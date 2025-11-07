BursaDEX+
Harga live AADex Finance hari ini adalah 0.03514816 USD. Lacak informasi harga aktual ADE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ADE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ADE

Info Harga ADE

Penjelasan ADE

Whitepaper ADE

Situs Web Resmi ADE

Tokenomi ADE

Prakiraan Harga ADE

Logo AADex Finance

Harga AADex Finance (ADE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ADE ke USD:

$0.03514816
$0.03514816
-1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live AADex Finance (ADE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:42:16 (UTC+8)

Informasi Harga AADex Finance (ADE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03498555
$ 0.03498555
Low 24 Jam
$ 0.03641895
$ 0.03641895
High 24 Jam

$ 0.03498555
$ 0.03498555

$ 0.03641895
$ 0.03641895

$ 4.2
$ 4.2

$ 0.02066608
$ 0.02066608

--

-1.44%

-14.53%

-14.53%

Harga aktual AADex Finance (ADE) adalah $0.03514816. Selama 24 jam terakhir, ADE diperdagangkan antara low $ 0.03498555 dan high $ 0.03641895, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highADE adalah $ 4.2, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02066608.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ADE telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -1.44% selama 24 jam, dan -14.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AADex Finance (ADE)

$ 87.87K
$ 87.87K

--
--

$ 351.48K
$ 351.48K

2.50M
2.50M

10,000,000.0
10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AADex Finance saat ini adalah $ 87.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ADE adalah 2.50M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 351.48K.

Riwayat Harga AADex Finance (ADE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AADex Finance ke USD adalah $ -0.00051468861911123.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AADex Finance ke USD adalah $ -0.0029696539.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AADex Finance ke USD adalah $ +0.0030003945.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AADex Finance ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00051468861911123-1.44%
30 Days$ -0.0029696539-8.44%
60 Hari$ +0.0030003945+8.54%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan AADex Finance (ADE)

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including:

  • Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.
  • Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.
  • Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.
  • Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AADex Finance (ADE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga AADex Finance (USD)

Berapa nilai AADex Finance (ADE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AADex Finance (ADE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AADex Finance.

Cek prediksi harga AADex Finance sekarang!

ADE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi AADex Finance (ADE)

Memahami tokenomi AADex Finance (ADE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ADE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang AADex Finance (ADE)

Berapa nilai AADex Finance (ADE) hari ini?
Harga live ADE dalam USD adalah 0.03514816 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ADE ke USD saat ini?
Harga ADE ke USD saat ini adalah $ 0.03514816. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AADex Finance?
Kapitalisasi pasar ADE adalah $ 87.87K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ADE?
Suplai beredar ADE adalah 2.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ADE?
ADE mencapai harga ATH sebesar 4.2 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ADE?
ADE mencapai harga ATL 0.02066608 USD.
Berapa volume perdagangan ADE?
Volume perdagangan 24 jam live ADE adalah -- USD.
Akankah harga ADE naik lebih tinggi tahun ini?
ADE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ADE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AADex Finance (ADE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,259.87

$3,235.51

$1.1467

$152.06

$1.0005

$100,259.87

$3,235.51

$152.06

$2.1832

$0.16138

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00016097

$0.00004544

$0.007959

$17.7554

$0.009414

