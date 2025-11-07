BursaDEX+
Harga live ADAMANT Messenger hari ini adalah 0.01455866 USD. Lacak informasi harga aktual ADM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ADM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ADM

Info Harga ADM

Penjelasan ADM

Whitepaper ADM

Situs Web Resmi ADM

Tokenomi ADM

Prakiraan Harga ADM

Logo ADAMANT Messenger

Harga ADAMANT Messenger (ADM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ADM ke USD:

$0.0145635
+0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ADAMANT Messenger (ADM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:02:35 (UTC+8)

Informasi Harga ADAMANT Messenger (ADM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0143952
Low 24 Jam
$ 0.01457249
High 24 Jam

$ 0.0143952
$ 0.01457249
$ 0.055126
$ 0.00023424
+0.13%

+0.35%

+0.05%

+0.05%

Harga aktual ADAMANT Messenger (ADM) adalah $0.01455866. Selama 24 jam terakhir, ADM diperdagangkan antara low $ 0.0143952 dan high $ 0.01457249, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highADM adalah $ 0.055126, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00023424.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ADM telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +0.35% selama 24 jam, dan +0.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ADAMANT Messenger (ADM)

$ 1.66M
--
$ 1.66M
113.96M
113,959,757.0
Kapitalisasi Pasar ADAMANT Messenger saat ini adalah $ 1.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ADM adalah 113.96M, dan total suplainya sebesar 113959757.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.66M.

Riwayat Harga ADAMANT Messenger (ADM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ADAMANT Messenger ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ADAMANT Messenger ke USD adalah $ -0.0009984401.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ADAMANT Messenger ke USD adalah $ -0.0012248797.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ADAMANT Messenger ke USD adalah $ -0.002892905442023184.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.35%
30 Days$ -0.0009984401-6.85%
60 Hari$ -0.0012248797-8.41%
90 Hari$ -0.002892905442023184-16.57%

Apa yang dimaksud dengan ADAMANT Messenger (ADM)

"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ADAMANT Messenger (ADM)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga ADAMANT Messenger (USD)

Berapa nilai ADAMANT Messenger (ADM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ADAMANT Messenger (ADM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ADAMANT Messenger.

Cek prediksi harga ADAMANT Messenger sekarang!

ADM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ADAMANT Messenger (ADM)

Memahami tokenomi ADAMANT Messenger (ADM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ADM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ADAMANT Messenger (ADM)

Berapa nilai ADAMANT Messenger (ADM) hari ini?
Harga live ADM dalam USD adalah 0.01455866 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ADM ke USD saat ini?
Harga ADM ke USD saat ini adalah $ 0.01455866. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ADAMANT Messenger?
Kapitalisasi pasar ADM adalah $ 1.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ADM?
Suplai beredar ADM adalah 113.96M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ADM?
ADM mencapai harga ATH sebesar 0.055126 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ADM?
ADM mencapai harga ATL 0.00023424 USD.
Berapa volume perdagangan ADM?
Volume perdagangan 24 jam live ADM adalah -- USD.
Akankah harga ADM naik lebih tinggi tahun ini?
ADM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ADM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ADAMANT Messenger (ADM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

