Harga live Agent Ted hari ini adalah 0.00247795 USD. Lacak informasi harga aktual TED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TED dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Agent Ted (TED)

Harga Live 1 TED ke USD:

$0.00247795
$0.00247795$0.00247795
-1.50%1D
USD
Grafik Harga Live Agent Ted (TED)
Informasi Harga Agent Ted (TED) (USD)

Harga aktual Agent Ted (TED) adalah $0.00247795. Selama 24 jam terakhir, TED diperdagangkan antara low $ 0.0024146 dan high $ 0.00254963, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTED adalah $ 0.050497, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TED telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, -1.52% selama 24 jam, dan -16.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Agent Ted saat ini adalah $ 2.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TED adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.48M.

Riwayat Harga Agent Ted (TED) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Agent Ted ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Agent Ted ke USD adalah $ -0.0007448006.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Agent Ted ke USD adalah $ -0.0012684259.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Agent Ted ke USD adalah $ -0.003956632112266835.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.52%
30 Days$ -0.0007448006-30.05%
60 Hari$ -0.0012684259-51.18%
90 Hari$ -0.003956632112266835-61.49%

Apa yang dimaksud dengan Agent Ted (TED)

Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems.

Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality.

TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Prediksi Harga Agent Ted (USD)

Berapa nilai Agent Ted (TED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Agent Ted (TED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agent Ted.

Cek prediksi harga Agent Ted sekarang!

TED ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Agent Ted (TED)

Memahami tokenomi Agent Ted (TED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TED sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Agent Ted (TED)

Berapa nilai Agent Ted (TED) hari ini?
Harga live TED dalam USD adalah 0.00247795 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TED ke USD saat ini?
Harga TED ke USD saat ini adalah $ 0.00247795. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Agent Ted?
Kapitalisasi pasar TED adalah $ 2.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TED?
Suplai beredar TED adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TED?
TED mencapai harga ATH sebesar 0.050497 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TED?
TED mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan TED?
Volume perdagangan 24 jam live TED adalah -- USD.
Akankah harga TED naik lebih tinggi tahun ini?
TED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
