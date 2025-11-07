BursaDEX+
Harga live aiPump hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual AIPUMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIPUMP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AIPUMP

Info Harga AIPUMP

Penjelasan AIPUMP

Whitepaper AIPUMP

Situs Web Resmi AIPUMP

Tokenomi AIPUMP

Prakiraan Harga AIPUMP

Logo aiPump

Harga aiPump (AIPUMP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AIPUMP ke USD:

$0.00026831
+10.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live aiPump (AIPUMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:44:47 (UTC+8)

Informasi Harga aiPump (AIPUMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.04072074
$ 0
+0.08%

+10.79%

+2.54%

+2.54%

Harga aktual aiPump (AIPUMP) adalah --. Selama 24 jam terakhir, AIPUMP diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIPUMP adalah $ 0.04072074, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIPUMP telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +10.79% selama 24 jam, dan +2.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar aiPump (AIPUMP)

$ 111.83K
--
$ 267.12K
418.67M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar aiPump saat ini adalah $ 111.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIPUMP adalah 418.67M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 267.12K.

Riwayat Harga aiPump (AIPUMP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga aiPump ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga aiPump ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga aiPump ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga aiPump ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+10.79%
30 Days$ 0-30.20%
60 Hari$ 0+1.60%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan aiPump (AIPUMP)

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum.

These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated

tokens for ownership and monetization.

aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get:

AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar.

Sumber Daya aiPump (AIPUMP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga aiPump (USD)

Berapa nilai aiPump (AIPUMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda aiPump (AIPUMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk aiPump.

Cek prediksi harga aiPump sekarang!

AIPUMP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi aiPump (AIPUMP)

Memahami tokenomi aiPump (AIPUMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIPUMP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang aiPump (AIPUMP)

Berapa nilai aiPump (AIPUMP) hari ini?
Harga live AIPUMP dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIPUMP ke USD saat ini?
Harga AIPUMP ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar aiPump?
Kapitalisasi pasar AIPUMP adalah $ 111.83K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIPUMP?
Suplai beredar AIPUMP adalah 418.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIPUMP?
AIPUMP mencapai harga ATH sebesar 0.04072074 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIPUMP?
AIPUMP mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan AIPUMP?
Volume perdagangan 24 jam live AIPUMP adalah -- USD.
Akankah harga AIPUMP naik lebih tinggi tahun ini?
AIPUMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIPUMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:44:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting aiPump (AIPUMP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

