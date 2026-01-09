Harga AI Judge Companion Hari Ini

Harga live AI Judge Companion (AJC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AJC ke USD saat ini adalah $ 0 per AJC.

AI Judge Companion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,532.45, dengan suplai yang beredar 100,000.00T AJC. Selama 24 jam terakhir, AJC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AJC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AI Judge Companion (AJC)

Kapitalisasi Pasar $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Suplai Peredaran 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Total Suplai 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Kapitalisasi Pasar AI Judge Companion saat ini adalah $ 6.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AJC adalah 100,000.00T, dan total suplainya sebesar 1.0e+17. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.53K.