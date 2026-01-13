Berapa nilai AgentHub saat ini?

AgentHub saat ini diperdagangkan seharga Rp3.21080853748200000, dengan pergerakan harga sebesar 7.42% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan DIRA hari ini, naik atau turun?

DIRA telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Believe.app Ecosystem,x402 Ecosystem.

Seberapa populer AgentHub hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual DIRA.

Apa yang membuat AgentHub berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Believe.app Ecosystem,x402 Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, DIRA menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah DIRA yang beredar di pasar?

Terdapat 999030332.5406184 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah AgentHub sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp108.05470874484300000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.84709546261200000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.