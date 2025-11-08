Harga Action Figure Hari Ini

Harga live Action Figure (FIGURE) hari ini adalah $ 0.00003724, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIGURE ke USD saat ini adalah $ 0.00003724 per FIGURE.

Action Figure saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,222, dengan suplai yang beredar 999.39M FIGURE. Selama 24 jam terakhir, FIGURE diperdagangkan antara $ 0.00003631 (low) dan $ 0.00003791 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01045737, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003498.

Dalam kinerja jangka pendek, FIGURE bergerak +1.15% dalam satu jam terakhir dan -17.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Action Figure (FIGURE)

Kapitalisasi Pasar $ 37.22K$ 37.22K $ 37.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.22K$ 37.22K $ 37.22K Suplai Peredaran 999.39M 999.39M 999.39M Total Suplai 999,394,907.660265 999,394,907.660265 999,394,907.660265

Kapitalisasi Pasar Action Figure saat ini adalah $ 37.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIGURE adalah 999.39M, dan total suplainya sebesar 999394907.660265. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.22K.