Harga Agent Rogue Hari Ini

Harga live Agent Rogue (ROGUE) hari ini adalah $ 0.00003488, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROGUE ke USD saat ini adalah $ 0.00003488 per ROGUE.

Agent Rogue saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,872, dengan suplai yang beredar 999.84M ROGUE. Selama 24 jam terakhir, ROGUE diperdagangkan antara $ 0.00003366 (low) dan $ 0.00003566 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0047412, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003351.

Dalam kinerja jangka pendek, ROGUE bergerak +1.27% dalam satu jam terakhir dan -18.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Agent Rogue (ROGUE)

Kapitalisasi Pasar $ 34.87K$ 34.87K $ 34.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.87K$ 34.87K $ 34.87K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,841,388.536482 999,841,388.536482 999,841,388.536482

