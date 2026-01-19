Berapa harga AIOZ Network (AIOZ) hari ini?

Harga live adalah Rp1645.01238116350000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -8.02%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token AIOZ yang beredar?

Suplai beredar AIOZ adalah 1227090921.343223, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki AIOZ Network?

Ada perkiraan -- pemegang unik AIOZ di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar AIOZ Network hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp2016820570819.100300000, menempatkan AIOZ Network pada peringkat #392 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif AIOZ diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru AIOZ Network?

Pergerakan harga terbaru sebesar -8.02% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,Storage,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio,Osmosis Ecosystem,GMCI DePIN Index,GMCI Index, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.