypt(WNT) ke PLN
0.02880336
1 Wicrypt(WNT) ke RON
лв0.0344388
1 Wicrypt(WNT) ke SEK
kr0.07490439
1 Wicrypt(WNT) ke BGN
лв0.01322763
1 Wicrypt(WNT) ke HUF
Ft2.61593994
1 Wicrypt(WNT) ke CZK
0.16491489
1 Wicrypt(WNT) ke KWD
د.ك0.002395062
1 Wicrypt(WNT) ke ILS
0.02559429
1 Wicrypt(WNT) ke BOB
Bs0.0540063
1 Wicrypt(WNT) ke AZN
0.0133059
1 Wicrypt(WNT) ke TJS
SM0.07216494
1 Wicrypt(WNT) ke GEL
0.02121117
1 Wicrypt(WNT) ke AOA
Kz7.17414993
1 Wicrypt(WNT) ke BHD
.د.ب0.002942952
1 Wicrypt(WNT) ke BMD
$0.007827
1 Wicrypt(WNT) ke DKK
kr0.05056242
1 Wicrypt(WNT) ke HNL
L0.20616318
1 Wicrypt(WNT) ke MUR
0.360042
1 Wicrypt(WNT) ke NAD
$0.13595499
1 Wicrypt(WNT) ke NOK
kr0.0798354
1 Wicrypt(WNT) ke NZD
$0.01385379
1 Wicrypt(WNT) ke PAB
B/.0.007827
1 Wicrypt(WNT) ke PGK
K0.0328734
1 Wicrypt(WNT) ke QAR
ر.ق0.02849028
1 Wicrypt(WNT) ke RSD
дин.0.7944405
1 Wicrypt(WNT) ke UZS
soʻm94.30118313
1 Wicrypt(WNT) ke ALL
L0.65629395
1 Wicrypt(WNT) ke ANG
ƒ0.01401033
1 Wicrypt(WNT) ke AWG
ƒ0.0140886
1 Wicrypt(WNT) ke BBD
$0.015654
1 Wicrypt(WNT) ke BAM
KM0.01322763
1 Wicrypt(WNT) ke BIF
Fr23.081823
1 Wicrypt(WNT) ke BND
$0.0101751
1 Wicrypt(WNT) ke BSD
$0.007827
1 Wicrypt(WNT) ke JMD
$1.25505945
1 Wicrypt(WNT) ke KHR
31.43370162
1 Wicrypt(WNT) ke KMF
Fr3.28734
1 Wicrypt(WNT) ke LAK
170.15217051
1 Wicrypt(WNT) ke LKR
රු2.38621749
1 Wicrypt(WNT) ke MDL
L0.13391997
1 Wicrypt(WNT) ke MGA
Ar35.2567215
1 Wicrypt(WNT) ke MOP
P0.062616
1 Wicrypt(WNT) ke MVR
0.1205358
1 Wicrypt(WNT) ke MWK
MK13.58853297
1 Wicrypt(WNT) ke MZN
MT0.50053665
1 Wicrypt(WNT) ke NPR
रु1.1090859
1 Wicrypt(WNT) ke PYG
55.509084
1 Wicrypt(WNT) ke RWF
Fr11.356977
1 Wicrypt(WNT) ke SBD
$0.06441621
1 Wicrypt(WNT) ke SCR
0.11779635
1 Wicrypt(WNT) ke SRD
$0.3013395
1 Wicrypt(WNT) ke SVC
$0.06840798
1 Wicrypt(WNT) ke SZL
L0.13587672
1 Wicrypt(WNT) ke TMT
m0.0273945
1 Wicrypt(WNT) ke TND
د.ت0.023160093
1 Wicrypt(WNT) ke TTD
$0.05298879
1 Wicrypt(WNT) ke UGX
Sh27.363192
1 Wicrypt(WNT) ke XAF
Fr4.445736
1 Wicrypt(WNT) ke XCD
$0.0211329
1 Wicrypt(WNT) ke XOF
Fr4.445736
1 Wicrypt(WNT) ke XPF
Fr0.806181
1 Wicrypt(WNT) ke BWP
P0.10527315
1 Wicrypt(WNT) ke BZD
$0.01573227
1 Wicrypt(WNT) ke CVE
$0.75013968
1 Wicrypt(WNT) ke DJF
Fr1.385379
1 Wicrypt(WNT) ke DOP
$0.50335437
1 Wicrypt(WNT) ke DZD
د.ج1.02189312
1 Wicrypt(WNT) ke FJD
$0.01784556
1 Wicrypt(WNT) ke GNF
Fr68.055765
1 Wicrypt(WNT) ke GTQ
Q0.05995482
1 Wicrypt(WNT) ke GYD
$1.63709532
1 Wicrypt(WNT) ke ISK
kr0.986202

Sumber Daya Wicrypt

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wicrypt, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wicrypt
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wicrypt

Berapa nilai Wicrypt (WNT) hari ini?
Harga live WNT dalam USD adalah 0.007827 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WNT ke USD saat ini?
Harga WNT ke USD saat ini adalah $ 0.007827. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wicrypt?
Kapitalisasi pasar WNT adalah $ 204.48K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WNT?
Suplai beredar WNT adalah 26.12M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WNT?
WNT mencapai harga ATH sebesar 0.610041044460829 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WNT?
WNT mencapai harga ATL 0.007057155739933325 USD.
Berapa volume perdagangan WNT?
Volume perdagangan 24 jam live WNT adalah $ 54.05K USD.
Akankah harga WNT naik lebih tinggi tahun ini?
WNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wicrypt (WNT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WNT ke USD

Jumlah

WNT
WNT
USD
USD

1 WNT = 0.007827 USD

Perdagangkan WNT

WNT/USDT
$0.007816
$0.007816$0.007816
-9.32%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,468.39
$101,468.39$101,468.39

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.68
$3,322.68$3,322.68

+0.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.80
$155.80$155.80

-0.07%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1160
$1.1160$1.1160

+30.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,468.39
$101,468.39$101,468.39

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.68
$3,322.68$3,322.68

+0.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.80
$155.80$155.80

-0.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2206
$2.2206$2.2206

-0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0179
$1.0179$1.0179

+0.17%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0691
$0.0691$0.0691

+38.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003930
$0.0003930$0.0003930

+162.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012601
$0.012601$0.012601

+1,160.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.082
$4.082$4.082

+308.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007179
$0.007179$0.007179

+236.41%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001831
$0.001831$0.001831

+68.29%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0691
$0.0691$0.0691

+38.20%