Harga Agent Zero Hari Ini

Harga live Agent Zero ($WSB) hari ini adalah $ 0.00256022, dengan perubahan 1.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $WSB ke USD saat ini adalah $ 0.00256022 per $WSB.

Agent Zero saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,765, dengan suplai yang beredar 21.00M $WSB. Selama 24 jam terakhir, $WSB diperdagangkan antara $ 0.00251481 (low) dan $ 0.00258908 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.219728, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00241771.

Dalam kinerja jangka pendek, $WSB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Agent Zero ($WSB)

Kapitalisasi Pasar $ 53.77K$ 53.77K $ 53.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.77K$ 53.77K $ 53.77K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

