Tabel Konversi zkPass ke Hak Penarikan Khusus
Tabel Konversi ZKP ke XDR
- 1 ZKP0.10 XDR
- 2 ZKP0.20 XDR
- 3 ZKP0.31 XDR
- 4 ZKP0.41 XDR
- 5 ZKP0.51 XDR
- 6 ZKP0.61 XDR
- 7 ZKP0.72 XDR
- 8 ZKP0.82 XDR
- 9 ZKP0.92 XDR
- 10 ZKP1.02 XDR
- 50 ZKP5.11 XDR
- 100 ZKP10.23 XDR
- 1,000 ZKP102.30 XDR
- 5,000 ZKP511.50 XDR
- 10,000 ZKP1,022.99 XDR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual zkPass ke Hak Penarikan Khusus (ZKP ke XDR) di berbagai rentang nilai, dari 1 ZKP hingga 10,000 ZKP. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ZKP yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XDR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ZKP ke XDR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XDR ke ZKP
- 1 XDR9.775 ZKP
- 2 XDR19.55 ZKP
- 3 XDR29.32 ZKP
- 4 XDR39.10 ZKP
- 5 XDR48.87 ZKP
- 6 XDR58.65 ZKP
- 7 XDR68.42 ZKP
- 8 XDR78.20 ZKP
- 9 XDR87.97 ZKP
- 10 XDR97.75 ZKP
- 50 XDR488.7 ZKP
- 100 XDR977.5 ZKP
- 1,000 XDR9,775 ZKP
- 5,000 XDR48,876 ZKP
- 10,000 XDR97,752 ZKP
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Hak Penarikan Khusus ke zkPass (XDR ke ZKP) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XDR hingga 10,000 XDR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah zkPass yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XDR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
zkPass (ZKP) saat ini diperdagangkan seharga XDR 0.10 XDR , yang mencerminkan perubahan 4.68% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai XDR-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar XDR-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman zkPass Harga khusus dari kami.
Suplai Peredaran
Volume Trading 24 Jam
Kapitalisasi Pasar
4.68%
Perubahan Harga (1 Hari)
High 24 Jam
Low 24 Jam
Grafik tren ZKP ke XDR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi zkPass terhadap XDR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga zkPass saat ini.
Ringkasan Konversi ZKP ke XDR
Per | 1 ZKP = 0.10 XDR | 1 XDR = 9.775 ZKP
Kurs untuk 1 ZKP ke XDR hari ini adalah 0.10 XDR.
Pembelian 5 ZKP akan dikenai biaya 0.51 XDR, sedangkan 10 ZKP memiliki nilai 1.02 XDR.
1 XDR dapat di-trade dengan 9.775 ZKP.
50 XDR dapat dikonversi ke 488.7 ZKP, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ZKP ke XDR telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 4.68%, sehingga mencapai high senilai -- XDR dan low senilai -- XDR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ZKP adalah -- XDR yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ZKP telah berubah sebesar -- XDR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang zkPass (ZKP)
Setelah menghitung harga zkPass (ZKP), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang zkPass langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ZKP. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli zkPass, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ZKP ke XDR
Dalam 24 jam terakhir, zkPass (ZKP) telah berfluktuasi antara -- XDR dan -- XDR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.04851595670181477 XDR dan high 0.13986457232037458 XDR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ZKP ke XDR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|XDR 0.11
|XDR 0.13
|XDR 0.13
|XDR 0.13
|Low
|XDR 0.09
|XDR 0.04
|XDR 0.04
|XDR 0.04
|Rata-rata
|XDR 0.1
|XDR 0.09
|XDR 0.09
|XDR 0.09
|Volatilitas
|+25.73%
|+188.29%
|+188.29%
|+188.29%
|Perubahan
|-8.03%
|+110.86%
|+110.86%
|+110.86%
Prakiraan Harga zkPass dalam XDR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga zkPass dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ZKP ke XDR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ZKP untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, zkPass dapat mencapai sekitar XDR0.11XDR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ZKP untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ZKP mungkin naik menjadi sekitar XDR0.13 XDR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga zkPass kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ZKP yang Tersedia di MEXC
Pelajari Cara Membeli zkPass
Ingin menambahkan zkPass ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli zkPass › atau Mulai sekarang ›
ZKP dan XDR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
zkPass (ZKP) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga zkPass
- Harga Saat Ini (USD): $0.1476
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ZKP, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XDR, harga USD ZKP tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ZKP] [ZKP ke USD]
Hak Penarikan Khusus (XDR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XDR/USD): 1.443430514698453
- Perubahan 7 Hari: +2.21%
- Tren 30 Hari: +2.21%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XDR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ZKP yang sama.
- XDR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ZKP dengan XDR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ZKP ke XDR?
Kurs antara zkPass (ZKP) dan Hak Penarikan Khusus (XDR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ZKP, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ZKP ke XDR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XDR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XDR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XDR. Ketika XDR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ZKP, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti zkPass, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ZKP dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XDR.
Konversikan ZKP ke XDR Seketika
Gunakan konverter ZKP ke XDR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ZKP ke XDR?
Masukkan Jumlah ZKP
Mulailah dengan memasukkan jumlah ZKP yang ingin Anda konversi ke XDR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ZKP ke XDR Secara Live
Lihat kurs ZKP ke XDR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ZKP dan XDR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ZKP ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ZKP dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ZKP ke XDR dihitung?
Perhitungan kurs ZKP ke XDR didasarkan pada nilai ZKP saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XDR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ZKP ke XDR begitu sering berubah?
Kurs ZKP ke XDR sangat sering berubah karena zkPass dan Hak Penarikan Khusus terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ZKP ke XDR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ZKP ke XDR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ZKP ke XDR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ZKP ke XDR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ZKP ke XDR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ZKP terhadap XDR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ZKP terhadap XDR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ZKP ke XDR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XDR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ZKP tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ZKP ke XDR?
Halving zkPass, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ZKP ke XDR.
Bisakah saya membandingkan kurs ZKP ke XDR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ZKP keXDR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ZKP ke XDR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga zkPass, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ZKP ke XDR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XDR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ZKP ke XDR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi zkPass dan Hak Penarikan Khusus?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk zkPass dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ZKP ke XDR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XDR Anda ke ZKP dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ZKP ke XDR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ZKP dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ZKP ke XDR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ZKP ke XDR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XDR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ZKP ke XDR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
