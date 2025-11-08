Harga AI VERTEX by Virtuals Hari Ini

Harga live AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) hari ini adalah --, dengan perubahan 17.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VERTEX ke USD saat ini adalah -- per VERTEX.

AI VERTEX by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,617, dengan suplai yang beredar 960.00M VERTEX. Selama 24 jam terakhir, VERTEX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00124607, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VERTEX bergerak +1.17% dalam satu jam terakhir dan +4.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)

Kapitalisasi Pasar $ 36.62K$ 36.62K $ 36.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.14K$ 38.14K $ 38.14K Suplai Peredaran 960.00M 960.00M 960.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AI VERTEX by Virtuals saat ini adalah $ 36.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VERTEX adalah 960.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.14K.