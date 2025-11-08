Harga Agent Zeek by Virtuals Hari Ini

Harga live Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) hari ini adalah $ 0.00004689, dengan perubahan 11.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEEK ke USD saat ini adalah $ 0.00004689 per ZEEK.

Agent Zeek by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,809, dengan suplai yang beredar 998.23M ZEEK. Selama 24 jam terakhir, ZEEK diperdagangkan antara $ 0.00004069 (low) dan $ 0.00004779 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00130245, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002548.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEEK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Kapitalisasi Pasar $ 46.81K$ 46.81K $ 46.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.81K$ 46.81K $ 46.81K Suplai Peredaran 998.23M 998.23M 998.23M Total Suplai 998,229,574.1543589 998,229,574.1543589 998,229,574.1543589

Kapitalisasi Pasar Agent Zeek by Virtuals saat ini adalah $ 46.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZEEK adalah 998.23M, dan total suplainya sebesar 998229574.1543589. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.81K.