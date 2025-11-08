Harga Aesoperator Hari Ini

Harga live Aesoperator (AESOPERATOR) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AESOPERATOR ke USD saat ini adalah -- per AESOPERATOR.

Aesoperator saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,966.33, dengan suplai yang beredar 998.78M AESOPERATOR. Selama 24 jam terakhir, AESOPERATOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00751917, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AESOPERATOR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aesoperator (AESOPERATOR)

Kapitalisasi Pasar $ 11.97K$ 11.97K $ 11.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.97K$ 11.97K $ 11.97K Suplai Peredaran 998.78M 998.78M 998.78M Total Suplai 998,775,028.159439 998,775,028.159439 998,775,028.159439

Kapitalisasi Pasar Aesoperator saat ini adalah $ 11.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AESOPERATOR adalah 998.78M, dan total suplainya sebesar 998775028.159439. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.97K.