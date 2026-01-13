Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh AgentTank?

AgentTank beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari TANK?

Token ini dihargai sebesar Rp1.47769301092320000, mencatat pergerakan harga sebesar -2.61% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh AgentTank?

AgentTank termasuk dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,Made in USA. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan TANK dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari AgentTank?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp1469977741.896720000, menempatkan aset ini di peringkat #7324. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai TANK yang beredar saat ini?

Terdapat 999838530.952529 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk AgentTank hari ini?

Dalam satu hari terakhir, TANK mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, AgentTank berfluktuasi antara Rp1.46758567158720000 dan Rp1.53884241390600000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.